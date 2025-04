Wiosna to moment, kiedy zaczynamy coraz chętniej przesiadywać na balkonach i w ogrodach, szczególnie wieczorami. Mimo wciąż chłodnych nocy pogoda zachęca do przykrycia się kocem i przeczytania książki w towarzystwie świeżych wiosennych zapachów. To także moment, kiedy powoli, małymi krokami, zaczynamy odgruzowywać balkony i tarasy, aby przywrócić im klimatyczny wygląd i przygotować na nowy sezon.

Nie będzie więc lepszej pory na zakup nowych ciekawych gadżetów i dodatków!

Lampka solarna z Action: ogród i balkon w ezoterycznym stylu

Obok tej lampki nie da się przejść obojętnie - to kolejny wiosenny hit z Action, którego grzech będzie nie kupić. Piękny, oryginalny design przyciąga wzrok i pozwala nadać przestrzeni przed domem czy mieszkaniem niezwykłego klimatu. A do tego jest tania - zapłacisz za nią jedynie 11,99 zł.

Lotos Solar to wyjątkowy element dekoracyjny, który łączy w sobie funkcjonalność i estetykę. Metalowe płatki z ażurowymi wzorami nadają jej lekkości i elegancji, a centralna kula z efektem spękanego szkła rozprasza światło, tworząc magiczną poświatę po zmroku. Wygląda niemal jak kula do wróżenia i przepowiadania przyszłości albo jak kula plazmowa.

Dzięki wbudowanemu panelowi solarnemu lampka ładuje się w ciągu dnia, by wieczorem rozświetlić przestrzeń ciepłym blaskiem. Aktywuje się samodzielnie po wykryciu zmroku, więc nie musisz codziennie pamiętaj o jej włączaniu czy wyłączaniu.

To idealny dodatek do ogrodu, tarasu czy balkonu, który tworzy spokojną i romantyczną atmosferę. Nie tylko oświetla, ale także stanowi stylowy akcent, przyciągający wzrok swoim niebanalnym wyglądem.

fot. Lampka Lotos Solar z Action/mat. prasowe

Jak zaaranżować ją w ogrodzie?

Lampka dostępna jest w kilku kolorach, dlatego bez problemu na każdym balkonie, tarasie czy w ogrodzie znajdzie się dla niej miejsce. Idealnie będzie prezentować się przede wszystkim między roślinami, szczególnie tymi zielonymi, które kwitną skromnie albo nie robią tego wcale. To genialne towarzystwo np. dla hosty, funkii czy lawendy.

Delikatne światło przenikające przez liście stworzy magiczny efekt świetlny. Pamiętaj tylko, aby zapewnić lampce dostęp do słońca, aby mogła się naładować. Jej kształt i design będzie doskonale wyglądać także w towarzystwie kamieni ogrodowych oraz w pobliżu oczek wodnych. Pilnuj jedynie, aby lampka nie była zbyt blisko wody - jeśli miejsce na baterie przemoknie, lampka może przestać świecić.

Pięknie będzie prezentować się także jako dekoracja parapetu lub niewielkiej ścieżki w ogrodzie. Możesz ją także postawić w centralnej części stołu albo ulokować na skalniaku. W każdej opcji będzie prezentować się doskonale, więc lepiej od razu kup większą ilość.

