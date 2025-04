Zwykle je wyrzucasz, a tymczasem obierki z cebuli to doskonały nawóz do roślin owocujących. Są skuteczne wobec szkodników ogrodowych oraz zapewnia odporność wobec najpopularniejszych chorób. W ogrodzie możesz wykorzystać przede wszystkim do warzyw i owoców, ale nie tylko.

Reklama

Spis treści:

Obierki z cebuli możesz wykorzystać do przygotowania wywaru lub tzw. gnojówki. Mogą być także stosowane jako oprysk. Skutecznie chronią przed szkodnikami, takimi jak przędziorki, a także przez większością chorób grzybowych, w tym mączniaka rzekomego, który bywa trudnym przeciwnikiem.

Łupiny to darmowe źródło wielu cennych składników odżywczych, zawierają przede wszystkim spore ilości:

fosforu,

potasu,

magnezu,

boru,

selenu,

boru,

miedzi,

witamin z grupy B,

fitonicydów,

kwasu nikotynowego,

przeciwutleniacze.

Wszystkie te składniki wspólnie odżywiają roślinę, wzmacniają ją i przyspieszają zdrowy wzrost oraz owocowanie. Fitonicydy dodatkowo skutecznie chronią przed najpopularniejszymi ogrodowymi szkodnikami oraz chorobami. Kwas nikotynowy oraz jego pochodna - witamina B3 - sprzyjają rozwojowi systemu korzeniowego, dzięki czemu skutecznie wzmacniają roślinę. Nawóz z obierek cebuli może być stosowany zarówno do roślin ogrodowych, jak i doniczkowych.

fot. Obierki z cebuli jako nawóz możesz stosować do podlewania i oprysków/Adobe Stock, Sebastian Studio

Obierki z cebuli wystarczy połączyć z wodą i przygotować miksturę, którą wykorzystasz do regularnego podlewania. Ja zawsze najpierw przygotowuję "wywar", który wydobędzie z łupin wszystkie najważniejsze składniki odżywcze.

Obierki włóż do słoika - musi być on takiej wielkości, aby łupiny były ciasno ułożone. Tak przygotowany słoik zalej bardzo gorącą, ale nie wrzącą wodą, zakręć i odstaw na 24 godziny w ciemne i chłodne miejsce.

Następnie przecedź całość przez sito, aby uzyskać tylko płyn. Tak przygotowany nawóz najlepiej jest rozcieńczyć z czystą wodą w proporcji 1:5 (np. na szklankę płynu cebulowego daj 5 szklanek wody). Gotową miksturą podlej rośliny albo przelej płyn do buteleczki z atomizerem i spryskaj obficie wybrane okazy w swoim ogrodzie.

Właściwości obierek cebuli sprawiają, że będą one skuteczne przede wszystkim wobec najpopularniejszych chorób truskawek oraz pomidorów i ogórków. Nawóz z nich możesz także stosować w przypadku roślin doniczkowych - dzięki łupinom z cebuli możesz np. pobudzić storczyki do kwitnienia. Oprócz podlewania możesz wykorzystać obierki do przygotowania oprysku oraz do umycia całej rośliny - jest to skuteczne w szczególności wobec przędziorków.

Obierki z cebuli sprawdzą się także jako nawóz do krzewów owocowych, w szczególności agrestów i porzeczek. Świetnie sprawdzą się również luźno rozsypane i lekko wciśnięte w ziemię dookoła wybranych roślin.

fot. Obierki z cebuli jako nawóz/Adobe Stock, Heike Rau

Nie ma większych zakazów co do stosowania nawozu z obierek. Poza ewentualnym nieprzyjemnym zapachem nie wykazuje on negatywnego działania na rośliny. Możesz więc z powodzeniem pryskać lub podlewać wszystkie okazy, które zaatakowały szkodniki lub choroby.

Po obierki sięgnij od razu, jak tylko zauważysz pierwsze niepokojące objawy - im wcześniej zaczniesz działać, tym większe będą szanse na powodzenie.

Reklama

Czytaj także:

Jak działa gnojówka ze skrzypu?

Czym zakwasić ziemię pod uprawę?

Skuteczny nawóz z banana