Meble wiklinowe

Łatwe w utrzymaniu, nawet podniszczone wyglądają "stylowo". Mało odporne na warunki atmosferyczne nie powinny pozostawać na powietrzu jesienią i zimą.

Sposób domowy: zmatowiałe i brudne umyj w roztworze ciepłej wody z solą (1 łyżka soli na jeden litr wody). Następnie przetrzyj ściereczką zwilżoną w occie i wypoleruj do sucha. Możesz też użyć roztworu wody z sodą oczyszczoną (2 łyżeczki na 1 l wody).

Środki gotowe: Pronto.

Meble plastikowe

Łatwo je czyścić. Plastik gorszej jakości po roku płowieje i pęka pod wpływem mrozu.

Sposób domowy: myj regularnie wodą z mydłem, wycieraj do sucha.

Środki gotowe: Plastik Wineu, Merloni, Płyn do renowacji tworzyw sztucznych Starwax. Zszarzałe i bardziej zabrudzone przetrzyj mleczkiem czyszczącym na bazie chloru.

Meble żeliwne

Nieodporne na rdzę, trzeba je chronić przed wilgocią.

Sposób domowy: rozpuść łyżeczkę płatków mydlanych w 0,5 l ciepłej wody, dodaj łyżeczkę amoniaku. Przecieraj płynem metal, wytrzyj do sucha, wypoleruj miękką a szmatką.

Środki gotowe: Starwax – pasta do renowacji żeliwa.

Meble drewniane sosnowe

Łatwo je zarysować, wgnieść. Trzeba je regularnie impregnować środkami do drewna lub lakierować.

Sposób domowy: gdy są brudne, przetrzyj drewno wilgotną szmatką nasączoną wodą z detergentem, spłucz czystą wodą, wytrzyj do sucha.

Środki gotowe: Herkulan, Pronto.

Meble tekowe

Tek to materiał, z którego niegdyś robiono statki. Zawiera w swoim składzie sporo kauczuku i oleju dlatego jest odporny na działanie wilgoci.

Sposób domowy: regularnie usuwaj z nich kurz, przecieraj miękką mokrą szmatką. Poleruj olejem tekowym lub lnianym.

Środki gotowe: Płyn do czyszczenia zszarzałego drewna tekowego i egzotycznego - Starwax, Olej ochronny do drewna tekowego- Starwax, Entgrauer, Czyścik do teku i drewna egzotycznego.

Meble bambusowe

Nie są odporne na długotrwałe działanie słońca i mrozu.

Sposób domowy: przecieraj meble gąbką zwilżoną wodą z solą (łyżka soli na 2 szklanki wody), wytrzyj do sucha miękką szmatką.

Środki gotowe: Czyścik do teku i drewna egzotycznego.

Imitacje plecionek (technoratan, hularo)

Wygodne, dość lekkie. Świetnie imitują naturalny materiał. Nie wymagają specjalnej konserwacji. Zimą mogą pozostać na dworze.

Sposób domowy: wystarczy, że przetrzesz je wodą z mydłem lub płynem do mycia naczyń.

Środki gotowe: Rattan syntetyczny – płyn Starwax.

