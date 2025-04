Meble ogrodowe rattanowe są wyplatane z cienkich pędów palmy, zwanej też trzciną hiszpańską lub indyjską. Są dość trwałe, w każdym razie bardziej żywotne niż wiklinowe. Można je użytkować nie tylko w ogrodzie i na tarasie, ale także w mieszkaniu. Są niepowtarzalne, ponieważ każdy pęd jest nieco inny. Oryginalność gwarantuje także ręczna robota. Bywają barwione bejcami lazurowymi i zabezpieczane przed wilgocią. W sprzedaży są pojedyncze fotele, sofy, a także komplety mebli ze stolikiem.

Meble ogrodowe rattanowe – zalety

Są wykonane z naturalnego surowca. Pędy rosną bardzo szybko, są produktem ekologicznym.

Wyglądają elegancko i naturalnie. Również po pomalowaniu lub bejcowaniu. W zestawieniu z poduchami w różnych kolorach, stwarzają dużo możliwości aranżacyjnych.

Są na ogół bardzo wygodne.

Nie odkształcają się, są odporne na uderzenia.

Są lekkie, łatwo się je przenosi.

Nie są zbyt drogie. Oczywiście kosztują więcej niż przeciętne meble ogrodowe z plastiku, ale cena zestawu 4 fotele i mały stolik często mieści się w granicach 1000 -1200 zł. Używane rattanowe krzesło można kupić za ok. 130 zł. Warto szukać takich mebli w dobrym stanie np. na olx.pl lub na allegro. Zestawy z sofą kosztują 1700 – 2000 zł.

Jaką ławkę ogrodową kupić - zobacz ofertę sklepów Obi

Meble z rattanu mają też wady

Gdy kącik wypoczynkowy w ogrodzie znajduje się pod gołym niebem, warto meble ogrodowe rattanowe chować przed każdym deszczem pod dach. Przynajmniej pod duży parasol. Najlepiej użytkować je na zadaszonym tarasie lub na balkonie. Pasują idealnie do aranżacji balkonu, na którym kwiaty rosną w drewnianych skrzyniach lub donicach. Ich wadą jest też to, że trochę trzeszczą i skrzypią, bo plecionka jest elastyczna i pracuje, gdy siadamy lub zmieniamy pozycję. To jednak nie każdemu przeszkadza.

Na zimę trzeba je koniecznie przenosić do pomieszczenia i zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Kolejny minus to trochę trudniejsze czyszczenie niż np. mebli drewnianych, bo trzeba usunąć brud gromadzący się między splecionymi patyczkami.

Pielęgnacja i odnawianie

Klika razy w sezonie powinno się meble ogrodowe rattanowe czyścić ścierką z flaneli lub mikrofibry i wodą z dodatkiem wody utlenionej lub kwasku cytrynowego. Czyste i wysuszone można zakonserwować preparatem do mebli zawierającym wosk. Są też specjalistyczne środki do czyszczenia rattanu.

Jeśli meble ogrodowe rattanowe były bejcowane lub lakierowane i lakier zaczął schodzić, wtedy po umyciu ich i przetarciu papierem ściernym, nakładamy lakier do rattanu.

Technorattan - tańsze i trwalsze

Kto lubi fakturę rattanu i wszelkie plecionki, ale woli mieć meble łatwiejsze w pielęgnacji i dopuszcza "plastik", ten może kupić meble z technorattanu lub tzw. "rattan efekt".

Technorattanowe meble ogrodowe są wykonane z plecionki z tworzywa – poliuretanu. Takie meble są plastyczne, dopasowują się do ciała,odporne na warunki atmosferyczne i łatwo się je czyści. Plecionka bywa płaska, okrągła lub półokrągła. Każda daje inny efekt. Łudząco podobne do mebli ogrodowych rattanowych są te z okrągłej sztucznej plecionki. Koszt mebli z technorattanu jest czasem o połowę niższy od tych z naturalnego rattanu.

Meble ogrodowe "rattan efekt" są wykonane z polipropylenu. Mają fakturę plecionki, ale nie są plecione. Robi się je, wlewając rozgrzane tworzywo do formy. Są twarde, dlatego często producenci sprzedają w komplecie poduszki. Są tańsze od mebli ogrodowych z technorattanu.

