Modne zabawki ogrodowe dla dzieci

Wolna przestrzeń w ogrodzie, aż się prosi do zagospodarowania dla najmłodszych. To doskonała inwestycja, ponieważ już 2 - 3 zabawki ogrodowe sprawią naszemu dziecku masę radości, a nam pozwolą na... odrobinę wytchnienia w letnim słońcu.

Reklama

Fot. lowescreativeideas, poolandpatio.about, johnlewis.com

Lato to wymarzona pora roku, to czas na relaks, wygrzewanie w słoneczku i upragnione wakacyjne aktywności. Jeśli jesteśmy szczęśliwymi posiadaczem własnego skrawka zieleni, czy to przydomowego ogródka czy przestronnej działki, warto wyposażyć się w kilka niezbędnych elementów, które z pewnością umilą czas całej naszej rodzinie. Niezbędny będzie stół, krzesła, grill, koc oraz obowiązkowo kilka dziecięcych akcesoriów, które pozwolą nam na nieco relaksu i wspólnej zabawy z dziećmi.

To również świetny pretekst, aby choć na chwilę wrócić do beztroskich lat dzieciństwa!

Odpowiednio zorganizowany czas na świeżym powietrzu, pozwoli naszym dzieciom na aktywną zabawę i zdrowy, kreatywny rozwój. Dla najmłodszych każdy dziecięcy gadżet ogrodowy, przeznaczony specjalnie dla nich, będzie spełnieniem ich marzeń oraz mnóstwem radości na długie, słoneczne popołudnia, które z chęcią spędzą wśród zieleni.

Nie ograniczajmy dziecięcych zabawek do klasycznego wiaderka, łopatki i kilku foremek. Choć one również kształtują wyobraźnie, to niestety szybko się nudzą, dlatego warto rozejrzeć się za pomysłową huśtawką, zjeżdżalnią, trampoliną, basenem a nawet stoliczkiem z parasolką! Te wszystkie elementy sprawią, że nasze maluchy poczują się jak na własnym placu zabaw, a radości nie będzie końca!

Na rynku znajdziemy:

Fot. internetgardener.co.uk, nhabitots.com

Piaskownice i drobne zabawki - obowiązkowy zestaw ogrodowy każdego malucha. Polecamy te zakrywane (lub przenośne), ponieważ chronią przed ewentualnymi zanieczyszczeniami np. psów, kotów, ptaków czy chociażby gromadzącymi się tam liśćmi. Znajdziemy do nich mnóstwo dodatków, zabawek i pomysłowych gadżetów.

Fot. stylehive.com, independent.co.uk, halimnajm1.commercerocket.com

Domki (zarówno te wykończone, jak i "surowe" do własnoręcznego udekorowania wedle inwencji) - ze zjeżdżalniami i drabinkami. Możemy również wybrać kolorowe namioty, inspirowane bajkami czy ulubionymi motywami.

Fot. independent.co.uk, homedecoratorspace, melrys.com

Popularne i stosunkowo tanie huśtawki - możemy wybierać między modelami klasycznymi, lub tymi o pomysłowym designie (i już niestety mocno wygórowanej cenie), znajdziemy modele na łańcuchach, szelkach z miękkimi, plastikowymi siedziskami. Dla starszych dzieci warto wybrać trampolinę z siatką - pozwala szybko wyładować nadmiar energii.

Fot.spielzeug-fee.de, amazon.de

Stoliki - taka mini wersja dla dzieci to świetne rozwiązanie, szczególnie jeśli po ogrodzie zwykle biega kilka maluchów. Możemy zaserwować im tam posiłki czy przekąski. Posłuży również za bezpieczne siedzisko do wszelkiej twórczości plastycznej. Do kompletu możemy wybrać krzesła lub małą ławeczkę.

Fot. melrys.com, independent.co.uk

To tylko niektóre przykłady pomysłowych zabawek dla maluchów. Warto wprowadzać do ogrodu różne zestawienia np. zjeżdżalnie z kolorowym domkiem i namiot z piaskownicą. Dziś, sklepowe bogactwo pozwala nam swobodnie wybierać wyposażenie do naszego zielonego mini - parku rozrywki. A więc do dzieła!

Reklama

Fot. melrys.com, onetreephotography.com