Jagoda kamczacka to krzew o pięknych, nietypowo wyglądających owocach, które idealnie sprawdzają się do przeróżnych dań na słono, słodko oraz do przetworów. Warto wiedzieć, jak ją przycinać, aby obficie owocowała i bez trudów przetrwała sezon jesienno-zimowy.

Reklama

Spis treści:

Jagodę kamczacką zawsze przycinamy tuż po zbiorach, a dodatkowo nie od razu po posadzeniu. Najlepiej krzew czuje się, kiedy przez 4-5 lat rośnie samodzielnie i rozwija się bez ingerencji ostrych narzędzi. Dopiero w piątym sezonie warto złapać za sekator, ponieważ jagoda jest już wtedy wystarczająco duża i ma sporo pędów, które już są stare i nie będą wydawać wielu owoców.

Jagoda kamczacka najlepiej owocuje na jednorocznych pędach, ale musisz uważać, aby nie zostawić tylko bardzo młodych pędów. Nadmierne przycinanie może osłabić roślinę. W dobrych warunkach może mieć nawet 1,5 metra wysokości, a jednorazowo nie powinno się jej przycinać bardziej, niż o 1/3 wysokości. Odpowiednio przycinana może rosnąć i owocować nawet 40 lat!

fot. Kiedy przycinać jagodę kamczacką/Adobe Stock, nickkurzenko

Przycinanie zacznij od dokładnego obejrzenia rośliny. Sprawdź, czy gdzieś nie zostały jeszcze owoce i czy żaden pęd nie jest chory ani uszkodzony. Takie usuń od razu tuż przy miejscu, z którego wychodzą. Używaj zawsze ostrego sekatora lub nożyc ręcznych, który nie ma rdzawych śladów.

Następnym krokiem jest usunięcie starych, suchych i mocno zdrewniałych pędów z wnętrza krzewu. Dzięki temu przerzedzisz go i umożliwisz dostęp światła do środka rośliny. To ważny zabieg, który często warunkuje obfity wzrost i kwitnienie w kolejnym sezonie.

Bardzo ważne jest także obcięcie pędów, które są położone bardzo nisko przy ziemi lub płożą się po gruncie. Nie są one roślinie potrzebne, a wręcz zabierają wodę oraz składniki odżywcze, które mogłyby być kierowane do młodych, rozwijających się pędów.

Te wszystkie zabiegi to tzw. cięcie prześwietlające, które warto przeprowadzać co 2 lata. W pozostałych sezonach wykonuj jedynie cięcie kosmetyczne, usuwając stare pędy i te najbardziej niepotrzebnie. Nie ma jednak potrzeby mocnego skracania rośliny za każdym razem.

Aby zapewnić swojemu krzewowi obfite i długie owocowanie, musisz zadbać nie tylko o właściwe przycięcie krzewu w każdym sezonie, ale również o odpowiednie przygotowanie gruntu oraz nawożenie. Przede wszystkim warto zadbać o słoneczne stanowisko - w cieniu jagoda może owocować bardzo słabo lub nawet wcale.

Dodatkowo jagoda kamczacka wymaga tzw. zapylenia krzyżowego, a więc przenoszenie pyłku pomiędzy innymi roślinami. Dlatego warto mieć w ogrodzie także kwiaty i owoce z zupełnie innych gatunków i odmian.

Dobrze jest także stosować obornik lub kompost - wyłóż go dookoła krzewu, aby wzbogaciły glebę i wsparły przenikanie składników aktywnych.

fot. Przycinanie jagody kamczackiej/Adobe Stock, Milan

Reklama

Czytaj także:

Przetwory z jagody kamczackiej

Nalewka z jagody kamczackiej

Sok z jagody kamczackiej