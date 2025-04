Wiosenny i letni wypoczynek na łonie natury to idealny sposób na naładowanie wewnętrznych baterii. Leżenie na kocu lub ręczniku na trawie lub piasku nie jest dla każdego - może być twardo i niewygodnie. Idealnym rozwiązaniem na połączenie przyjemnego z... jeszcze przyjemniejszym jest leżak! Co znajdziesz w sklepach?

Reklama

Na skróty:

Leżak kojarzy się z modelem składanym, wykonanym z aluminiowego stelażu i tekstylnym siedziskiem. Wybór jest jednak znacznie szerszy i ten ogrodowy mebel może być także stacjonarny - większy, cięższy i bardziej reprezentacyjny.

Najczęściej będzie to leżak drewniany, z technorattanu czy tworzyw sztucznych, z wygodną, miękką poduchą do siedzenia. Takie leżaki ogrodowe to stała, funkcjonalna dekoracja ogrodu. Przeznaczone są do użytkowania w jednym miejscu, zwykle nie mają funkcji składania. Mogą mieć dwa kółka, które ułatwiają przesuwanie w inne miejsce.

fot. Adobe Stock

Poczytaj więcej na temat doboru leżaka ogrodowego!

Leżaki składane to najtańszy i najczęstszy wybór nie tylko plażowiczów, ale także działkowców i miłośników wypoczynku w przydomowych ogrodach.

W tym przypadku, podobnie jak leżak ogrodowy, przenośny mebel może być również wykonany z różnych materiałów:

aluminiowa rama i tekstylne siedzisko

drewniana rama i tekstylne siedzisko

całość z tworzywa sztucznego - np. PCV.

Najtańsze, najlżejsze i jednocześnie najbardziej poręczne są leżaki aluminiowe z tekstylnym siedziskiem. Złożone zajmą niewiele miejsca w bagażniku samochodu, łatwo je również przenieść i wyczyścić - wystarczy umyć je pod bieżącą wodą, np. z węża ogrodowego, lub wyszorować szczoteczką albo gąbką z detergentem myjącym.

fot. Adobe Stock

Leżaki składane są wielofunkcyjne i oczywiście można zabrać je również na plażę. Nad morzem popularne są jednak także te z technorattanu lub drewna, w postaci charakterystycznych "koszyczków". To niemal znak rozpoznawczy polskiej plaży!

fot. Adobe Stock

Równie często spotykane są także leżaki plażowe wykonane w całości z tworzyw sztucznych - to także zwykle wyposażenie miejskich plaż i hoteli udostępniających wczasowiczom sprzęt plażowy. Te zwykle nie są składane i są ustawione na stałe w ogródku przy obiekcie wypoczynkowym lub są do wypożyczenia na plaży. Takie leżaki spotyka się również najczęściej na basenach.

fot. Adobe Stock

Sprawdź nasze propozycje składanych leżaków plażowych do 300 zł!

Drewniane leżaki to najpiękniejsza ozdoba ogrodu. Drewno jest materiałem wytrzymałym, a odpowiednio konserwowane będzie cieszyć szlachetnym wyglądem przez długie lata.

fot. Adobe Stock

Leżaki drewniane mogą być stacjonarne lub składane. Małą niedogodnością leżaków z drewnianą konstrukcją może być jednak to, że są cięższe niż aluminiowe czy z PCV, dlatego raczej bardziej nadają się do użytkowania w ogrodzie, niż do zabierania w plener. Nie jest to jednak oczywiście żadna przeszkoda, jeśli masz spory bagażnik i dodatkowe ręce do pomocy przy przenoszeniu. W tym przypadku warto również zdecydować się na model leżaka na kółkach.

fot. Adobe Stock

Cena leżaka jest uzależniona od kilku czynników, nie tylko funkcjonalności (składany lub nie), ale także od materiału i dodatkowych udogodnień, np:

kółek do przestawiania

uchwytów na kubki

podłokietników

zagłówków...

Najtańsze, składane leżaki plażowe, wykonane z aluminiowej ramy i tekstylnego siedziska, to koszt kilkudziesięciu złotych.

Większe, solidniejsze i bardziej reprezentacyjne leżaki ogrodowe (na przykład w całości drewniane) to o wiele wyższy koszt - nawet kilkuset złotych za sztukę.

Reklama

Zobacz więcej na temat mebli i akcesoriów do letniego wypoczynku!

Huśtawka ogrodowa nie tylko dla dzieci! Wybór jest ogromny - sprawdź!

Nic nie zapewni letniej ochłody lepiej, niż basen ogrodowy!

Hamak to idealny gadżet nie tylko do ogródka, ale także na balkon i taras!