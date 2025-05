Kompostowanie to jeden z najprostszych i najbardziej naturalnych sposobów na wzbogacenie gleby w ogrodzie. Choć większość osób wie, że można do kompostu wrzucać resztki roślinne i liście, wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, jak wartościowym dodatkiem są fusy z kawy. Jeżeli więc zastanawiasz się, jak wykorzystać fusy z kawy w ogrodzie, mamy dla ciebie najlepszy pomysł. Najlepiej wrzucić je do kompostownika, bo zadziałają jeszcze lepiej niż wymieszane z ziemią. Jednak aby tak się stało, trzeba odpowiednio dawkować składniki.

Jak przygotować najlepszy kompost z fusami po kawie?

Aby uzyskać wartościowy kompost, ważne jest zachowanie proporcji pomiędzy tzw. „zielonymi” (bogatymi w azot) i „brązowymi” (bogatymi w węgiel) składnikami. Fusy z kawy należą do grupy zielonej. Proporcja tzw. zielonych i brązowych składników powinna wynosić 1:1, ale gdy używasz fusów z kawy, mogą one stanowić nawet połowę „zielonej” części kompostu. Oznacz to proporcję: 1 część fusów, 1 część odpadków „zielonych” i 2 części odpadków „brązowych”.

Przepis na kompost z fusami kawy:

1 część fusów z kawy („zielona”),

1 część resztek warzywnych lub świeżej trawy („zielona”),

2 części suchych liści, słomy, papieru lub rozdrobnionej tektury („brązowe”),

woda do lekkiego zwilżania,

(opcjonalnie) dodatek „startera” do kompostu lub ziemi ogrodowej.

Jak to zrobić kompost z fusów kawy?

W domowym kompostowniku układaj składniki warstwowo, zaczynając od „brązowych”, które warto umieścić na dnie kompostownika. Po każdej warstwie zielonej dodaj warstwę odpadów „brązowych. Fusy najlepiej rozprowadzić — nie powinny tworzyć zwartej, wilgotnej masy, która może się zbrylić i zahamować procesy związane z powstawaniem kompostu. Dlatego fusy dobrze jest wcześniej wysuszyć, a dodając je do kompostu, dość dokładnie rozdrabniać bryłki. Regularnie (np. co 7-10 dni) mieszaj zawartość kompostownika, aby zapewnić dostęp powietrza do wszystkich jego składników. Utrzymuj umiarkowaną wilgotność – kompost powinien być lekko wilgotny, ale nie mokry. Tak uzyskany kompost możesz używać do nawożenia roślin doniczkowych i ogrodowych.

Dodatkowe rady:

Fusy możesz wrzucać z papierowym filtrem , który też się rozkłada.

, który też się rozkłada. Nie dodawaj jednorazowo do kompostu dużych ilości fusów , co może zaburzyć równowagę azotu i węgla.

, co może zaburzyć równowagę azotu i węgla. Jeśli zależy ci na szybkim wytworzeniu kompostu, sięgnij po starter do kompostownika, który zawiera także grzyby Aspergillus .

. Dodatek kartonu do kompostu zmniejsza w nim zawartość fenoli z fusów, które mogą być szkodliwe dla dżdżownic.

Kompost z fusami kawy najlepiej układać warstwami, fot. Adobe Stock, Skórzewiak

Dlaczego warto robić kompost z fusami kawy?

Fusy z kawy zawierają azot. Jest to pierwiastek, który przyspiesza rozkład materii organicznej i wzrost roślin. Regularne stosowanie ich w kompoście może pomóc zwiększyć zawartość tego cennego składnika w glebie.

Fusy kawy przyciągają bakterie i grzyby, które są niezbędne w procesie kompostowania. Im bardziej aktywna mikroflora, tym szybciej powstaje kompost wysokiej jakości.

Dodatek fusów poprawia napowietrzenie stosu kompostowego oraz zatrzymuje wilgoć, co sprzyja równomiernemu rozkładowi materiału.

Wykorzystanie fusów z kawy w kompoście to ekologiczny sposób zmniejszania odpadów komunalnych. Fusy wracają do gleby, zasilając kolejne pokolenie roślin — bez potrzeby stosowania sztucznych nawozów.

