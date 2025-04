Wygodne, ładne i praktyczne fotele oraz stolik czy ława sprawią, że wypoczynek na tarasie wśród zieleni będzie jeszcze przyjemniejszy. Na początku warto zastanowić się, w jakim stylu chcesz urządzić taras. Oto rodzaje mebli tarasowych, ich zalety i wady. Taki przewodnik przyda ci się przed ich kupnem.

Jakie wybrać meble na taras?

Drewniane

Najtańsze są zrobione z drewna sosnowego lub świerkowego, najdroższe z twardego dębowego, a także z egzotycznego.

Zalety: stabilne, trwałe, nie nagrzewają się w słońcu, można je dowolnie malować.

Wady: Trzeba je impregnować lub lakierować, nie są odporne na warunki atmosferyczne. Od późnej jesieni do wiosny należy przechowywać je w pomieszczeniach zamkniętych (już od 30 zł).

Sztuczna trawa na balkon lub taras - jaką wybrać

Wiklinowe

Wyplata się je z młodych pędów niektórych gatunków wierzb.

Zalety: lekkie, wygodne, nie nagrzewają się na słońcu, ładnie się starzeją.

Wady: nie są odporne na wilgoć. Pozostawione na deszczu tracą swoją elastyczność i barwę. Można je pomalować lakierobejcą, farbą lub lakierem bezbarwnym. Są wtedy trwalsze i bardziej odporne na wilgoć. Trzeba przechowywać je w pomieszczeniu (od 80 zł).

Z rattanu, trzciny i trawy morskiej

Wykonane z materiałów naturalnych łodyg młodych palm (rattan), trawy rosnącej na brzegu mórz, włókien bananowca.

Zalety: podobnie, jak wiklinowe są lekkie, wygodne.

Wady: mało odporne wilgoć, nie powinny być wystawiane na deszcz. Można je polakierować lub pomalować na kolorowo. Na jesień i zimę trzeba je przenieść do pomieszczenia (od 100 zł).

Tekowe

Robi się je z teczyny - rodzaju drzewa z rodziny jasnotowatych, które rosną tylko w Azji w lasach monsunowych. To materiał, z którego niegdyś robiono statki. Zawiera w swoim składzie sporo kauczuku i oleju dlatego jest odporny na działanie wilgoci.

Zalety: niezwykle trwałe, zawierają sporo kauczuku i oleju dlatego są odporne na działanie wilgoci. Meble tekowe mogą stać w ogrodzie przez kilka lat. Jeśli nie były fabrycznie natłuszczone pokryją się białawą patyną, ale wystarczy przetrzeć je oliwą tekową, by odzyskały świeży wygląd

Wady: z czasem szarzeją, co nie każdemu się podoba. Są dość drogie (od 250 zł).

Z technorattanu

Meble tarasowe z technorattanu przypominają do złudzenia naturalny rattan, który produkuje się z palm rotangowych. Technorattan to wysokiej jakości polietylen. Można z niego wyplatać meble, kosze, doniczki, osłony na balkony czy do ogrodu oraz inne przedmioty.

Zalety: możliwość przetworzenia czyli recyklingu, lekkie, łatwe w utrzymaniu, charakteryzuje się dużą wytrzymałością na wilgoć, promieniowanie UV, zmianę temperatur,odporny na uszkodzenia mechaniczne, nie płowieje na słońcu i nie pęka.

Wady: dość drogie, technorattan to jednak tworzywo sztuczne.

Ceny mebli z technorattanu: fotele od 250 zł, sofy od 360 zł, zestawy od

900 zł.

Z plastiku

Mogą być wykonane z polipropylenu (przyjaznego dla środowiska) lub PCV (trudniejsze do utylizacji).

Zalety: lekkie, odporne na wilgoć, tanie, Lepsze są te z domieszką żywic. Nie chłoną brudu, nie tracą koloru, są odporniejsze na zarysowania i odkształcenia. Choć lepiej je na zimę schować, to w wyjątkowych sytuacjach mogą pozostać na dworze.

Wady: łatwo je uszkodzić, zarysować, nagrzewają się na słońcu. Są niestety mało stabilne, te gorszej jakości tracą kolor pod wpływem słońca (cena już od 15 zł).

Metalowe

Robi się je z aluminium, stali lub żeliwa.

Zalety: stabilne, bardzo trwałe, wymagają dobrze utwardzonego podłoża, bo pod wpływem ciężaru mogą zagłębiać się w gruncie.

Wady: żeliwne i stalowe muszą być zabezpieczone przed rdzą. Przez jesień i zimę lepiej przechowywać je w miejscu zadaszonym (od ok. 80 zł).

