Nazwa rośliny pochodzi od łacińskiego słowa „lavare” – myć. Wzięła się stąd, że starożytni Rzymianie dodawali kwiaty lawendy do wody, by kąpiel była bardziej odświeżająca. Szczególnie pachnąca jest lawenda wąskolistna, która kwitnie od lipca do września. Jej srebrnoszare liście wytwarzają tyle samo zapachu co kwiaty. Ona też najlepiej sprawdza się w polskim klimacie. Ale lawenda francuska również ma coraz więcej wielbicieli.

Spis treści:

Lawenda francuska (Lavandula stoechas) jest dużo bardziej okazała i efektowna od lawendy wąskolistnej, choć zanim zakwitnie, wygląda bardzo podobnie. W naturze można ją podziwiać na południu Europy, głównie nad Morzem Śródziemnym.

Lawenda francuska tworzy zwarte, regularne kępki, rosnące na wysokość ok. 50 cm. Ma zielonoszare, lancetowate liście, nieco szersze niż u lawendy wąskolistnej. Sztywne pędy są pokryte srebrzystymi włoskami. Ale największą ozdobą lawendy francuskiej są duże, przypominające kłosy kwiatostany. Składają się z drobniutkich, gęsto osadzonych kwiatków oraz rozwijających się na wierzchołku znacznie większych, zwykle odmiennie zabarwionych tzw. podsadek. Wyrastają z nich płatki przypominające skrzydełka.

fot. Kwiat lawendy francuskiej/Adobe Stock, Anthony Brown

Kwiaty lawendy francuskiej w barwach fioletowej, różowej, purpurowej i białej, kwitną w kwietniu i maju. Jeśli roślina zostanie przycięta po kwitnieniu, może zakwitnąć powtórnie pod koniec lata.

Lawenda francuska jest nieco bardziej wymagająca od lawendy wąskolistnej. Potrzebuje słonecznego, ciepłego i zacisznego miejsca. Najlepiej rośnie w próchniczej, przepuszczalnej i umiarkowanie wilgotnej glebie, z dużą zawartością wapnia. Odczyn podłoża powinien być lekko zasadowy do zasadowego (pH 6,0-8,0).

Ważnym zabiegiem jest przycinanie lawendy. Rób to dwukrotnie w ciągu roku – wiosną i gdy roślina przekwitnie. Ścinaj kwiatostany z fragmentem łodygi.

Ponieważ lawenda francuska jest znacznie mniej odporna na niskie temperatury od lawendy wąskolistnej, zwykle uprawia się ją w pojemnikach. To pozwala przenieść ją na zimę do pomieszczenia. Miejsce powinno być widne, chłodne. Nie można zapominać o podlewaniu zimującej lawendy. Ziemia w doniczce nie powinna całkowicie wysychać.

Lawendy francuskiej prawie nigdy nie atakują szkodniki – odstrasza je silny zapach rośliny. Jedynie nadmiar wilgoci może spowodować porażenie szarą pleśnią.

Lawenda francuska bywa szczepiona na pniu, wówczas wygląda jak małe drzewko. W takiej formie pielęgnuje się ją tak samo, jak formy krzaczaste. Trzeba tylko pamiętać o odpowiednim przycinaniu, by roślina zachowała odpowiedni kształt. Pięknie wygląda na balkonie.

Rozmnażanie lawendy można przeprowadzić na dwa sposoby. Ta pierwsza metoda wymaga stratyfikacji nasion, czyli silnego schłodzenia. Najlepiej wysiej nasiona do naczynia z ziemią, przykryj je cienką warstwą podłoża i lekko spryskaj wodą. Następnie włóż pojemnik do zamrażalnika, pozostaw go tam na tydzień, a potem jeszcze przez dwa tygodnie trzymaj w chłodziarce.

Rozmnażanie z sadzonek jest trudniejsze. Najlepiej przeprowadź je w sierpniu. Utnij niekwitnące wierzchołki pędów (o dł. ok. 10 cm) z kilkuletnich krzewów. Usuń dolne listki. Zanurz je najpierw w ukorzeniaczu, a następnie umieść w przepuszczalnym podłożu (np. w piasku zmieszanym z torfem w stosunku 1:1). Podlej. Doniczkę umieść w ciepłym jasnym miejscu. Dobrze jest przykryć ją szklanką lub umieścić w miniszklarence. Trzeba jednak pamiętać o wietrzeniu młodych roślin. Po ok. 6 tygodniach powinny się ukorzenić. Wtedy możesz je przesadzić.

Kwiaty lawendy zawierają m.in. olejek eteryczny, kwasy organiczne, garbniki, kumarynę i sole mineralne. Ma właściwości uspokajające, przeciwskurczowe, bakteriobójcze, przeciwbólowe. Wyciągi z lawendy w szamponach i odżywkach regenerują zniszczone włosy i zapobiegają ich wypadaniu.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 28.08.2017.

