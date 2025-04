Marzec pod względem pogody może być już bardzo wiosennym miesiącem. Słońce mocno przygrzewa, temperatura rośnie, więc każdy właściciel ogrodu zaczyna myśleć o pracach ogrodowych. Najczęściej wtedy wzrok pada na opatulone na zimę rośliny. Słomiane chochoły, „pakunki” z agrowłókniny i jutowej tkaniny miały chronić rośliny przed zimnem. Kusi, by w ciepły marcowy dzień je ściągnąć. Nie rób tego, dopóki nie sprawdzisz, kiedy to dokładnie zrobić.

Zimowe osłonki w marcu – zdejmować czy nie?

Ne przyjmuj jako pewnik, że osłonki w marcu powinny zniknąć. Jeśli to zrobisz, a przyjdzie mroźna noc, co jest w tym miesiącu prawdopodobne, rośliny ucierpią. Kilka ciepłych marcowych dni to nie jest zielone światło do zdejmowania tego typu zabezpieczeń. Być może trzeba będzie z tą pracą poczekać nawet do połowy kwietnia.

Zresztą doświadczeni ogrodnicy nigdy z dnia na dzień osłonek nie zdejmują. Pilnują też, by zbyt długo nie trzymać w nich roślin, gdyż to, co zimą chroni przed mrozem, w ciepłe wiosenne dni podnosi temperaturę wokół rośliny, co może przyspieszyć początek wegetacji. To tak samo niebezpieczne dla roślin jak zbyt wczesne zdjęcie osłonek. W obu przypadkach jedna mroźna noc może na tyle osłabić roślinę, że nie będzie obficie kwitnąć, a w przypadku roślin owocujących, oznaczać to będzie także słabe zbiory.

W dodatku czas zdejmowania osłonek należy dopasować do gatunku rośliny. Jedne bowiem są dość odporne na przymrozki i przy odpowiednich warunkach można je odsłaniać już w marcu, z innymi trzeba poczekać do kwietnia. Jak to wszystko ogarnąć?

fot. Odsłanianie roślin po zimie/ Adobe Stock, Наталья Дорожкина

Odsłanianie roślin po zimie – instrukcja krok po kroku

Oto proste zasady, które pozwolą ci uwolnić od zimowych osłonek rośliny znajdujące się w twoim ogrodzie. Zastosuj tej wiosny, a zobaczysz, że to się opłaci.

Zasady ogólne:

W połowie marca można ściągać osłonki z: magnolii, wrzosów, wrzośców i pnączy,

można ściągać osłonki z: magnolii, wrzosów, wrzośców i pnączy, Połowa kwietnia to czas na odsłonięcie różaneczników,

to czas na odsłonięcie różaneczników, Koniec kwietnia: można odsłaniać róże i inne gatunki wrażliwe na niską temperaturę.

Tak naprawdę terminy te są orientacyjne, bo najważniejsza jest pogoda. W powyższych terminach obserwuj temperaturę. Jeśli dni są ciepłe a noce bez mrozów i ten stan rzeczy ma się utrzymać w najbliższych dniach, odsłaniaj rośliny. Jeśli pogoda straszy mrozem, wstrzymaj się jeszcze i poczekaj na cieplejsze dni. Gdy wiosna zaczyna się znacznie wcześniej niż w ubiegłych latach i w prognozach nie ma mrozów, możesz odsłaniać rośliny kilka dni wcześniej niż zwykle.

Jak odsłaniać rośliny po zimie?

Nigdy, przenigdy nie zdejmuj od razu zimowych osłonek! Najpierw je poluzuj i daj przez kilka dni (2-3) roślinie dostęp do powietrza. Z jednej strony będzie to dla rośliny mniejszy szok, z drugiej zabezpieczy ją przed nadmiernym przegrzewaniem. Dzięki temu łagodniej i stopniowo zaczną budzić się z „hibernacji”.

Po poluzowaniu i w końcu zdjęciu osłonek nadal musisz śledzić prognozy pogody. Wypatruj dni z ujemną temperaturą i nocnych przymrozków. Zwłaszcza te ostatnie mogą wystąpić nawet do połowy maja. Przed spadkiem temperatury poniżej zera trzeba chronić rośliny nawet wiosną, zwłaszcza te wrażliwsze jak np. różaneczniki i róże. Trzeba je ponownie na czas spadku temperatury osłonić i nieważne, czy będzie to kwiecień, czy maj.

Czasami jedna mroźna noc potrafi zniszczyć młode pędy i pączki oraz osłabić roślinę na tyle, że przez cały sezon nie zdoła się już odbudować. A to oznacza, że nie będzie obficie kwitnąć ani owocować. Np. kwiaty jabłoni niszczeją przy temperaturze -2 stopni, a zawiązki owoców już przy -1. Z kolei hortensje, które tak lubimy ze względu na piękne kwiaty, trzeba chronić przed każdym przymrozkiem. Dlatego miej zimowe osłonki pod ręką nawet do połowy maja. Po 15 maja właściwie ryzyka przymrozków już nie ma.