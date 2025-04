Do rodzaju Monstera należy ponad 30 gatunków roślin. Najpopularniejszą jest Monstera dziurawa (Monstera deliciosa) o dużych, ciemnozielonych, sercowatych liściach - liście młodej monstery są gładkie i nie mają dziur, dopiero z czasem stają się charakterystycznie dziurkowane. Mogą osiągać nawet 60 cm.

W warunkach naturalnych monstera dziurawa jest rośliną płożącą. W hodowli domowej wymaga silnych podpór.

Spis treści:

Monstera nie należy do wymagających roślin. Rośnie wolno - w roku tworzy maksymalnie 2 liście. W warunkach domowych rzadko kwitnie i tym samym owocuje.

Stanowisko

Idealne stanowisko dla monstery to to nieco zacienione, oddalone od okna - roślina nie lubi bezpośredniego nasłonecznienia.

Temperatura

Najlepsza będzie po prostu temperatura pokojowa - między 20 a 23 stopnie C. Latem zniesie temperatury do 30 stopni C, ale zimą nie powinno to być poniżej 13 stopni C. Pamiętaj, aby w jesienno-zimowe miesiące ustawić ją z dala od kaloryferów.

Podlewanie

Monstera nie lubi nadmiaru wody - latem należy podlewać ją raz w tygodniu, zimą raz na 2 tygodnie. Lubi za to wysoką wilgotność powietrza - warto ją regularnie zraszać miękką wodą - 2 razy w tygodniu.

Podłoże i nawożenie

Dla monstery wybiera przepuszczalne podłoże torfowe. Warto nawozić ją od wiosny do jesieni nawozem do roślin zielonych, raz na 3 tygodnie.

Przesadzanie

Monsterę należy przesadzać do nowego podłoża. W przypadku młodych roślin powinno się to robić co roku na wiosnę, w przypadku starszych roślin wymieniać co roku górną warstwę podłoża, albo przesadzać co 2-3 lata.

Rozmnażanie

Rozmnażanie monstery nie jest trudne. Należy to robić na wiosnę, najlepiej przez ukorzenianie sadzonek wierzchołkowych z 3-4 liśćmi w wodzie lub specjalnym podłożu. Pamiętaj, że młode sadzonki wymagają wyższej temperatury ok. 25 stopni i wyższej wilgotności powietrza.

fot. Monstera/Adobe Stock, eakarat

Jak już wspomniałyśmy, najpopularniejszą odmianą monstery jest monstera dziurawa.

Poza nią w domowych uprawach sprawdza się:

monstera minima , która ma owalne i ostro zakończone liście i dorasta do 150 cm,

, która ma owalne i ostro zakończone liście i dorasta do 150 cm, monstera Adansona, która podobnie jak monstera dziurawa posiada liście z licznymi otworkami, ma jednak bardzo długie pędy, które wystają poza doniczkę,

która podobnie jak monstera dziurawa posiada liście z licznymi otworkami, ma jednak bardzo długie pędy, które wystają poza doniczkę, monstera Variegata (monstera plamista), ma zielono-żółte lub zielono-białe liście.

fot. Monstera/Adobe Stock, Photographee.eu

Monstera nie choruje zbyt często. Na co trzeba uważać przy jej uprawie? Przede wszystkim na to, by nie przelewać rośliny - nadmierne podlewanie powoduje brunatnienie starszych liści.

Twojej monsterze żółkną liście? Być może jest wystawiona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Gdy będzie ich miała jednak za mało, liście nie będą zwiększały powierzchni i będą więdły.

Monstera nie powinna też być w zbyt niskiej temperaturze - na jej liściach mogą pojawić się ciemne plamy.

