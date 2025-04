Liście laurowe możesz nie tylko kupić w wersji suszonej, ale także w postaci pięknego, dekoracyjnego drzewka. Wygląda doskonale zarówno w domu, jak i ogrodzie, a odpowiednio pielęgnowana roślina będzie obfitować w pachnące liście, ale i kwiaty. Jak hodować liść laurowy w doniczce?

Liście laurowe mogą być piękną dekoracją domu. Drzewko laurowe, inaczej wawrzyn (łac. Laurus nobilis) to dekoracyjna, wiecznie zielona roślina, bardzo popularna na całym świecie. Jej największą zaletą są aromatyczne liście, które wydzielają intensywny zapach po potarciu. Drzewko laurowe ma także kwiaty, jednak są one niewielkie - pojawiają się najczęściej w kwietniu. Wawrzyn prawie w ogóle nie kwitnie, kiedy jest uprawiany w donicy.

Liście laurowe można wykorzystywać do potraw, kiedy są jeszcze świeże, ale można je także zasuszyć i używać tak, jak kupnych przypraw. O wiele lepszy efekt uzyskasz jednak, kiedy do swojej zupy czy sosu dodasz świeży, dobrze opłukany listek.

Liść laurowy w doniczce musi mieć ciepłe stanowisko oraz być regularne, ale nie obficie podlewane. Ważne jest, aby sprawdzać, czy w podstawce nie zbiera się woda i jeśli tak - od razu ją wylewać. Drzewko laurowe nie lubi zastojów. Dobrze jest też spryskiwać je raz na 7-10 dni.

Dodatkowo bardzo ważne jest podłoże. Ziemia dla liścia laurowego musi być żyzna, przepuszczalna i lekko próchnicza. Najlepiej sięgnij po gotowe mieszanki kompostu, torfu oraz piasku albo przygotuj ją samodzielnie. Możesz wykorzystać także ziemię do uprawy warzyw i owoców.

Optymalną temperaturą dla wawrzynu jest ok. 15-20 stopni. Może przeżyć także bez większych szkód w niższych temperaturach, nawet zbliżonych do zera, jednak nie powinien być wystawiony na nie zbyt długo.

Czy liść laurowy można hodować w domu?

Liście laurowe można hodować zarówno w domu, jak i w ogrodzie - bezpośrednio w gruncie i w donicy. W polskich warunkach hoduje się drzewka głównie w donicach. Roślina mogłaby nie przetrwać długich i mroźnych zim, dlatego jeszcze przed pierwszymi przymrozkami warto przenieść ją do domu i wystawić do ogrodu ponownie wiosną.

Oczywiście drzewko można hodować też w domu przez cały rok. Stanowi piękną ozdobę każdego pomieszczenia. Idealnie pasuje do sypialni, dzięki swojemu minimalistycznemu charakterowi.

fot. Liść laurowy w ogrodzie/Adobe Stock, Christine Bird

Czy liść laurowy lubi słońce?

Drzewko laurowe to roślina pochodząca z terenów Azji Mniejszej, gdzie panuje ciepły, suchy klimat. Z tego względu nie lubi ani chłodu, ani silnego wiatru. Najlepiej liść laurowy czuje się w ciepłym miejscu, ale nie bezpośrednio nasłonecznionym. Chroń go też przed przeciągami.

Możesz wystawić go także na ogród, jednak pamiętaj, aby na zimę przenieść go w miejsce, gdzie temperatura będzie wynosić 10-20 stopni. Kiedy ponownie chcesz wystawić go na balkon lub taras, stopniowo przygotuj drzewko do silnego nasłonecznienia.

Czy liście laurowe przynoszą szczęście?

W starożytności wierzono, że drzewko laurowe w domu chroni przed złem. Listki trzymało się w kieszeniach, aby spełniał marzenia, a także wkładano na noc pod poduszkę, aby przywołać dobre sny, czasem także prorocze.

Dodatkowo liście laurowe były (i nadal są) symbolem zwycięstwa. Nakładano je na głowę zwycięzcom igrzysk olimpijskich, aby wyróżnić ich spośród tłumu innych uczestników.

Liść laurowy lubi częste przycinanie i formowanie. Warto podcinać pędy nieznacznie, ale regularnie, zamiast raz i konkretnie. Wawrzyn najczęściej formuje się w kulę na długim, wąskim pniu. Wygląda wtedy efektownie i stanowi piękną dekorację domu czy ogrodu.

Najlepiej przycinać całe gałązki albo obrywać jedynie pojedyncze listki. Możesz strzyc zarówno młode, jak i stare pędy. Obcięte listki wykorzystaj w kuchni w świeżej lub suszonej formie.

Drzewko laurowe możesz kupić w wielu marketach remontowo-budowlanych, sklepach ogrodniczych, a także przez internet. Na rynku dostępne są małe sadzonki, ale także już wyhodowane, duże drzewka.

Po zakupie wawrzynu dobrze jest od razu go przesadzić, aby zapewnić mu optymalne podłoże oraz rozmiar donicy. W sklepach są to najczęściej pojemniki produkcyjne, w których drzewkom może być ciasno. Co dwa lata warto ponownie przesadzić je do większej doniczki.

fot. Liść laurowy w doniczce: gdzie kupić/Adobe Stock, skymoon13

Niemożliwe jest wyhodowanie drzewka laurowego z suszonego listka, które kupujesz w sklepie, jednak możesz to zrobić przy pomocy nasion. To bardzo czasochłonne zajęcie, wyhodowanie wawrzynu z nasion może potrwać kilka miesięcy.

Możesz także znaleźć osobę, która udostępni ci niewielką gałązkę z 3-4 liśćmi. Natnij pęd pod kątem 45 stopni i włóż gałązkę do naczynia z wodą na ok. 20 minut. Po tym czasie przenieś gałązkę do niewielkiej doniczki lub pojemniczka z ziemią. Podlewaj nie częściej, niż 3 razy w tygodniu, najlepiej przy pomocy spryskiwacza, aby nie przelać roślinki.

Po ok. 3 miesiącach gałązka powinna się ukorzenić. Przesadź ją do docelowej doniczki i dbaj tak, jak o każde młode drzewko - podlewaj regularnie i zapewniaj ciepłe kąpiele słoneczne.

