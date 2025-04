Lawenda kojarzy się z hektarami spokojnych pól w Prowansji i subtelną wonią drobnych kwiatków. Francuską nutę możesz mieć również w swoim ogrodzie, na balkonie lub w mieszkaniu. Lawenda jest łatwa w uprawie, mało wymagająca, a cieszy oko od czerwca aż do października. Jej dodatkowym atutem jest fakt, że jej zapach skutecznie odstrasza komary, a wabi motyle i pszczoły.

Znanych jest ponad 50 gatunków i odmian lawendy. W naszym klimacie najlepiej czuje się lawenda wąskolistna (Lavandula angustifolia). Przy zakupie lawendy do ogrodu upewnij się, czy odmiana, którą wybrałaś, jest mrozoodporna. Jeśli zdecydujesz się właśnie na lawendę wąskolistną, możesz posadzić ją do gruntu, bez trudu przetrwa zimę w ogrodzie. Lawenda francuska (Lavandula stoechas) jest bardziej wrażliwa – tę odmianę uprawiaj w pojemniku i na zimę chowaj do piwnicy.

Choć najbardziej znana jest lawenda w kolorze jasnofioletowym, paleta kolorów kwiatów rozciąga się od różnych odcieni błękitu, przez fiolet, róż do bieli. Lawenda pośrednia (Lavandula x intermedia) ma intensywnie zielone liście i jasnofioletowe kwiaty, dorasta do metra wysokości. Lawenda francuska ma kwiaty ciemnofioletowe. Lawenda „Ellagance Ice” (Lavandula angustifolia) – białe.

Sadzonki lawendy sadzi się wiosną, gdy nie ma już ryzyka przymrozków, lub pod koniec lata. Jeśli wolisz korzystać z nasion, wysiej je na jesieni. To miejsce należy jednak zabezpieczyć przed mrozem, okrywając słomą lub włókniną.

Lawenda nie lubi cienia, nadmiernej wilgoci i przeciągów. Wybierz dla niej miejsce zaciszne oraz dobrze nasłonecznione. Potrzebuje podłoża dobrze zdrenowanego i przepuszczalnego, najlepiej o dużej zawartości wapnia (pH 6,5–7,5). Jeśli ziemia jest zbyt kwaśna, trzeba ją zwapnować podsypując kredą. Sadzonki umieszczaj co około 40 cm.

Lawendy nie wolno podlewać zbyt często. Roślina woli lekką suszę, niż nadmierną wilgoć. Bardzo ważnym elementem pielęgnacji jest przycinanie lawendy. W pierwszym roku lawendę przycina się aż o połowę. Co sezon, pod koniec marca, należy obcinać chore, uszkodzone lub zbyt wybujałe pędy. To zapewni jej prawidłowy wzrost i pomoże zgęstnieć, prowokując krzewinkę do wypuszczania nowych gałązek.

Wiosną należy zasilić lawendę kompostem. Jesienią można zabezpieczyć ją przed mrozem, podstawę okrywając sianem, a koronę włókniną.

W centrach ogrodniczych już w maju można kupić pojemniki z pięknie kwitnącą lawendą francuską. Zbyt wczesne wystawienie jej do ogrodu jest jednak ryzykowne, bo ta odmiana nie toleruje przymrozków. Zasadniczo lawenda kwitnie po raz pierwszy od połowy czerwca przez kilka tygodni. Jeśli po przekwitnięciu zetniesz jej kwiatostany, we wrześniu zakwitnie po raz drugi.

Uprawa lawendy na balkonie praktycznie nie różni się od ogrodowej. Można wybrać lawendę wąskolistną lub francuską, a na zimę wnieść do pomieszczenia (np. piwnicy). Roślinę również należy przycinać. Zaletą posiadania lawendy na balkonie jest fakt, że jej zapach skutecznie odstrasza komary, więc wieczorny relaks stanie się o wiele przyjemniejszy.

Lawenda w doniczce pięknie ozdobi parapet. Szczególnie, jeśli lubisz styl prowansalski w aranżacji wnętrz. Wybierz nasłonecznione okno i szeroką donicę, aby korzenie rośliny miały zapewnioną przestrzeń. Nie wolno przesadzać z podlewaniem – ziemia powinna wysychać, a nie być stale wilgotna. Wiosną lawendę trzeba przyciąć.

Lawenda jest ceniona nie tylko ze względu na swoje walory dekoracyjne. Z jej właściwości korzysta też branża kosmetyczna i farmaceutyczna. Sama też możesz w domu wykorzystywać jej zalety:

Lawenda uspokaja. Ususzone kwiaty możesz np. włożyć do poszewki na poduszkę, dzięki czemu zapewnisz sobie spokojny sen.

Ususzone kwiaty możesz np. włożyć do poszewki na poduszkę, dzięki czemu zapewnisz sobie spokojny sen. Lawenda odstrasza mole. Suche kwiaty wsyp do płóciennego woreczka i umieść w szafie. Skutecznie odstraszy mole odzieżowe.

Suche kwiaty wsyp do płóciennego woreczka i umieść w szafie. Skutecznie odstraszy mole odzieżowe. Suszone listki lawendy mogą być przyprawą - uważaj jednak, aby nie przesadzić z ilością.

- uważaj jednak, aby nie przesadzić z ilością. Lawenda łagodzi wzdęcia. Dwie łyżki suszonych kwiatów zalej trzema szklankami wrzątku. Przykryj i odstaw na 30 minut. Picie tego naparu pomoże pozbyć się wzdęć i niestrawności.

