Pomidory to jedne z najpopularniejszych warzyw uprawianych w ogrodach na całym świecie. Ich smaczne owoce są nieodłącznym elementem wielu dań, a sama uprawa pomidorów jest satysfakcjonującym zajęciem dla ogrodników. Jednak czasami pojawiają się problemy, takie jak zwijanie się liści, które mogą budzić niepokój i wpływać na zdrowie roślin.

Reklama

Spis treści:

Przyczyn zwijania się liści pomidora może być kilka. Aby je rozpoznać, musisz dokładnie obejrzeć krzak i na pewno zobaczysz, czego im brakuje. Jednym z najczęstszych powodów zwijania się liści pomidorów jest tzw. stres wodny, a zatem problemy związane z podlewaniem.

Może to być zarówno nadmiar, jak i niedobór wody. Nadmierne podlewanie prowadzi do zalania korzeni i braku tlenu, co skutkuje zwijaniem się liści. Z kolei niedobór wody powoduje, że roślina broni się przed utratą wilgoci poprzez zwijanie liści.

Kolejną przyczyną może być niedobór składników odżywczych, w szczególności takich jak potas, magnez czy wapń, mogą prowadzić do problemów z liśćmi. Niedobór potasu objawia się żółknięciem i zwijaniem liści, zwłaszcza tych starszych. Niedobory magnezu i wapnia mogą również wpływać na zdrowie liści i ich kształt.

Wirusy, takie jak wirus mozaiki pomidora czy wirus brązowej plamistości pomidora, również mogą powodować zwijanie się liści. Wirusy te są przenoszone głównie przez owady, takie jak mszyce, oraz poprzez zakażone narzędzia ogrodnicze. Objawy obejmują nie tylko zwijanie się liści, ale także mozaikowate plamy i deformacje.

Także ogrodowe szkodniki mogą sprawiać, że krzak zacznie słabnąć. Mszyce na pomidorach, przędziorki i inne szkodniki mogą zasiedlać rośliny pomidora, wysysając soki z liści i powodując ich zwijanie. Szkodniki te nie tylko uszkadzają liście, ale również mogą przenosić choroby wirusowe.

Ostatnią przyczyną zwijania się liści mogą być ekstremalne warunki środowiskowe, takie jak zbyt wysoka temperatura, silne wiatry czy nagłe zmiany pogody, mogą wywołać stres u roślin pomidora, co objawia się zwijaniem liści. Rośliny próbują w ten sposób zmniejszyć utratę wody i chronić się przed uszkodzeniami.

fot. Dlaczego liście pomidora się zwijają/Adobe Stock, Надежда Урюпина

Jeśli liście pomidora zaczynają się zwijać, musisz odkryć, dlaczego tak się dzieje. Czasem od razu widać przyczynę (np. w postaci szkodników czy przesuszonej ziemi), innym razem musisz działać metodą prób i błędów. Dbaj też na co dzień o odpowiednią pielęgnację krzewu.

Upewnij się, że pomidory są podlewane regularnie, ale nie nadmiernie. Ziemia powinna być wilgotna, ale nie mokra. W przypadku uprawy pomidorów w donicach upewnij się, że mają one dobry drenaż.

Regularne nawożenie roślin pomidora zapewni im dostęp do niezbędnych składników odżywczych. Stosuj nawozy bogate w potas, magnez i wapń, aby zapobiec niedoborom. Możesz także korzystać z domowych nawozów, takich jak kompost czy wyciągi z pokrzywy.

Monitoruj też rośliny pod kątem obecności szkodników i chorób. W razie potrzeby stosuj naturalne środki ochrony roślin, takie jak mydło potasowe czy preparaty na bazie oleju neem. Dbaj też o higienę narzędzi ogrodniczych, aby zapobiec przenoszeniu patogenów.

Jeśli uprawiasz pomidory na zewnątrz, staraj się zapewnić im osłonę przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi. Możesz użyć tuneli foliowych lub cieniujących, aby chronić rośliny przed nadmiernym słońcem i wiatrem.

Wybieraj też te odmiany pomidorów, które są odporne na choroby wirusowe i stres środowiskowy, zwłaszcza jeśli uprawiasz je w małych ilościach, na własny użytek. Dzięki temu zmniejszysz ryzyko wystąpienia problemów związanych ze zwijaniem się liści.

Reklama

Czytaj także:

Uprawa pomidorów w workach

Kiedy siać pomidory?

Pomidor to owoc czy warzywo?