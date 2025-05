Pelargonie uwielbiają słońce i ciepło, ale żeby naprawdę dobrze rosły i kwitły bez przerwy, potrzebują regularnego dokarmiania. Ich potrzeby są spore – stale wytwarzają nowe pąki, liście i pędy. Jeśli nie zadbasz o prawidłowa pielęgnację pelargonii i nie dostarczysz jej składników odżywczych, szybko przestanie wyglądać okazale. Zamiast sięgać po gotowe środki, lepiej wykorzystaj to, co masz pod ręką w kuchni.

Jak działa nawóz do kwitnącej pelargonii ze skórek bananów?

Skórki bananów to prawdziwa bomba potasu – a to właśnie ten pierwiastek odpowiada za kwitnienie i ogólną kondycję pelargonii. Oprócz potasu znajdziesz w nich też fosfor, wapń i magnez, czyli wszystko to, co wspiera rozwój systemu korzeniowego, intensywne kwitnienie i odporność rośliny na choroby. Dlatego nie wyrzucaj skórek do kosza – zrób z nich pożytek dla swoich kwiatów.

Przygotowanie bananowego nawozu do pelargonii

Masz kilka możliwości zastosowania bananowych skórek do pelargonii. Wybierz tę, która najbardziej ci odpowiada:

Woda bananowa:

Obierz 2 banany i pokrój skórki na mniejsze kawałki. Wrzuć je do litrowego słoika i zalej wodą (najlepiej przegotowaną i ostudzoną). Odstaw na 24–48 godzin w ciepłe miejsce. Odcedź i podlewaj pelargonie raz na tydzień nawozem, który uprzednio rozcieńczysz z wodą.

Suszone skórki:

Pokrój skórki na cienkie paski i wysusz je na słońcu, kaloryferze lub w piekarniku. Po wysuszeniu zmiel je w młynku do kawy na drobny proszek. Wymieszaj 1 łyżkę proszku z ziemią podczas przesadzania lub delikatnie rozsyp na powierzchni doniczki raz na miesiąc.

Kiedy zobaczysz efekty nawożenia?

Jeśli zastosujesz nawóz ze skórek bananów regularnie (raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie), pierwsze efekty zauważysz już po 2–3 tygodniach. Liście staną się bardziej zielone, a pelargonie zaczną wypuszczać nowe pąki kwiatowe. W szczycie sezonu kwitnienie może być tak obfite, że kwiaty zasłonią całą donicę.

Co jeszcze możesz wykorzystać zamiast skórek bananów?

Jeśli akurat nie masz bananów, sięgnij po inne kuchenne odpady, które również dobrze wpłyną na pelargonie:

Fusy z kawy – dodają azotu, poprawiają strukturę podłoża.

Ziemniaki - działa wzmacniająco na pędy rośliny i pobudza ją do kwitnienia.

Drożdże – działa łagodnie, wspiera rozwój nowych liści, pędów i kwiatów.

Wybierz to, co masz pod ręką i zadbaj o pelargonie bez wydawania pieniędzy. Zobaczysz, że odwdzięczą się wyjątkowym kwitnieniem.

