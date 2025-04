Mszyce na pomidorach i w ogóle w ogrodzie to bardzo powszechny problem. Pojawiają się znikąd i szybko się rozprzestrzeniają. Atakują właściwie cały krzew pomidorowy, a pozbycie się ich bywa trudne, kiedy już mocno się rozmnożą. Na szczęście istnieje sporo domowych sposobów na mszyce, a także chemicznych preparatów ze sklepów ogrodniczych.

Pomidory zazwyczaj atakowane są przez tzw. mszyce brzoskwiniowe (lub brzoskwiniowo-ziemniaczane). Osiadają one głównie na liściach (szczególnie od spodu), a także na łodygach. Kiedy się mocno rozprzestrzenią, możesz zobaczyć je także na kwiatach i owocach.

Mszyce to jedne z najpopularniejszych ogrodowych szkodników - żerują zarówno na kwiatach ozdobnych i kwitnących, jak i tych zimozielonych oraz owocach i warzywach. Podgryzają roślinę, doprowadzając do jej uszkodzenia, a w konsekwencji obumarcia. Dlatego ważne jest, aby zwalczyć mszyce jak najszybciej - jeszcze zanim zdążą bardzo się rozmnożyć.

fot. Mszyce na pomidorach: sposoby zwalczania/Adobe Stock, singjai

Oprysk to najskuteczniejszy sposób na mszyce w ogrodzie, zarówno w przypadku środków domowych, jak i sklepowych. Działa on na powierzchni całej rośliny i zwalcza szkodniki bardzo szybko. Jeśli chcesz samodzielnie go przygotować, najlepiej wykorzystać wodę oraz sodę oczyszczoną.

Wystarczy dodać jedną łyżeczkę sody na każdy litr wody. Całość wymieszaj i tak przygotowany oprysk z sody wykorzystaj do pomidorów, a także wielu innych roślin ogrodowych. Soda szybko wybija szkodniki na każdym etapie ich rozwoju.

Bardzo dobrze działa też ocet na mszyce. Możesz wymieszać do z wodą i sodą (łyżeczka octu, pół łyżeczki sody oraz litr wody). Taki oprysk zadziała nie tylko zwalczająco, ale także odstraszająco wobec innych szkodników (np. kretów). Zapach octu jest bardzo drażniący dla małych żyjątek.

Oprysk na mszyce możesz przygotować także z dodatkiem oleju - sprawi on, że mszyce skleją się i nie będą miały dostępu do pożywienia ani powietrza.

Czasem zdarza się, że mszyce pojawiają się już na sadzonkach pomidorów. Składniki, takie jak soda czy ocet mogą zadziałać drażniąco na młode krzewy, dlatego w takim przypadku warto sięgnąć po coś łagodniejszego. Sprawdzi się np. oprysk z wody i mleka, wymieszanych ze sobą w proporcji 2:1.

Dokładnie wymieszaj je w atomizerze, a następnie spryskaj obficie całą sadzonkę z każdej strony. Pozostaw na ok. godzinę, a potem spłucz słabym strumieniem chłodnej wody.

Taką sadzonkę otrzep i obejrzyj. Jeśli znajdziesz jeszcze mszyce, zabieg powtórz, a jeśli nie - możesz bezpiecznie wysadzić ją do gruntu lub donicy.

fot. Jak zwalczyć mszyce na pomidorach/Adobe Stock, Liz W Grogan

