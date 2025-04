Masz w ogrodzie sosny w formie dużych drzew i mniejszych krzewów? Teraz jest najlepszy moment na ważny, coroczny zabieg

Kiedy przycinać sosny i jak się za to zabrać? Idealny moment to końcówka wiosny. Przycinanie jest ważne, ponieważ pozwala ograniczyć wzrost drzewa lub krzewu, a także zagęścić go i lekko prześwietlić. Jest to także kluczowy zabieg w przypadku tzw. sosny formowanej, którą przycina się na kształt drzewka bonsai.