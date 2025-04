W maju kwitnie wiele kwiatów, krzewów i ogółem: roślin. Najpopularniejsze majowe kwiaty to przede wszystkim konwalia majowa, i krzew bzu, lilak pospolity. Kwiaty kwitnące w maju doskonale nadają się do skomponowania bukietu na Dzień Matki lub bukietu kwiatów na komunię.

Reklama

W maju kwitnie wiele odmian tulipanów, w lesie kwitnie głóg, a łąki kwiecą głównie margaretki i dzwonki (wśród nich popularna także w sprzedaży campanula), na terenach podmokłych w maju kwitną żółte kaczeńce.

Spis treści:

Majowe kwiaty w cebulkach sprawdzą się w ogrodzie i na balonie. Kwiaty kwitnące wiosną to piękna dekoracja domu i ogrodu. Wiele z nich możesz trzymać też w wazonie. Zobacz na przykład, co zrobić by tulipany w bukiecie długo stały.

Oto kwiaty majowe, które rosną z cebul:

tulipan,

szafirek,

hiacynt,

narcyz,

szachownica cesarska,

szachownica kostkowata,

śniedek baldaszkowy,

czosnek południowy,

begonia bulwiasta.

Jednoroczne i dwuletnie kwiaty kwitnące w maju to:

werbena ogrodowa,

niecierpek waleriana,

niecierpek balsamina,

niecierpek nowogwinejski,

dzwonek ogrodowy,

stokrotka trwała,

niezapominajka leśna,

bratek (fiołek ogrodowy).

Do bylin, czyli roślin wieloletnich, które kwitną właśnie w maju, zalicza się przede wszystkim:

goździk pierzasty,

goździk siny,

aster alpejski,

barwinek pospolity,

chaber górski,

bodziszek krwisty,

goryczka bezłodygowa,

kocimiętka,

kokorycz,

kaczeniec błotny,

konwalia majowa,

miodunka pstra,

sasanka zwyczajna,

orlik,

pierwiosnek wyniosły,

pierwiosnek bezłodygowy,

serduszka wspaniała,

trzykrotka Andersona,

zawilec wielkokwiatowy,

smagliczka skalna,

mydlnica bazyliowata,

kuklik szkarłatny,

dąbrówka rozłogowa.

Te majowe rośliny znajdziesz na łąkach, w lasach i nie tylko.

fot. Majowe kwiaty: kaczeńce / Adobe Stock, jadwiga.koniecko

W maju kwitnie wiele drzew i krzewów. Drzewa kwitnące na różowo, takie jak magnolia czy migdałek trójklapowy, to prawdziwa ozdoba wiosennego majowego ogrodu.

Oto drzewa i krzewy pięknie kwitnące w maju:

lilak pospolity (bez),

magnolia,

migdałek trójklapowy,

głóg dwuszyjkowy,

głóg jednoszyjkowy,

czeremcha,

pigwa pospolita,

kasztanowiec biały,

pigwowiec pośredni,

tamaryszek drobnokwiatowy,

tawuła,

kalina koralowa,

dereń biały,

berberys,

azalia pontyjska,

jabłoń purpurowa,

jarząb mączny,

robinia akacjowa.

fot. Bez lilak kwitnie w maju/ Adobe Stock, Roxana

Treść artykułu opublikowana pierwotnie 26.04.2021.

Reklama

Czytaj więcej:

Co zrobić, by kwiaty hortensji zmieniły kolor?

Kiedy wykopać tulipany po przekwitnięciu?

Czy można trzymać bratki w domu?