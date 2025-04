Rozmnażanie magnolii nie jest łatwe. Można to robić zarówno z nasion, jak i poprzez półzdrewniałe sadzonki, odkłady lub szczepienie. Ogrodnik amator może sobie z tym nie poradzić, a poza tym uzyskanie sadzonek trwa długo (rośliny ukorzeniają się nawet przez dwa lata). Lepiej więc kupić gotowe młode rośliny w wyspecjalizowanej szkółce (od ok. 25 zł). Znajdziesz tam duży wybór gatunków i odmian. Najlepiej sprawdzą się sadzonki z bryłą korzeniową, rosnące w pojemniku. Taką roślinę można sadzić praktycznie przez cały sezon od wiosny do wczesnej jesieni, łatwiej też ją przetransportować, bo korzenie nie są narażone na uszkodzenie.

Doświadczeni ogrodnicy radzą, by gatunki o zimozielonych liściach sadzić na przedwiośniu (na początku marca), zaś te, które gubią liście na zimę - w październiku i listopadzie.

Reklama

Gdzie posadzić magnolię

Ponieważ krzew magnolii niezbyt dobrze znosi mróz, wybierzmy mu miejsce zaciszne i ciepłe, osłonięte przed zimnymi wiatrami, najlepiej od strony południowej. Najwytrzymalsza na niskie temperatury jest magnolia japońska, której można nie okrywać na zimę, inne gatunki lepiej zabezpieczyć. Roślina wymaga żyznej, zasobnej w próchnicę, dostatecznie wilgotnej, nie za ciężkiej gleby, najlepiej lekko kwaśnej (pH5-6).

Jak sadzić

Wykop dołek dwukrotnie większy od średnicy bryły korzeniowej.

Dobrze spulchnij jego dno. Wsyp trochę torfu.

Wyjmij roślinę z pojemnika. Nie rozluźniaj korzeni. Umieść na takiej wysokości, na jakiej rosła w pojemniku. Zasyp ziemią. Możesz poruszyć lekko krzewem, by ziemia wypełniła wszystkie wolne przestrzenie.

Wyrównaj powierzchnię ziemi wokół rośliny, delikatnie ją udepcz i obficie podlej.

Od razu po posadzeniu przykryj ziemię ściółką (najlepiej z kory sosnowej) lub torfem. Pomoże ona utrzymać odpowiednią wilgotność gleby.

Pielęgnacja

Magnolia nie wymaga cięcia, ma bardzo ładny, naturalny pokrój. Jeśli trzeba usunąć chorą czy nadłamaną gałąź lepiej zrobić to w lecie, aby miejsce cięcia zdążyło się zabliźnić przed zimą. Ranę należy posmarować maścią ogrodniczą z dodatkiem Topsinu lub Benlate.

Bardzo ważne jest podlewanie. Nie można dopuścić do przeschnięcia podłoża wokół rośliny (szczególnie od maja do lipca).

Korzystne jest ściółkowanie ziemi wokół rośliny. Ściółka zapobiega wysychaniu ziemi oraz chroni przed wahaniami temperatury.

Młode krzewy, w pierwszych latach po posadzeniu należy okrywać na zimę. Ziemię można przykryć grubą warstwą jedliny, trocin lub kory, zaś koronę krzewu owinąć słomianą matą (nigdy folią).

Magnolię nawozimy od marca do połowy lipca nawozem wieloskładnikowym (co 2 tygodnie) lub wolno działającym.

Reklama

Czytaj także:

• 4 zasady dbania o magnolię

• 5 krzewów ozdobnych, które wzbudzą twój zachwyt