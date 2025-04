Każdy marzy by jego ogród był zielony i wypełniony po brzegi pięknymi kwiatami, krzewami, drzewami… Jest wiele gatunków roślin, które szybko rozrastają się do ogromnych rozmiarów, zazieleniając błyskawicznie ogromne części ogrodu. Brzmi jak marzenie? Niestety – często kończy się ono jak koszmar.

Ekspansywne rośliny ogrodowe ciężko wyplenić, same jednak mają wyjątkowe zdolności do skutecznego wybijania swoich sąsiadów. Lepiej mocno się zastanów, zanim wsadzisz je do ogródka. Przedstawiamy 3, które są najczęściej spotykane.

Winobluszcz

Winobluszcz wiele osób uwielbia za przepiękne ubarwienie liści. Soczyście zielone latem i wiosną, a ognisto czerwone jesienią stanowią nie lada ozdobę dla elewacji budynku lub bardzo efektownie zasłonią nieestetyczny płot. Do tego jest jedną z roślin, której nie trzeba podlewać i poradzi sobie nawet w bardzo niesprzyjających warunkach.

Niestety, jeśli chcesz mieć winobluszcz w swoim ogrodzie, musisz liczyć się z tym, że co najmniej dwa razy w roku przyjdzie ci usuwać go ze wszystkiego. Dosłownie wszystkiego – jego pędy owijają się wokół innych drzew i krzewów i naprawdę ciężko niekiedy je wyrwać. Po ogołoceniu z liści możesz jednak zrobić z niego efektowną bazę do wieńca na różne okazje.

fot. Winobluszcz/Adobe Stock, bzyxx

Bluszcz pospolity

Bluszcz cieszy się dużą popularnością wśród osób, które marzą o zimozielonym żywopłocie. Jest niezwykle odporny na mrozy i inne niesprzyjające warunki atmosferyczne, łatwo się go rozmnaża i bardzo szybko rośnie. Dla jednych jest to zaleta, jednak szybko potrafi stać się też znienawidzoną rośliną. Płoży się po ziemi, skutecznie utrudniając dostęp do światła i wody innym roślinom. Co więcej, na jasnych elewacjach potrafi zostawić trudne do doczyszczenia ciemne plamy.

Jego skuteczność w zabijaniu innych roślin możesz wykorzystać do własnych celów. Posadź go tam, gdzie znajduje się dużo chwastów. Szybko się z nimi upora… Świetnie nada się także jako kwiatek doniczkowy – jest jedną z roślin pochłaniających wilgoć.

fot. Bluszcz pospolity/Adobe Stock, mdyn

Wisteria

Ta przepiękna roślina stanowi wyjątkową ozdobę każdego ogrodu. Trudno jednak ją okiełznać. Pędy glicynii chińskiej dorastają do ponad 15 metrów długości i bardzo szybko drewnieją. Jeśli nie zapewnisz jej odpowiednich podpór, będzie chwytać się wszystkiego dookoła – nie tylko innych roślin, ale i rynien, płotów, anten…

Chociaż potrafi siać w ogrodzie niemałe zamieszanie, trudno odmówić jej uroku. Jej kwiatostany potrafią osiągnąć długość nawet pół metra(!) i kwitnie przez prawie cały maj. Odpowiednio prowadzona potrafi przeżyć nawet 100 lat. Należy ją jednak regularnie przycinać, a jesienią nawozić obornikiem.

fot. Wisteria/Adobe Stock, whatafoto

