Rośliny polecane dla osób początkujących to zawsze zamiokulkas zamiolistny, zielistki, skrzydłokwiaty, sansewierie, aloesy, kaktusy... To, że te ostatnie są łatwe w pielęgnacji, jest jednym z najczęstszych mitów. Z kolei reszta z tych roślin, choć są piękne i rzeczywiście proste w obsłudze, już dawno wielu z nas się znudziły.

Tymczasem roślin niewymagających skomplikowanej pielęgnacji (ani ogromnej wiedzy) jest zdecydowanie więcej - i potrafią wyglądać naprawdę imponująco. Jedną z nich jest na przykład strelicja królewska, niektóre z filodendronów, peperomie, pilee... Wybrałyśmy 3 okazy, które wyglądają przepięknie, a poradzi sobie z nimi nawet kompletny laik.

Filodendron "Silver Queen"

Chyba każdy zgodzi się, że filodendrony to nowe monstery. Zdobywają coraz większą popularność, a ich ceny potrafią dochodzić nawet do kilkuset złotych za małą sadzonkę... Srebrna Królowa jednak - choć jest naprawdę rzadka - nie kosztuje fortuny. Za średniej wielkości roślinkę zapłacisz około 50 złotych.

Ten filodendron wyróżnia się na tle innych roślin pięknymi, ogromnymi liśćmi o srebrnym kolorze. Jest niezwykle prosty w uprawie - pamiętaj jednak, by nie stawiać go w bezpośrednim świetle, ale na jasnym stanowisku, nie narażać na przeciągi i nadmiar wody. Dobrze znosi zaś okresową suszę i delikatne zraszanie liści od czasu do czasu.

Trzykrotka "Tricolor"

Trzykrotki to ogromnie niedocenione rośliny - kiedyś były bardzo popularne, jednak obecnie zostały wyparte przez wszechobecne kalatee oraz aglaonemy. Zupełnie nie rozumiemy, dlaczego - wyglądem zupełnie nie odbiegają od modnych ostatnio roślin z różowymi akcentami, na przykład jednego z najdroższych filodendronów odmiany Pink Princess. Duża trójkolorowa trzykrotka kosztuje jednak tylko... 30 złotych!

Ta trzykrotka ma piękne liście w kolorach ciemnej zieleni, bieli oraz pastelowego różu. Dobrze czuje się w jasnych stanowiskach - zarówno tych z bezpośrednim światłem, jak i bez niego. Jedyne, o czym musisz pamiętać, to aby podlewać ją, gdy wierzchnia warstwa ziemi przeschnie. Uważaj jednak, by nie zamoczyć liści, ponieważ jest podatna na rozwój chorób grzybowych. Co jakiś czas warto podcinać jej pędy, by szybciej rosła - szczególnie te zielone, aby nie zdominowały wzrostem trójkolorowych.

Hoja "Crimson Queen"

Chyba nikt nie ma już wątpliwości, że mamy słabość do odmian o ciekawym (szczególnie delikatnie różowym) ubarwieniu liści? Hoja będzie piękną ozdobą mieszkania, a przy tym idealnym gatunkiem, który pokaże ci, jak wyrobić sobie rękę do roślin. Średniej wielkości roślina kosztuje około 40 złotych, nie wydasz więc na nią fortuny.

Ta hoja ma piękne ciemnozielono-biało-różowe liście, jednak w przeciwieństwie do trzykrotki, są one sporo większe i maksymalnie dwukolorowe. Potrzebuje jasnego stanowiska bez bezpośredniego światła, lekkiego przesuszenia podłoża między podlewaniami, a raz na jakiś czas - delikatnego zraszania liści.

