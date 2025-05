Lawenda to wieloletnia i łatwa w uprawie bylina, która poza walorami estetycznymi i zapachowymi ma też praktyczne zastosowanie w ochronie roślin. Jej silny aromat działa drażniąco na wiele owadów, w tym mszyce, które unikają jej towarzystwa jak ognia. Dzięki temu lawenda doskonale sprawdza się jako roślina towarzysząca - wystarczy posadzić ją w pobliżu upraw narażonych na szkodniki, aby ograniczyć ich liczebność bez konieczności stosowania chemii. Możesz też zrobić z niej skuteczny preparat na mszyce.

Reklama

Jak działa lawenda na mszyce?

Olejek lawendowy, naturalnie obecny w liściach i kwiatach rośliny, zawiera związki, które dla niektórych owadów i szkodników są nieprzyjemne, m.in. linalol i octan linalilu. To właśnie ich zapach jest dla mszyc nie do zniesienia. Wytwarza intensywny aromat przez cały sezon kwitnienia, co czyni ją skuteczną ochroną przeciw szkodnikom.

Jednocześnie jest rośliną miododajną i przyciąga pożyteczne owady. Posadzona przy kwiatach, krzewach owocowych czy obok domowego warzywniaka może ograniczyć ataki mszyc w sposób całkowicie naturalny.

Gdzie sadzić lawendę, aby odstraszyć mszyce?

Najlepsze efekty przynosi posadzenie lawendy wzdłuż grządek warzywnych, przy różach i krzewach ozdobnych, na obrzeżach rabat oraz wzdłuż ścieżek. Świetnie sprawdza się także w pobliżu wejścia do szklarni lub tunelu foliowego, gdzie może stanowić naturalną barierę dla mszyc. Dobrze komponuje się z innymi ziołami, takimi jak tymianek, rozmaryn czy szałwia. Unikaj jedynie sąsiedztwa roślin kwasolubnych, takich jak borówki, ponieważ lawenda woli wyższe pH.

Lawenda potrzebuje stanowiska słonecznego i gleby dobrze przepuszczalnej, najlepiej lekko zasadowej. Nie toleruje nadmiaru wilgoci, dlatego nie powinna być sadzona w miejscach podmokłych ani zacienionych, gdzie istnieje ryzyko gnicia korzeni.

Lawendę możesz po prostu posadzić w ogrodzie albo zrobić z niej skuteczny oprysk na mszyce, fot. Adobe Stock, Pornprasit Panada

Oprysk lawendowy na mszyce

Właściwości odstraszające mszyce można wykorzystać także w formie naturalnego oprysku z lawendy. Taki domowy preparat jest łatwy do przygotowania i bezpieczny dla roślin, a jednocześnie skutecznie odstrasza szkodniki, nie tylko mszyce.

Aby przygotować oprysk z lawendy, wystarczy garść świeżych lub suszonych kwiatów i litr wrzątku. Zioła należy zalać gorącą (ale nie wrzącą) wodą, przykryć i odstawić na 12 do 24 godzin. Po tym czasie napar trzeba przecedzić i przelać do butelki z atomizerem.

Gotowym roztworem opryskuj zaatakowane mszycami rośliny, koncentrując się szczególnie na spodniej stronie liści, gdzie owady żerują najczęściej. Powtarzaj co kilka dni, aż całkowicie pozbędziesz się mszyc.

Czytaj także: