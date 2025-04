Milin amerykański - podpowiadamy, jak zrobić sadzonki

Ten niezwykły krzew, który wypuszcza duże kwiaty podobne do trąbek zdobi ogród od lipca do września. Kwiaty rozwijają się stopniowo. W jednym kwiatostanie są zarówno kwiaty przekwitające, jak i pąki. Warto posadzić milin i cieszyć się urodą tej wyjątkowej rośliny od lata do późnej jesieni.