Modne kwiaty na balkon 2022 – znasz je wszystkie? Okazuje się, że wygląd balkonu także może wpisać się w obowiązujące trendy. Kolorem roku 2022 jest tzw. Veri Peri, czyli zimny fiolet z lekką domieszką bieli. Możesz nie tylko postawić na balkonie najmodniejsze rośliny, ale także zaaranżować je na nowoczesnych meblach ogrodowych. Zobacz, jak się za to zabrać.

Balkony północne raczej nie sprzyja wzrostowi roślin. Często jest tam sporo cienia, dodatkowo jest chłodno i wilgotno. Przez to w donicach i skrzyniach mogą rozwijać się grzyby oraz pleśń.

Rośliny na balkonie północnym powinny być odpowiednio zabezpieczone przed chłodem, wiatrem i deszczem. Dodatkowo warto wykonać odpowiedni drenaż, aby w donicach nie było zastoju wody. Warto zainwestować także w specjalne pojemniki z systemem odprowadzania wody.

Modne kwiaty na balkon północny to:

funkia,

bluszcz,

barwinek,

begonia,

kurdybanek.

Na północnym balkonie dobrze będą czuły się także niektóre odmiany paproci, ponieważ są to rośliny odporne na wiele niesprzyjających warunków. Warto wspomnieć, że najpopularniejsze odmiany barwinka mają kwiaty dokładnie w odcieniu Veri Peri - to więc prawdziwie modne kwiaty na balkon 2022!

fot. Modne kwiaty na balkon: funkia/Adobe Stock, Ruckszio

Południowy balkon to prawdziwy raj dla ciepłolubnych kwiatów. Słońce operuje tu przez większą część dnia, co sprzyja kwitnieniu i bujnemu wzrostowi. Nie wszystkie kwiaty jednak lubią intensywne nasłonecznienie, dlatego musisz wiedzieć, co i gdzie posadzić. Na południowym balkonie dobrze czują się rośliny, które wypuszczają kolorowe kwiaty. Warto jednak sadzić je w jasnych donicach i skrzyniach, aby ziemia się nie przegrzewała. Pamiętaj też o regularnym podlewaniu.

Modne kwiaty na balkon południowy w kolorze zbliżonym do veri peri to:

werbena,

pelargonia,

surfinia,

bugenwilla,

lawenda.

fot. Modne kwiaty na balkon: bugenwilla/Adobe Stock, yuuta

Balkon wschodni jest mocno nasłoneczniony w godzinach wczesnoporannych i południowych, natomiast po południu panuje na nim cień i chłód. Z tego powodu warto posadzić na nim kwiaty, które dobrze się czują w każdych warunkach. Rośliny na balkon wschodni nie potrzebują silnego słońca i dobrze czują się zarówno na stanowiskach jasnych, jak i półcienistych czy cienistych. Warto osłonić je przed przymrozkami i silnym wiatrem.

Modne kwiaty na balkon wschodni to przede wszystkim:

bluszcz,

begonia,

fuksja zwisająca,

heliotrop,

barwinek.

fot. Modne kwiaty na balkon: fuksja/Adobe Stock, posh

Zachodni balkon to, obok południowego, dobre miejsce dla ciepłolubnych roślin. Słońce pojawia się ok. południa i mocno operuje aż do późnych godzin wieczornych. Mimo wielu podobieństw do balkonu wschodniego, na zachodnim można posadzić więcej ciepłolubnych roślin.

Kwiaty na balkonie zachodnim nie powinny mieć delikatnych liści ani pędów, bo mogą zostać przypalone na słońcu. Odpowiednim rozwiązaniem jest w tym wypadku zadaszenie, które dodatkowo osłoni rośliny przed silnymi promieniami. Musisz też pamiętać o regularnym podlewaniu swoich kwiatów. Niektóre rośliny doskonale znoszą ciepło, utrzymujące się aż do wieczora.

Modne kwiaty na balkon zachodni to:

lobelia,

jaskier,

pelargonia,

aksamitka,

lawenda.

fot. Modne kwiaty na balkon: pelargonia/Adobe Stock, Maksim Shebeko

