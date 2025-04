Jak zlikwidować mech na trawniku? Sprawdzą się domowe, tanie sposoby, takie jak... ocet. Zobacz, jak szybko pozbyć się mchu

Mech na trawniku może być prawdziwym utrapieniem. Rozrasta się jak szalony i burzy pieczołowicie pielęgnowaną trawę przed domem. Możesz go kosić do woli, a on i tak będzie wracał. Na szczęście jest kilka sprawdzonych sposobów na pozbycie się go raz na zawsze. Wykorzystaj gotowe nawozy albo domowe sposoby.