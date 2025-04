Moskitiera to najczęściej wybierany i najbardziej lubiany sposób na ochronę przed wlatywaniem owadów i insektów do mieszkania. Latem trudno wyobrazić sobie lepsze zabezpieczenie! Jakie rodzaje moskitier na drzwi znajdziesz na rynku?

Zapalone światło wieczorem i otwarte drzwi balkonowe lub okna to niemal gwarantowany przepis na to, że w ciągu kilku chwil w pokoju nie będziesz sama - pojawią się komary, muchy i inne insekty!

Dzięki moskitierze możesz spokojnie spać przy otwartych na oścież oknach i drzwiach balkonowych, bez obaw o "niespodzianki" w postaci nieproszonych gości. Pozwoli także na swobodne wchodzenie i wychodzenie z mieszkania/altany, bez obaw o wpuszczenie latającego nieprzyjaciela!

Najprostszym, najtańszym i jednocześnie najłatwiej dostępnym rozwiązaniem jest zastosowanie moskitiery samoprzylepnej na ramę drzwi lub okna balkonowego. Różnica w stosunku do samoprzylepnej moskitiery na okno jest jednak taka, że moskitiera balkonowa składa się z dwóch części i wyglądem przypomina zasłonięte zasłony.

Siatkę zaczepia się na górną i boczne ramy okna balkonowego lub framugę drzwi, a obie części moskitiery połączone są rzepem lub magnesem. Pozwala to na pełną ochronę przez nieproszonymi gośćmi, a jednocześnie na łatwe wchodzenie i wychodzenie.

Do zalet samoprzylepnej moskitiery na drzwi można zaliczyć:

łatwy montaż

niski koszt zakupu

bezproblemowe użytkowanie

Potencjalne wady takiej moskitiery to:

niska trwałość - taśma lub rzep samoprzylepny może szybko "puścić"

to rozwiązanie na jeden sezon - właśnie ze względu na niską trwałość kleju.

Moskitiera to skuteczna broń przed owadami. Jakie rodzaje znajdziesz w sklepach i ile kosztują?

Ten rodzaj moskitiery to bardzo praktyczne, eleganckie i solidne rozwiązanie. Siatka rozciągnięta i zamocowana jest na ramce, a ta zaczepiona jest na zawiasach drzwi.

Konstrukcja jest lekka i cienka, dlatego nie wpływa na szczelność drzwi wejściowych czy balkonowych, nie utrudnia także zamykania. Taka moskitiera to dosłownie drugie drzwi!

Najważniejsze zalety moskitiery na zawiasach to:

solidne, eleganckie i wygodne rozwiązanie

dyskretny wygląd

łatwy i nieinwazyjny montaż

wytrzymałość - taka moskitiera wykonana jest przeważnie z aluminium lub włókna szklanego.

Do potencjalnych wad można zaliczyć cenę wyższą, niż w przypadku innych rozwiązań.

Szukasz moskitiery na drzwi balkonowe? Zobacz, co masz do wyboru!

To rozwiązanie bliźniacze do klasycznych rolet okiennych, będących inspiracją do umieszczenia w kasecie siatki przeciwko owadom.

W przypadku moskitiery kasetowej na drzwi, prowadnice zamontowane są na górnej i dolnej części ramy, a siatka rozciąga się w poziomie.

Niewątpliwe zalety moskitiery kasetowej na drzwi to:

dyskrecja - kasety nie rzucają się w oczy, a w razie potrzeby siatkę można zwinąć w kilka sekund

łatwość i wygoda użytkowania

trwałość i jakość przez lata - dzięki możliwości chowania siatki, jest ona eksploatowana tylko w razie potrzeby. To znacznie przedłuża jej trwałość i dobry wygląd!

Do wad można zaliczyć jednak inwazyjny sposób montażu - kasety z siatką trzeba przykręcić śrubkami, co wiąże się z ingerencją w ramy drzwi. Z tego powodu nie jest to dobre rozwiązanie na przykład do wynajmowanego mieszkania.

