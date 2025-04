Laurowiśnia jest rośliną zimozieloną, charakteryzującą się rozłożystym pokrojem. Ten krzew przybył do Polski z terenów Azji Mniejszej i Półwyspu Bałkańskiego. Ciemnozielony kolor i kształt liści laurowiśni jest zbliżony do cech liści laurowych, jednak w odróżnieniu od tych drugich są błyszczące i posiadają żółte unerwienie. Istnieje wiele odmian laurowiśni, jednak najczęściej spotykaną jest laurowiśnia wschodnia. Laurowiśnia znana jest także jako wawrzynośliwa, wiśnia laurowa i śliwa wawrzynolistna.

Czy laurowiśnia nadaje się na żywopłot? Jak sadzić laurowiśnię i jak ją pielęgnować? Na te i inne pytania odpowiemy w poniższym artykule.

Krzewy laurowiśni są coraz częściej spotykane w naszych ogrodach na żywopłocie, ponieważ nie są zbyt wymagające. Dodatkowo soczystą zielenią liści można delektować się przez cały rok, bo charakteryzują się odpornością na mróz. Dzięki łatwości uprawy laurowiśnia jest idealną rośliną do wykorzystywania w miejscach, które chcemy osłonić. Jest odporna na zanieczyszczenia powietrza, zatem można ją z powodzeniem wykorzystać jako separator pomiędzy ulicą, a naszym domem.

Laurowiśnia kwitnie w maju - posiada delikatne, białe kwiaty o słodkim zapachu. Zdarza się również, że na pędach pojawiają się owoce laurowiśni, jednak należy wiedzieć, że są one trujące. Warto zatem zwrócić szczególną uwagę na dzieci i zwierzęta bawiące się w naszych ogrodach.

fot. Białe kwiaty Laurowiśni / Getty Images, Catherine McQueen

Kupując sadzonki laurowiśni na żywopłot, warto wybrać zdrowe okazy z zaufanej hodowli. Najlepszy termin na sadzenie laurowiśni na żywopłot to okres jesienny, aby do wiosny rośliny posiadały już dobrze rozwinięty system korzeniowy.

Stanowisko dla laurowiśni

Laurowiśnia jest krzewem ciepłolubnym, który lubi stanowiska zarówno mocno nasłonecznione, jak również półcieniste i zacienione. Cechy te uzależnione są od gatunku laurowiśni, na który zdecydujemy się podczas zakupu. Laurowiśnia powinna zajmować miejsce osłonięte od wiatru.

Podczas zimy warto zabezpieczyć agrowłókniną młode okazy, mimo że laurowiśnia znosi temperatury nawet do minus 20 stopni. Zimą laurowiśnia jest narażona na suszę fizjologiczną, dlatego przed nadejściem mrozów trzeba ją obficie podlać.

Jaka ziemia dla laurowiśni?

Laurowiśnia najlepiej czuje się w żyznych i bardzo dobrze przepuszczalnych glebach, charakteryzująca się odczynem kwaśnym lub lekko zasadowym. Dobre będzie dla niej także podłoże gliniasto-piaszczyste bogate w wapń. Warto pamiętać, żeby zapewnić laurowiśni wilgotność na odpowiednim poziomie i zagwarantować jej dodatkowe podlewanie w okresach upałów i suszy.

Jak gęsto sadzić laurowiśnię na żywopłot?

Sadząc laurowiśnię na żywopłot, warto przygotować otwory w ziemi o głębokości około 50 cm. Dno dołu warto wysypać kamieniami i ziemią, aby zapewnić laurowiśni odpowiednie warunki do rozwoju korzeni. W czasie sadzenia rośliny trzeba uważać, aby ich nie uszkodzić. Podstawa pnia musi znajdować się ponad poziomem gruntu. Następnym krokiem jest obfite podlanie rośliny. Jeśli zależy nam na dodatkowym zabezpieczeniu rośliny i stworzeniu idealnych warunków do rozwoju korzeni, warto ziemię przysypać korą.

Jak szybko rośnie laurowiśnia?

Dużym atutem laurowiśni jest fakt, że krzew ten bardzo szybko rośnie - jest to wynik nawet do 60 cm rocznie. Aby zapewnić roślinie tak szybki wzrost, niezwykle ważne jest obfite podlewanie i umiejętne przycinanie laurowiśni. Chcąc przyspieszyć proces rośnięcia laurowiśni, warto zaopatrzyć się w specjalistyczne nawozy mineralne do drzew i krzewów ozdobnych, bogate w azot, potas, fosfor, magnez i wapń. Proces zasilania krzewu musi być przeprowadzany zgodnie z wytycznymi producenta specyfiku.

Nawożenie warto przeprowadzić wczesną wiosną. Należy także mieć świadomość jak gęsto sadzić laurowiśnię na żywopłot - między poszczególnymi roślinami musi być minimum 50 cm odstępu. Laurowiśnia to roślina, która intensywnie się rozrasta, zatem warto zapewnić jej odpowiednio dużą przestrzeń.

fot. Zimozielone liście laurowiśni / Getty Images, Matheisl

Laurowiśnia jest rośliną, która stosunkowo szybko rośnie i jest łatwa w uprawie. Nie wymaga też specjalnych zabiegów, przyda jej się jedynie podstawowa troska.

Podlewanie żywopłotu z laurowiśni

Laurowiśnia lubi wilgotne podłoże, jest to niezmiernie istotne dla stanu korzeni oraz wzrostu rośliny. Należy dbać o jej nawodnienie często i dokonywać tego w obfitej ilości. Aby dodatkowo zabezpieczyć laurowiśnie przed brakiem wody, warto zabezpieczyć ją grubą, 5-centymetrową warstwą kory na powierzchni ziemi.

Przycinanie i formowanie laurowiśni

Laurowiśnia jest bardzo podatna na formowanie i bez problemu znosi przycinanie żywopłotu. Niektóre okazy tych krzewów mogą osiągnąć nawet 3 metrów wysokości, a w przypadku drzew nawet 9 metrów! Dzięki niewielkiej opiece można w dowolny sposób osiągnąć zamierzony kształt krzewu oraz nadać mu kierunek dalszego rozrastania.

Chcąc przeprowadzać zabiegi pielęgnacyjne poprawnie, należy również zadbać o odpowiedni stan techniczny narzędzi ogrodniczych - zwłaszcza nożyc. Tępymi i nieoczyszczonymi nożyczkami łatwo można uszkodzić laurowiśnię lub zarazić ją chorobami przeniesionymi z innych krzewów.

Laurowiśnia może być przycinana kilka razy w roku. W przypadku krzewów tworzących żywopłot z laurowiśni zabieg ten warto przeprowadzić wiosną, aby możliwe było wypuszczenie nowych pędów. W znacznym stopniu ten zabieg sprzyja zagęszczeniu laurowiśni i jej wzrostowi.

Szkodniki laurowiśni

Do najpopularniejszych szkodników bytujących na laurowiśni należą mszyce, owady łuskowate i mączniaki prawdziwe. Odpowiadają one za uszkodzenia liści. Gdy mamy problem z więdnięciem liści na krzewie, mogą być za to odpowiedzialne choroby grzybowe. Na szczęście w specjalistycznych sklepach ogrodniczych dostępne są specjalne preparaty mające za zadanie ułatwienie walki z niechcianymi mieszkańcami naszych ogrodów. Warto jednak w tym wypadku sprawdzić wszystkie rośliny, czy nie doszło do zainfekowania ich przez pasożyty.

Laurowiśnia to dobra roślina do wszelkiego rodzaju ogrodów, bez względu na ich styl. Stosowana na żywopłoty i szpalery świetnie wpisuje się jako element innych krzewów i drzew ozdobnych. Bardzo dobrze toleruje przycinanie i formowanie, dodatkowo rośnie stosunkowo szybko - przy zachowaniu odpowiedniej pielęgnacji. Laurowiśnia należy do roślin łatwych i bezproblemowych w uprawie, zatem sprawdzi się także w ogrodach osób, które nie mają zbyt dużo czasu na pielęgnację roślin.

Laurowiśnia to idealna roślina na żywopłot, który będzie cieszył nasze oko zarówno w słońcu, jak i wtedy gdy rośnie w cieniu. Posiada także dodatkowe walory estetyczne w postaci kwiatów zebranych w grona i wydzielającymi, piękny intensywny zapach. Laurowiśnia toleruje przeróżne warunki i bardzo szybko rośnie, zatem można ją uważać za roślinę idealną.

Kiedy już wiesz, jak sadzić i pielęgnować laurowiśnie w formie żywopłotu, nie pozostaje ci nic innego jak ruszyć na zakupy do sprawdzonej szkółki z drzewami i krzewami ozdobnymi. Powodzenia w upiększaniu swojego ogrodu!

