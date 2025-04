W maju sezon ogrodniczy nabiera rozpędu. To już nie tylko sianie nasion do rozsadników, kiełkowanie i pikowanie warzyw, ale prawdziwe prace ogrodnicze. Warto jednak dokładnie zaplanować maj w ogrodzie, biorąc pod uwagę potrzeby poszczególnych roślin oraz warunki atmosferyczne.

W połowie maja, a dokładnie między 12 a 15 dniem miesiąca przypadają zimni ogrodnicy. W związku z cyrkulacją atmosferyczną nad Europę napłynie zimne powietrze znad Arktyki i wywoła tymczasowe przymrozki. Pamiętaj więc, by dokładnie zabezpieczyć najbardziej delikatne rośliny lub wsadzić je do ziemi już po tych dniach. A czym zająć się wcześniej?

Prace ogrodowe w maju

Maj to przede wszystkim czas sprzątania po zimie, a nie da się ukryć, że po tegorocznych śniegach jest co sprzątać. Zacznij od grabienia trawnika i grządek, oberwania przekwitniętych pąków z zeszłego roku oraz rozkrzewienia żywopłotów. Podetnij je dosyć mocno, by rozrosły gęste i mocne. W przypadku krzewów kwitnących zrób to dopiero po ich przekwitnięciu. Zetnij przekwitłe kwiaty cebul ozdobnych, o ile nie mają zdolności do kwitnięcia po raz drugi.

W tym miesiącu twoja trawa będzie przechodziła najbardziej intensywny okres wzrostu. Czas więc na pierwsze w sezonie koszenie - i to niejedno, bo warto powtarzać ten zabieg nawet raz w tygodniu. Jeśli w twoim trawniku znajduje się wiele chwastów i mchu, spulchnij ziemię widłami lub wertykulatorem. Warto też dodać mu odrobiny składników odżywczych, by szybko się zazielenił gęstymi źdźbłami. Nawóz do trawników kupisz w każdym sklepie ogrodniczym.

Jeśli w swoim ogrodzie masz owocowe drzewka, zadbaj o ich ochronę przed mszycami, owocówkami i kwieciakiem. Nawieź je też i obficie podlej po zimie.

Co wysiać w maju?



Prace w ogrodzie to na szczęście nie tylko sprzątanie, ale też co, wieli ogrodnikom sprawia największą satysfakcję. W drugiej połowie maja, już po ostatnich przymrozkach przyjdzie czas na wysianie roślin jednorocznych i dwuletnich. Wysiewaj je zgodnie z własną estetyką oraz oczywiście ich wymaganiami.

Kieruj się jednak też ich sąsiedztwem. Jeśli planujesz założyć własny warzywnik, w jego bliskiej okolicy wysiej kwiaty, które przyciągają owady zapylające. Wokół tarasu czy ganku zaś sprawdzą się rośliny odstraszające komary, na przykład lawenda czy kocimiętka.

Jeśli wysiałaś już część roślin w poprzednich miesiącach, w maju przyjdzie czas na wysadzenie ich do gruntu. Zadbaj, by były odpowiednio podlane, daj im dobrego nawozu i pilnuj, by w ich okolicy nie rozwinęły się chwasty, które zabiorą im wodę oraz składniki odżywcze z ziemi. Jeśli chcesz się ich pozbyć raz na zawsze, bardzo ostrożnie wykonaj oprysk z soli kuchennej.

Prace na balkonie i tarasie



Prace ogrodowe w maju to jednak nie tylko obowiązek tych, którzy mieszkają w domu. Jeśli masz niewielki taras, to idealny moment, by zadbać o jego wygląd. Przydadzą ci się do tego kwiaty oraz piękne dodatki na balkon, które sprawią, że nie będziesz chciała go opuszczać.

Balkon czy taras to jednak nie tylko przyjemności, ale i obowiązki. Zanim zabierzesz się za ozdabianie ich roślinami czy akcesoriami, najpierw dokładnie wyczyść go po zimie. Odchwaszczanie kostki lub mycie płytek, mycie mebli ogrodowych, a także wyrzucanie starych, przekwitniętych roślin to konieczność.

Przede wszystkim zadbaj o te rośliny, które już masz w donicach. Wystaw je na balkon po zimowaniu, ale wcześniej dokładnie obejrzyj, czy nie ma na nich śladów chorób grzybowych oraz pasożytów.

W drugiej połowie maja przyjdzie też czas na kupienie i przesadzenie roślin do donic. Pelargonie, surfinie, a nawet hortensje w doniczkach ozdobią każdy balkon.

