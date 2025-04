Kojarzy się z dzieciństwem i wakacjami u babci na wsi. Z polami porośniętymi chabrami, rumiankami i makami. Teraz takie łąki kwietne coraz częściej można zobaczyć w miastach i w przydomowych ogrodach.

Łąka kwietna w ogrodzie

Łąka kwietna przy domu ma same zalety. Jest prosta do założenia i łatwiejsza do pielęgnacji niż zwykły trawnik, ale przede wszystkim jest proekologiczna. Nie wymaga regularnego koszenia, podlewania ani nawożenia. Co więcej, wspiera dziką przyrodę. Przyciąga pszczoły, motyle, trzmiele, a także ptaki i małe ssaki. Jest dla nich jak bogata w pożywienie stołówka. Do tego malowniczo wygląda i cudownie pachnie. Możesz założyć łąkę kwietną w swoim ogrodzie. Albo przynajmniej kwietną wyspę.

Jak przygotować teren pod łąkę kwietną

Glebę przygotowuje się tak jak pod trawnik. Trzeba usunąć darninę, glebogryzarką – albo widłami, jeśli teren jest niewielki – spulchnić ziemię, wyrównać grabiami. Na takie stanowisko można już wysiewać nasiona.

Jeżeli nie mamy możliwości przygotowania terenu w taki sposób, możemy też podsiać mieszanką kwietną istniejący trawnik. Wcześniej dobrze jest poddać go wertykulacji, wygrabić resztki roślin i wysiać nasiona.

Jak wysiewać nasiona

By mieć pewność, że wysiew będzie równomierny, mieszankę nasion wymieszaj z piaskiem w proporcjach 50 g nasion na litr piasku. Dzięki temu będziesz widzieć, czy nie pominęłaś jakichś fragmentów. Następnie obsiane miejsce należy zwałować lub udeptać. To zwiększa pewność, że nasiona nie zostaną porwane przez wiatr, wypłukane przez opady, itp. Jeżeli to możliwe, dobrze jest obficie podlać przyszłą łąkę. Albo urządzić sianie tuż przed zapowiadanym deszczem.

Kiedy zasiać łąkę kwietną

Termin wysiewu zależy od tego, jaką mieszankę wybierzesz. Jeśli zdecydujesz się na łąkę jednoroczną, wysiew powinien nastąpić wiosną, gdy nie będzie już ryzyka przymrozków. Dobrze, jeśli w tym czasie zapowiedziano częste opady deszczu. Łąkę wieloletnią i kwiaty polne można wysiewać od wiosny do jesieni, również najlepiej w czasie, gdy można się spodziewać sporej ilości opadów.

Jaką mieszankę wybrać

Łąki jednoroczne charakteryzują się intensywnym kwitnieniem. Rośliny kwitną szybko, ale tylko w roku wysiewu. Gdy zastosujesz mieszankę wieloletnią, łąka w pierwszym roku nie zakwitnie. Za to w następnych latach w każdym kolejnym sezonie będzie coraz bujniej obsypana kwiatami.

W sprzedaży są też specjalne mieszanki miododajne, tak skomponowane, by wabiły pszczoły. Inne – wabią motyle. Jeszcze inne komponowane są tak, by szczególnie pachniały. Możesz postawić wyłącznie na kwiaty polne lub połączyć je z bylinami ogrodowymi. Albo kierować się tym, jakie barwy chcesz widzieć na swojej łące.

