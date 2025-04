Mięta na balkonie może być uprawiana przez całą wiosnę oraz lato, czasem także wczesną jesienią. Możesz też przesadzić ją w dużej skrzyni imitującej ogród - mięta jest byliną, więc gdy raz ją posadzisz, zadomowi się na wiele lat. Warto wiedzieć, że ta roślina dość nietypowo rośnie. Część łodyg wyrasta prosto, pozostałe (boczne) płożą się po ziemi. Mają one wielką zdolność ukorzeniania się i tworzenia nowych roślin. Znanych jest około 25 gatunków tej rośliny, z czego 8 gatunków rośnie dziko w Polsce. Co zrobić, aby mięta na balkonie dobrze się czuła?

Mięta to jedno z tych ziół, które doskonale radzą sobie na balkonie lub na domowym parapecie. Do odpowiedniego rozwoju potrzebuje jedynie wilgoci i odpowiedniej ilości słońca - powinno być nieco zacienione.

Od czasu do czasu warto też wzruszyć ziemię, bo korzenie potrzebują dostępu powietrza - możesz to zrobić nawet widelcem. Jeśli ziemia będzie zbyt ubita w doniczce, mięta może gnić. Dobrym pomysłem jest także wymieszanie podłoża z piaskiem, perlitem albo drobnym keramzytem. Mięta w doniczce bardzo lubi wilgoć, dlatego musi być regularnie podlewana. Możesz także posypać wierzchnią warstwę ziemi keramzytem albo perlitem, aby woda nie odparowywała nadmiernie.

Najłatwiejszym sposobem na hodowanie mięty w doniczce jest kupienie gotowej sadzonki w supermarkecie lub w sklepie ogrodniczym. Pamiętaj jednak, aby od razu przesadzić ją do większej doniczki, bo w tej "sklepowej" szybko zabraknie jej miejsca.

Doniczka powinna mieć dziurki, a na jej dno warto wysypać np. drobne kamyczki albo keramzyt - dzięki temu woda nie będzie stać w doniczce. Mięta dobrze będzie rosnąć w uniwersalnej ziemi do kwiatów.

Mięta na balkonie dobrze się przesadza — wystarczy gałązka z kilkoma liśćmi włożona do wody. Po kilku dniach, gdy wypuści korzonki, jest gotowa do posadzenia w ziemi. Aby cieszyć się bujnie rosnącą miętą, umieszczaj po kilka sadzonek w jednej donicy. Mięta wyrośnie też z nasion, ale zajmie to dużo więcej czasu.

fot. Mięta na balkonie: uprawa/Adobe Stock, raimunda-losantos

Mięta może być uprawiana nie tylko w doniczce na balkonie, ale także w ogrodzie. Możesz wysadzić ją bezpośrednio do gruntu. Musi mieć jednak odpowiednie warunki, aby mogła prawidłowo wzrastać. Wszystkie gatunki mięty rozrastają się bardzo szybko, więc trzeba zapewnić im sporo miejsca. Aby zapobiec ekspansji, możesz wkopać w ziemię plastikowe wiadro bez dna i w nim umieścić sadzonki. Wówczas roślina nie ma możliwości rozrastania się na boki.

Sadzonki można też wysadzać wprost do gruntu wczesną wiosną (marzec-kwiecień) lub jesienią, zanim wystąpią przymrozki. Umieszczamy je (poziomo) na głębokości 6-8 cm co 20 cm w rzędach oddalonych od siebie co 30 cm. Powinny mieć co najmniej 10-12 cm długości. Po zasypaniu ziemią lekko ugniatamy. Po 2 tygodniach wypuszczą nowe pędy.

Miętę trzeba regularnie podlewać, a także wzruszać ziemię w miejscu, w którym rośnie. W pierwszym roku uprawy, rabaty, na której rośnie mięta, trzeba starannie odchwaszczać. Jeśli chcesz nadać jej ładny pokrój i utrzymać w ryzach, musisz przycinać wierzchołki pędów i usuwać te odnogi, które rosną w niepożądanym kierunku.

Mięta w doniczce na balkonie, ale także w gruncie, kwitnie od czerwca do sierpnia. Drobne, liliowofioletowe kwiatki układają się w kwiatostany, które tworzą się na szczytach pędów. W okresie zimy cała nadziemna część rośliny obumiera. Wiosną z rozłóg wyrastają nowe pędy.

Jeśli chcesz zrobić zapas suszonej mięty, pierwszy zbiór ziela powinnaś przeprowadzić tuż przed kwitnieniem. Pędy przytnij nad pierwszą lub drugą warstwą liści. W sezonie można przeprowadzić 2-3 zbiory – ostatni nie później niż w sierpniu, gdy robi się to później, rośliny źle zimują.

Pamiętaj, żeby nie obrywać samych listków, ale całe górne części gałązek. Dzięki temu mięta będzie się rozkrzewiać. Ziele i liście suszymy w warunkach naturalnych, w temperaturze nieprzekraczającej 35 st. C. Po wysuszeniu trzeba je przechowywać w szczelnych opakowaniach.

fot. Mięta na balkonie: suszenie i zbiory/Adobe Stock, 5ph

Najbardziej znana jest mięta pieprzowa. Co roku pojawiają się jednak nowe odmiany, które są krzyżówkami różnych gatunków. Oto niektóre z nich:

Odmiana cytrynowa 'Hillary's Sweet Lemon' o silnym cytrynowym zapachu. Dobrze rośnie zarówno w miejscu słonecznym, jak i półcienistym.

o silnym cytrynowym zapachu. Dobrze rośnie zarówno w miejscu słonecznym, jak i półcienistym. Mięta angielska 'Mitcham'. Wyrasta na wysokość 80 cm, intensywnie pachnie mentolem.

Wyrasta na wysokość 80 cm, intensywnie pachnie mentolem. Imbirowa 'Gracilis Ginger'. Wyrasta na wysokość 60 cm. Ma złoto-zielone liście i wyraźny aromat imbiru.

Wyrasta na wysokość 60 cm. Ma złoto-zielone liście i wyraźny aromat imbiru. Czekoladowa 'Mentha piperita f.citrata Chocolate' . Idealna do uprawy w donicach (osiąga wysokość 40 cm), bo ma zwisające pędy, ciemnozielone liście i białe kwiaty. Ma oryginalny aromat i smak.

. Idealna do uprawy w donicach (osiąga wysokość 40 cm), bo ma zwisające pędy, ciemnozielone liście i białe kwiaty. Ma oryginalny aromat i smak. Jabłkowa. 'Mentha suaveolens Apple Mint' o przyjemnym jabłkowym aromacie. Ma duże okrągłe, jasnozielone liście i białe kwiaty. Dorasta do 100 cm.

Aromatyczne listki można dodawać do napojów chłodzących, zimnych herbat, lemoniad, nalewek ziołowych. Świeże i suszone liście nadają się jako przyprawa do sałat, ryb, farszów mięsnych, baraniny, sosów, twarogów i pierogów. Doskonała do deserów, np. aromatyzowania lukru. Można kandyzować jej liście.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 18.02.2018 r.

