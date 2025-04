W sezonie ogórkowym każdemu zależy na dorodnych, chrupiących i soczystych plonach. Niezależnie od tego, czy posiejesz ogórki w ogródku, czy w tunelu foliowym - gdy rośliny zaczynają słabnąć, liście bledną, a owoce są drobne lub gorzkie, przyczyn warto szukać w glebie. Zamiast kupować sztuczne nawozy, przygotuj coś, co będzie równie skuteczne, a przy okazji całkowicie naturalne. Mleko, które trzymasz w lodówce, może okazać się najlepszym sprzymierzeńcem twoich ogórków.

Zacznij od podstaw – czego potrzebują ogórki?

Ogórki to warzywa o bardzo wysokich wymaganiach pokarmowych. Z jednej strony lubią słońce, ciepło i wilgotne podłoże, ale bez odpowiednich składników odżywczych nie zawiążą dużo owoców. Szczególnie ważne są:

Azot – potrzebny do wzrostu liści i pędów,

– potrzebny do wzrostu liści i pędów, Fosfor – wspiera rozwój korzeni i kwitnienie,

– wspiera rozwój korzeni i kwitnienie, Potas – wpływa na owocowanie i odporność,

– wpływa na owocowanie i odporność, Wapń i magnez – wzmacniają tkanki roślin i poprawiają przyswajanie innych pierwiastków.

Braki któregoś z tych składników szybko odbijają się na kondycji ogórków. Żółknięcie liści, brak kwiatów, opóźnione owocowanie – to najczęstsze objawy niedoborów. Pamiętaj też, że ogórki nie znoszą przesuszania ani zastoju wody – podlewaj je regularnie i zadbaj o próchniczną, żyzną glebę. Odpowiednie nawożenie sprawi, że podczas zbierania ogórków naprawdę się zmęczysz.

Mleko – domowy hit, który wzmocni ogórki

Mleko to nie tylko źródło wapnia. Zawiera też witaminy z grupy B, cukry, enzymy, a przede wszystkim żywe kultury bakterii (jeśli używasz mleka świeżego lub kwaśnego). Co daje ogórkom taka naturalna „kuracja”?

Wapń – zapobiega zniekształceniom owoców, ogranicza gnicie końcówek.

– zapobiega zniekształceniom owoców, ogranicza gnicie końcówek. Bakterie kwasu mlekowego – poprawiają mikroflorę gleby i działają ochronnie na liście.

– poprawiają mikroflorę gleby i działają ochronnie na liście. Białka mleczne – wzmacniają rośliny i wspierają ich odporność.

– wzmacniają rośliny i wspierają ich odporność. Cukry i laktoza – zasilają mikroorganizmy glebowe, które tworzą korzystne środowisko dla korzeni.

Mleko jest też naturalnym środkiem antygrzybicznym – stosowane jako oprysk ogranicza rozwój mączniaka prawdziwego, który często atakuje ogórki w drugiej połowie lata.

Nawóz do ogórków z mleka zrobisz w kilka chwil, fot. Adobe Stock, Ekaterina Utorova

Jak przygotować nawóz do ogórków z mleka?

Podlewanie:

Przygotuj mieszankę mleka i wody w proporcji 1:2 (np. 1 litr mleka i 2 litry wody). Mleko powinno być świeże lub lekko kwaśne – unikaj mleka UHT, bo jest pozbawione większości korzystnych składników. Podlewaj rośliny u podstawy, omijając liście. Stosuj raz na 10–14 dni, najlepiej rano lub wieczorem, gdy gleba jest lekko wilgotna.

Oprysk na liście:

Rozcieńcz mleko z wodą w proporcji 1:3. Przelej do butelki z rozpylaczem. Opryskuj liście (górną i dolną stronę) co 7–10 dni. Unikaj pryskania w pełnym słońcu – najlepiej robić to wieczorem.

Wskazówka: Jeśli chcesz wzmocnić działanie mleka, dodaj do mieszanki kilka kropel szarego mydła lub czosnku – taka wersja lepiej przywiera do liści i dodatkowo odstrasza szkodniki.

Co zyskasz, stosując nawóz z mleka?

Korzyści po zastosowaniu nawozu do ogórków z mleka jest wiele. Oto najważniejsze z nich:

Liście staną się ciemniejsze i bardziej jędrne,

Ogórki będą rosły szybciej i owocowały obficiej,

Zmniejszysz ryzyko mączniaka i innych chorób grzybowych,

Gleba będzie zdrowsza, a system korzeniowy silniejszy.

Mleko to tani i skuteczny sposób, by poprawić plonowanie ogórków i jednocześnie zadbać o jakość podłoża. Co ważne – możesz stosować je zarówno w gruncie, jak i w uprawach pod osłonami.

Co jeszcze możesz dodać ogórkom z kuchennych resztek?

Jest wiele tanich, domowych sposób na to, by wzmocnić ogrodowe warzywa. W przypadku ogórków dobrze sprawdzają się też następujące kuchenne składniki:

Fusy z kawy – źródło azotu, poprawiają strukturę gleby.

– źródło azotu, poprawiają strukturę gleby. Skorupki jaj – zmiel i dodaj do podłoża, dostarczą wapnia.

– zmiel i dodaj do podłoża, dostarczą wapnia. Woda po gotowaniu warzyw lub ryżu – naturalny zastrzyk minerałów.

– naturalny zastrzyk minerałów. Drożdże piekarskie – wymieszaj z wodą i cukrem, by pobudzić wzrost roślin.

– wymieszaj z wodą i cukrem, by pobudzić wzrost roślin. Obierki z banana – zakop przy korzeniach, dodadzą potasu i fosforu.

Wszystko to masz pod ręką – nie musisz wydawać pieniędzy, żeby cieszyć się obfitymi zbiorami. Wystarczy, że zajrzysz do kuchni i zrobisz użytek z tego, co zazwyczaj ląduje w zlewie lub koszu.

