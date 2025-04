Kto nie marzy o domu wypełnionym pięknymi roślinami, które nie tylko cieszą oczy domowników, ale też znacznie poprawiają komfort życia? Wiele osób rezygnuje z marzenia o byciu posiadaczem imponującej kolekcji roślin, ponieważ boją się wydawać pieniądze na piękna, ale wymagające rośliny, które w ich rękach mogą szybko umrzeć.

Dlatego właśnie wybrałyśmy 5 modnych roślin, dla zabieganych, zapominalskich i tych wyjątkowo opornych. Są nie tylko wyjątkowo proste w uprawie, ale też i niezwykle tanie. Kosztują nie więcej niż kilkanaście złotych, a rosną szybko i wyglądają naprawdę interesująco.

Chamedora wytworna, cena od 14,99 zł

Chamedora to must have dla osób mieszkających w mieście. Ta palma wygląda bardzo elegancko (stad też jej nazwa), ale nie jest to jej główna zaleta. Przede wszystkim jest jedną z roślin oczyszczających powietrze, dzięki czemu doskonale sprawdzi się w sypialni.

Tę roślinę postaw w jasnym miejscu bez bezpośredniego światła i podlewaj dopiero, gdy jej podłoże będzie suche. Chamedora rośnie dosyć powoli, przesadź ją więc tylko wtedy, gdy jej doniczka już będzie zbyt ciasna. W przeciwnym razie roślina może doznać szoku i na jakiś czas przestanie rosnąć.

fot. Chamedora wytworna/Adobe Stock

Zamiokulkas zamiolistny, cena od 17,99 zł

Zamiokulkas zamiolisty to jedna z naszych wyjątkowych roślin - nie tylko ze względu na jego piękny wygląd, ale też i bajecznie niskie wymagania. Świetnie będzie się czuł w każdym pomieszczeniu, w którym nie ma ostrego, bezpośredniego światła. Zamia osiąga około 100 centymetrów wysokości.

Nie potrzebuje jasnego stanowiska, możesz postawić go nawet w łazience bez okien. Wytrzymuje długo bez wody, ale jest mniej odporny na jej nadmiar.

fot. Zamiokulkas zamiiolistny/AdobeStock

Zielistka, cena od 9,99 zł

Zielistka to roślina, która po niedługim czasie od zakupienia będzie w każdym pomieszczeniu twojego domu - a także domu twoich sąsiadów i bliskich. Jest łatwa w rozmnażaniu, szybko rośnie i nie ma wielu wymagań. Jak się nią zajmować? Postaw ją w miejscu o umiarkowanym nasłonecznieniu i podlewaj ją... gdy sobie o niej przypomnisz.

Ze względu na długie pędy i liście najpiękniej będzie wyglądała podwieszona. Makrama w stylu boho doda jej wyjątkowego uroku.

fot. Zielistka/Adobe Stock

Grubosz Hottentot, cena od 8,49 zł

Grubosz to nie tylko drzewko szczęścia, które jest piękne, przez swoją popularność zaczyna być po prostu nudne. Ten rodzaj grubosza, crassula marnieriana, wyglądem przypomina dziesiątki koralików nawleczonych na sznurek. Tak wyjątkowa roślina świetnie będzie wyglądać w modnej doniczce w kolorze starego złota.

Jak każdy grubosz, odmiana Hottentot jest bezproblemowa w uprawie. Toleruje dłuższe okresy suszy, lubi jasne stanowiska bez bezpośredniego światła i wymaga nawożenia w okresie od marca do września.

fot. Grubosz Hottentot/Adobe Stock

Scindapsus pstry, cena od 17,99 zł

A może efektowne pnącze? Scindapsus pstry ma przepiękne liście o zielonej barwie, które podkreślają srebrzyste, asymetryczne plamki. Filtruje i poprawia jakość powietrza, szybko rośnie i nie wymaga specjalnej opieki.

Chociaż wygląda przepięknie, pamiętam, że ta roślina nie nadaje się do domu właścicieli zwierząt oraz rodziców małych dzieci. Jej liście, a nawet woda, w której stoi są silnie trujące. Trzymaj ją na wysokości w makramie lub na wysokiej półce. Możesz też postawić ją przy stelażu, po którym będzie mogła się piąć.

fot. Scindapsus pstry/Adobe Stock

Pamiętaj, że im rośliny są większe, tym więcej kosztują. Jeśli marzy ci się ogromna monstera czy alokazja, musisz przygotować się na nieco większy wydatek. Wiele z roślin, które znajdziesz w tym artykule, rośnie szybko i do całkiem pokaźnych rozmiarów. Nie poddawaj się, więc gdy zobaczysz niewielką sadzonkę - często wystarczy odrobina miłości i cierpliwości, by stała się naprawdę imponującą rośliną.

