Meble z drewna, ustawione wśród krzewów i kwiatów w ogrodzie, są po prostu u siebie. Ładnie komponują się z roślinnością, pasują także do elementów z kamienia, do drewnianej małej architektury (np. pergole, altany), do ogrodzeń drewnianych, ale także metalowych.

Dobrze wyglądają także w towarzystwie ceramicznych donic a także szkła, które w bardzo nowoczesnych ogrodach nie jest już rzadkością.

Wybór mebli ogrodowych drewnianych jest spory. Dostępne są np. z drewna akacji, olchy, sosny, z gatunków egzotycznych. Różnią się twardością, odpornością na szkodniki, na opady i na słońce.

Meble ogrodowe z akacji i eukaliptusa

Akacja to najtwardsze drewno uprawiane na plantacjach w Europie Środkowej i Wschodniej. Eukaliptus jest twardym drewnem egzotycznym. Są porównywalne, odporne na pleśnie i grzyby.

Bywa, że producenci łączą je. Meble ogrodowe z tych gatunków drewna oferuje np. IKEA i mają charakterystyczny skandynawski styl. Pasują do ogrodów w stylu rustykalnym, ale także klasycznym. Wszystkie meble z drewna akacji i eukaliptusa są fabrycznie zabezpieczane bejcą lub farbą impregnującą. Teoretycznie nie musiałyby być zabezpieczone.

Niektórzy twierdzą, że nie trzeba też chować ich na zimę do pomieszczeń. Jednak lepiej nie ryzykować. Aby zwiększyć ich trwałość dobrze jest, przed ustawieniem ich w ogrodzie jeszcze raz je zaimpregnować.

Jak zabezpieczyć meble ogrodowe przed zimą?

Ikea oferuje odpowiednią bejcę. Można także kupić podobną w sklepach budowlanych. Ceny orientacyjne takich mebli to:

krzesło z regulowanym oparciem i podłokietnikami: 179 zł

fotel ogrodowy bez poduch (trzeba je kupić osobno) 359 zł.

Meble ogrodowe sosnowe

Sosna jest naszym rodzimym gatunkiem. Jej drewno jest bardzo ładne, ma jasny, ciepły odcień. Jednak wadą drewna sosnowego jest miękkość. To cecha drewna gatunków iglastych. Meble sosnowe rzadko sprzedają supermarkety budowlane, nie ma ich w sklepach Jysk ani IKEA. Ale ładny komplet (np. duży stół i dwie długie ławy) można kupić na OLX za ok. 900 zł

Meble są impregnowane lakierobejcą. Kolor wybiera klient. Pasują do ogrodów wiejskich i na działki. Jeśli będą chronione przed ulewami i nadmiernym nasłonecznieniem i odnawiane jak każde meble drewniane, na pewno wytrzymają wiele sezonów. Jednak jeśli należycie nie zadbamy o nie, dość szybko popękają i mogą zacząć gnić.

Meble ogrodowe Jysk - czyli jak kupić niedrogo i dobrze!

Meble ogrodowe dębowe i olchowe

Dąb jest naszym najtwardszym drewnem. Toteż wykonane z niego meble ogrodowe są solidne, ciężkie i na lata. Olcha, będąca drzewem liściastym, też jest dość twarda i trwała. Trwalsza od sosny.

Meble ogrodowe z tych gatunków drewna oferują głównie rodzimi producenci. Warto ich szukać w sklepach internetowych, na olx.pl i w sklepach typu “Dom i Ogród". Raczej nie kupimy ich w marketach budowlanych, w IKEA ani w Jysk.

Są zaimpregnowane, ale jak wszystkie meble ogrodowe drewniane, wymagają ponownej impregnacji co sezon. Zazwyczaj robione są z szerokich desek, w wiejskim lub góralskim stylu. Spotkać też można inne wzory. Ceny są różne, od 400 zł do 2500 zł za stół i dwie lawy lub za stół i komplet krzeseł. Drewno dębowe jest jasne, nieco szarawe, a olcha ma ciepły, czerwonawy odcień.

Meble ogrodowe ze świerku skandynawskiego

Meble ogrodowe z tego drewna także można zaliczyć do twardych i trwałych, chociaż jest to drewno iglaste. Ale ponieważ świerki w Skandynawii rosną w trudnych warunkach klimatycznych, to ich drewno jest wytrzymalsze od pochodzącego z naszych polskich świerków.

Ma barwę jasną, prawie białą lub delikatnie żółtawą. Meble z tego drewna także są impregnowane, mogą być lakierowane, malowane lub olejowane. Ten rodzaj mebli drewnianych odnawia się jak każde inne z drewna. Prosty zestaw (stół i dwie lawy piknikowe) na portalu: sprzedajemy.pl kosztuje ok. 500 zł.

Meble ogrodowe z teaku

To drewno egzotyczne, bardzo wytrzymałe, twardsze od dębu. Idealne na meble ogrodowe. Zawiera ono dużo olejów naturalnych, które je konserwują. Drewno teakowe najczęściej pochodzi z plantacji. Jest też teak birmański, dziki - o nieregularnym usłojeniu, ciemniejszy.

Chociaż jest to teoretycznie niezniszczalne drewno, to meble ogrodowe teakowe także się impregnuje. Są to meble ekskluzywne, często efektowne wzorniczo, np. w stylu kolonialnym, orientalnym. Elegancka ławka z oparciem i toczonymi nogami to koszt ok. 1900 zł. Ale czasem na przecenie można kupić bardziej prosty, nowoczesny model ławki za 900 zł. Ciekawe mebleteakowe oferuje sklep mebleteak.pl.

Meble ogrodowe z drewna bangkirai

Drewno bangkirai niektórzy nazywają tańszym substytutem teaku. Pochodzi z Indonezji, Malezji i Filipin. Jest twarde, odporne na wilgoć, słońce, wiatr. Ma ciemną, brązowawą barwę, niekiedy bardziej wpadającą w żółć, a niekiedy w czerwień.

Również zawiera impregnujące go naturalne oleje i jest zabezpieczane dodatkowo impregnatem. Wtedy jest nie do zdarcia. Najczęściej impregnuje się je olejem do drewna, rzadko stosuje farby czy lakiery. Przed każdym sezonem trzeba taki mebel wyczyścić przy pomocy tzw. wełny stalowej i na nowo zaolejować. Wtedy wygląda elegancko i jest chroniony.

Ogrodowy rozkładany stół z drewna bangkirai można obejrzeć i zamówić np. w sklepie internetowym bonami.pl, cena 1579 zł. Lekka ławka z tego drewna kosztuje 719 zł.

