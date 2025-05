Mieczyki, znane z efektownych, wysokich kwiatostanów, potrzebują regularnego nawożenia, aby dobrze się rozwijać i intensywnie kwitnąć. Fusy z kawy stosowane jako nawóz to naturalne źródło azotu, potasu i fosforu, a więc składników odżywczych, które wspierają wzrost cebul, liści i pąków kwiatowych.

Co więcej, zastosowane w odpowiedni sposób poprawiają strukturę gleby i delikatnie obniżają jej pH, co sprzyja kwasolubnym mieczykom.

Dlaczego mieczyki lubią kawę?

Fusy z kawy, choć często bagatelizowane, zawierają właśnie te trzy wspomniane wyżej makroskładniki, a także śladowe ilości wapnia, magnezu i mikroelementów. Dzięki temu taki nawóz poprawia strukturę gleby, zakwasza podłoże i pomaga utrzymać jego odpowiednią wilgotność, zapobiegając nadmiernemu odparowaniu wody. Dodatkowo mogą też pomóc w odstraszaniu ślimaków oraz innych popularnych ogrodowych szkodników.

Używaj go regularnie, z umiarem, a kwiaty odwdzięczą się pięknym wyglądem i trwałością. Nigdy nie stosuj fusów po kawie, w której przed ich usunięciem wylądował cukier, syropy czy nawet mleko. Wybieraj fusy bezpośrednio z ekspresu lub pij kawę czarną (jeśli lubisz tzw. fusiarę).

Jak zrobić nawóz z fusów kawy do mieczyków?

Możesz zastosować fusy z kawy na dwa sposoby. Pierwszy jest bardzo prosty - wystarczy rozsypać fusy pod mieczykami i wymieszać je z wierzchnią warstwą ziemi. Muszą to być jednak fusy wysuszone oraz bez oznak pleśni. Na jednego mieczyka wystarczą ok. 3-4 łyżeczki. Możesz także zrobić płynny nawóz z fusów. W tym celu zalej 2 łyżki fusów litrem letniej, ale nie bardzo ciepłej wody i odstaw na 24 godziny w ciemne miejsce.

Po tym czasie wywar odcedź i wykorzystaj do podlewania. Nie musisz go rozcieńczać dodatkowo z wodą, więc to szybki i prosty patent. Płynny nawóz szybciej się wchłonie, dlatego wielu ogrodników wybiera właśnie tę opcję.

Regularne stosowanie fusów z kawy jako nawozu do mieczyków wspiera ich rozwój i kwitnienie, fot. Adobe Stock, khuruzero

Kiedy nawozić mieczyki fusami z kawy?

Najlepszy czas na rozpoczęcie nawożenia mieczyków to okres po wykiełkowaniu cebul, gdy rośliny zaczynają intensywnie rosnąć. Warto kontynuować dokarmianie w kwietniu i maju, mniej więcej co 10-14 dni. Nigdy nie stosuj nawozu tuż przed wykopywaniem cebul (po sierpniu), by nie stymulować niepotrzebnie wzrostu.

Na co uważać przy stosowaniu nawóz z fusów do mieczyków?

Fusy kawowe zawierają cenny azot, ale ich nadmiar może zakwasić glebę i zaburzyć równowagę składników odżywczych, dlatego stosuj je z umiarem. Podlewając wyłącznie glebę wokół roślin, nie liście ani kwiaty. Dzięki temu unikniesz poparzeń i ryzyka rozwoju chorób grzybowych.

Jeśli zamiast naparu chcesz wykorzystać fusy jako ściółkę, upewnij się, że są dobrze przeschnięte lub przekompostowane. Świeże mogą zacząć pleśnieć. Nigdy nie mieszaj też dużej ilości fusów bezpośrednio z glebą, ponieważ mogą się zbrylać i utrudniać dostęp powietrza do korzeni. Unikaj również stosowania nawozu z kawy podczas największych upałów i nie mieszaj ich z innymi nawozami azotowymi w tym samym tygodniu.

