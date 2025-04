Marcinki lub michałki - tak określa się astry bylinowe. Nie nadają się wprawdzie na bukiety, tak jak zwykłe astry, jednak pięknie zdobią ogród lub balkon jesienią. Kwiaty marcinki są łatwe w uprawie, dlatego poradzi sobie z nimi także początkujący amator ogrodnictwa. Nie wymagają okrywania na zimę, dobrze kwitną przez kilka lat w tym samym miejscu.

Te jesienne kwiaty występują w wielu odmianach kolorystycznych: fioletowej, białej, niebieskiej, różowej, bordowej. Można spotkać też formy mieszane. Kwiaty michałki kwitną od końca wakacji, aż do pierwszych przymrozków, jednak najpiękniej prezentują się w pierwszej połowie października.

To wówczas roślina wypuszcza największą ilość delikatnych, eleganckich kwiatów, które zdobią każdą przestrzeń i pomagają przełamać chłodną jesienną aurę.

Kiedy sadzić kwiaty marcinki? Najlepszą porą na sadzenie astrów w ogrodzie (w postaci sadzonek) jest wiosna (kwiecień - maj). Nawet małe sadzonki należy sadzić po 2 - 3 na m2, chyba że to najmniejsze odmiany krzaczaste, wówczas można sadzić je w większym zagęszczeniu. Jeśli natomiast chcesz rozmnożyć je z większej byliny, możesz zrobić to nawet jesienią. Roślina zdąży się ukorzenić i przezimuje, a w kolejnym roku zakwitnie.

Marcinki można przycinać latem. Taki zabieg sprawia, że roślina silniej się rozkrzewia, za to nieco później (o 2 - 3 tygodnie) rozpoczyna kwitnienie. Zabieg rozsadzania astrów warto wykonać co 3 - 4 lata. Odmładzanie astrów sprawi, że roślina zawsze będzie kwitła obficie.

Jak rozsadzać marcinki?

Usuń kwitnące pędy (te łatwo łamią się nisko). Wykop bryłę korzeniową. Podziel ją na pojedyncze pędy. Z pewnością zauważysz, że oprócz białych korzonków, widoczne są także zaczątki kolejnych pędów. W ciągu kolejnego roku pędy te wyrosną do góry, roślina się rozkrzewi i zakwitnie. Wykop dołki i każdy pęd posadź oddzielnie, następnie zasyp korzenie wraz z częścią łodygi (około 3 - 4 cm nad korzeniem), podlej.

Marcinki to kwiaty, które kwitną bardzo obficie. Z jednego pędu wyrasta nawet kilkanaście kwiatów. Mogą być niskie (do 20 cm) i wysokie (nawet do 2 m wysokości), te drugie wymagają podpory, by równo rosły. Najmniejsze michałki zwykle kwitną na niebiesko.

Marcinki można uprawiać w donicach, jednak zdecydowanie lepiej czują się na ogrodowych rabatach, w towarzystwie innych bylin. Zdecydowanie wolą uprawę w gruncie.

Jakie podłoże dla marcinków?

Jesienne astry najlepiej czują się w glebie żyznej i przepuszczalnej, lubią, gdy podłoże jest kompostowane. W uprawie marcinków warto stosować nawozy wieloskładnikowe, ale nie należy przesadzać z ilością azotu. Ten może osłabić roślinę.

Kwiaty michałki: stanowisko i podlewanie

Marcinki dobrze rosną na stanowisku słonecznym oraz półcienistym. Podlewać nie należy ich zbyt często, za to obficie. Zbyt rzadkie podlewanie marcinków sprawi, że od spodu pojawią się brązowe liście, które następnie zaczną usychać. To znak, że roślina ma za mało wody. Marcinki nie nadają się na kwiaty cięte. Ścięcie pędu sprawia, że kwiaty szybko się zamykają, podobnie dzieje się po deszczu.

Kwiaty michałki nie chorują często, jednak mogą zmagać się z niektórymi chorobami grzybowymi lub szkodnikami. Roślina daje wówczas sygnały alarmowe, że coś jest nie tak. Jednak przykładowo brązowe łodygi przy ziemi nie są zjawiskiem niepokojącym, występują zwłaszcza u odmian wyższych. Wówczas obok warto posadzić niższe odmiany marcinków.

Utrapieniem posiadaczy marcinków w ogrodzie jest za to mączniak, który atakuje także inne rośliny. Na liściach pojawia się biały nalot, a kwiaty tracą kolor i płatki. Zarówno mączniaka jak i inne choroby grzybowe, najskuteczniej zwalczą środki chemiczne.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 24.09.2020.

