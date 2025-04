Krzewy kwitnące to wspaniała ozdoba ogrodu. Nawet jeden, posadzony na trawniku, daje tyle koloru, co cała rabata roślin jednorocznych, np. astrów czy aksamitek. Jedne zakwitają, gdy tylko przyroda zaczyna budzić się z zimowego snu i ożywiają szary jeszcze o tej porze roku ogród. Inne stroją się w barwne kwiaty latem i zdobią otoczenie domu do jesieni. Wybór jest ogromny.

Reklama

Ozdobne krzewy wieloletnie do ogrodu

Różnią się wysokością, co zawsze warto wziąć pod uwagę przy zakupie, bo czasem lepiej pasuje nam niski krzew dorastający do 1 m, a czasem do 3-4 metrów, bo są i takie. Termin kwitnienia również powinien mieć znaczenie przy wyborze.

Dobrze wiedzieć, że są też takie krzewy kwitnące, które potrzebują kwaśnego podłoża, więc przed sadzeniem trzeba do dołka wsypać trochę kwaśnego torfu lub specjalne kwaśne podłoże do tego typu roślin. Również po posadzeniu warto wokół nich rozłożyć korę dającą kwaśny odczyn. Takie upodobania mają zwłaszcza rododendrony, azalie i hortensje. Niektóre można formować, nadając im np. formę kulistą.

Krzewy ozdobne kwitnące wiosną

Wśród nich są zakwitające na przedwiośniu i takie, kiedy wiosna jest już w pełnej krasie. Oto najpiękniejsze gatunki.

​Forsycja



Bywa, że zakwita już pod koniec marca. Jest wtedy niemal oblepiona delikatnymi żółtymi kwiatami. Uformowana w kulę wygląda wtedy niczym słońce w ogrodzie. Dorasta do ok. 3 metrów wysokości. Najpopularniejsze odmiany to forsycja pośrednia i zwisająca. Spotykana jest także odmiana karłowata, sadzona na skalniakach.

Wawrzynek wilczełyko

Dorasta do 1,5 m wysokości, kwitnie w marcu i kwietniu, ale gdy zima jest łagodna, czasem nawet w lutym. Kwiaty mają kolor biały lub różowy, ładnie pachną, podobnie do hiacyntów. Toleruje cień, dobrze znosi silne mrozy, ale nie lubi suszy. Jest rośliną trującą, a zatem uwaga na dzieci!

fot. Adobe Stock

Bez (lilak)

Do wyboru jest aż... 1000 odmian. Bez to krzew wieloletni, który nie jest wybredny, wystarczy nieco użyźnić zbyt piaszczystą glebę. Najlepiej kwitnie w miejscach słonecznych, pod koniec kwietnia i w maju. Wiele odmian upojnie pachnie, kwiaty na ogół mają mniej lub bardziej intensywną liliową barwę lub białą.

Pigwowiec

Jest niewielkim krzewem ozdobnym niskim, osiąga wysokość ok. 1 m, rozrasta się szeroko na boki. Jego kwiaty są podobne kształtem do kwiatów jabłoni, lecz przybierają intensywną, czerwoną barwę. Pigwowiec lubi słońce i zaciszne miejsce. W takich warunkach zakwita w kwietniu. W miejscach zacienionych kwitnie mniej obficie.

fot. Adobe Stock

Tawuła

Tawuła to krzew wieloletni kwitnący na biało (lub w odcieniach bieli). Ta roślina wygląda jakby była obsypana śniegiem. Średnio tawuła dorasta do 2 m, więc jest to raczej niski ozdobny krzew. Stanowisko może być zarówno słoneczne jak i zacienione, ale w zacienionym tworzy mniej kwiatów. Najpiękniej wygląda w grupie przy domu lub na trawniku i posadzona rzędem jako żywopłot. Kwitnie pod koniec kwietnia i w maju.

fot. Adobe Stock

Żarnowce i szczodrzeńce

Ich wielobarwne odmiany nawet na ubogich piaskach rosną znakomicie. Najwięcej jest odmian żółtych, ale bardzo dekoracyjne są także dwubarwne, np. żółto-czerwone. Najczęściej kwitną na przełomie kwietnia i maja. Są to krzewy niskie, które wspaniale komponują się z iglakami i wrzosami. Ich pędy ładnie wyglądają także zimą, więc mogą wtedy zdobić ogród, wspólnie z iglakami.

Krzewy ozdobne kwitnące latem

Jaśminowiec

Poza wyjątkami, większość odmian przepięknie pachnie. Jaśminowiec jest majestatycznym krzewem, który kwitnie na biało, czasem pod koniec maja, ale częściej w czerwcu, stąd raczej jest uznawany na letni krzew kwitnący. Wysokość jest różna, od 1 m do 5 m. Jego zaletą jest to, że wykazuje dużą odporność na przemarzanie, toleruje słabe gleby. Najobficiej kwitnie w słońcu.

Krzewuszka Weigela

To jeden z najbardziej urodziwych krzewów ozdobnych, łatwych w uprawie i rozmnażaniu. Krzewuszka dorasta do wysokości około 3 m i kwitnie na różowo lub czerwono przez całe lato, zwł. w czerwcu i lipcu. Preferuje gleby żyzne i słoneczne stanowisko. Bardzo dobrze wygląda w grupie, ale też solo - zachwyca objętością i obfitością kwiatów.

fot. Adobe Stock

Pęcherznica kalinolistna

To wieloletni krzew ozdobny do ogrodu dorastający do 3 m wysokości. Ma kremowe lub białe, a czasem różowe kwiaty, zaś liście żółtawe lub bordowe. Kwitnie w czerwcu i lipcu. Właściwie jest kwitnącym krzewem bez wymagań, dobrze rośnie na każdym stanowisku. Jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z ogrodnictwem, zacznij od pęcherznicy.

Tamaryszek

Najbardziej okazałą odmianą tego ozdobnego krzewu do ogrodu, jest tamaryszek pięciopręcikowy, zwany też rozgałęzionym. Jego bladoróżowe drobne kwiaty pięknie osadzone na gałęziach wyglądają wprost bajkowo. Jest to krzew wieloletni, który uatrakcyjnia ogród od czerwca do sierpnia.

Popularny tamaryszek drobnokwiatowy (czteropręcikowy) również kwitnie na bladoróżowo i jest częstym wyborem ogrodników, bo świetnie radzi sobie zimą i jest odporny na przymrozki - bardziej, niż jego pięciopręcikowy kuzyn. Wszystkie tamaryszki lubią słoneczne stanowiska i źle znoszą przesadzanie.

fot. Adobe Stock

Budleja Dawida

Rozkwita okazałymi bukietami kwiatów, których woń przyciąga każdego. Budleja jest pięknym krzewem ozdobnym, który zakwita w lipcu lub w sierpniu. Dorasta do 3 m wysokości. Najczęściej spotyka się odmiany fioletowe, ale są też białe i różowe. To ulubiony krzew motyli, dlatego też potocznie mówi się, że jest motylim krzewem. Lubi żyzne gleby, miejsca ciepłe i osłonięte od wiatru.

Gdy minie groźba przymrozków (najczęściej w maju), budleję należy nieco przyciąć tak, by zachować ubiegłoroczne przyrosty o długości 5-10 cm. Łatwo się ją rozmnaża z sadzonek pędowych i nie jest trudna w utrzymaniu. Niestety bardzo lubią ją mszyce, dlatego jeśli masz budleję w ogrodzie przeczytaj o sposobach na mszyce.

fot. Adobe Stock

Hortensja

Hortensja bukietowa w zależności od odmiany ma kwiaty białe, kremowe lub różowe zebrane w duże wiechowate kwiatostany. Kwitnie od sierpnia, czasem aż do października. Preferuje lekko kwaśną glebę. Z kolei hortensja ogrodowa kwitnie w czerwcu i lipcu, ma ogromne kuliste kwiatostany o barwie najczęściej różowej lub niebieskiej.

W zależności od odczynu podłoża, zawartości żelaza i glinu może zmienić barwę np. z różowej na niebieską. Lubi kwaśne gleby o pH 4,5-5,5. Pięknie prezentuje się na tle trawnika. Można ją także uprawiać w pojemniku na balkonie.

Róże

Kto nie marzy o zagajniku pełnym kwitnących róż? Oszałamiającą wysokość osiągają zwłaszcza róże parkowe zwane też krzaczastymi. Są to ozdobne krzewy, a także dostojne i eleganckie. Pięknie eksponują wdzięki np. na tle trawnika oraz żywopłotów. Trzeba im zapewnić żyzną glebę, kwitną od czerwca praktycznie do jesieni, bo niektóre odmiany powtarzają kwitnienie. Dorastają do 2 m, silnie się rozgałęziają. Odmian jest bez liku, w wielu kolorach.

Krzewy ozdobne kwitnące na biało

Biel jest ostatnio bardzo modna w ogrodzie, podobnie jak we wnętrzach. Wiele osób tworzy ascetyczne, wysmakowane kompozycje, w których, na tle zieleni, jest tylko czysta biel i nic więcej. Z krzewów na biało kwitną przede wszystkim tawuły, na przełomie kwietnia i maja.

Z wiosennych gatunków mamy także wiele odmian białego bzu (lilaka) oraz niezaprzeczalnie urodziwa królowa, czyli magnolia, która kwitnie zazwyczaj od kwietnia do maja. Natomiast wśród krzewów kwitnących latem w biel stroją się: jaśminowce, pęcherznica, niektóre odmiany Budlei Dawida, hortensja bukietowa i róże. Można więc tak dobrać gatunki, aby od kwietnia do przymrozków zawsze jakiś biały krzew zdobił ogród.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 25.09.2017

Reklama

Porady i inspiracje: Krzewy ozdobne zimozieloneNajpiękniejsze drzewka ozdobne do ogrodu12 najpiękniejszych wonnych kwiatów