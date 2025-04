W każdym sezonie pojawiają się setki gatunków i nowych odmian roślin doniczkowych. A floryści wyznaczają trendy, którymi trzeba się kierować, kupując i ustawiając kwiaty w domu.

1. Postaw na kolor. Umieść rośliny, nawet te kolorowo kwitnące, w wesołych doniczkach. Będą jeszcze bardziej przyciągały wzrok.

Primula obconica to jedna z najwdzięczniejszych roślin. Pochodzi z Chin. Wytwarza pełne, okrągłe baldachy dużych kwiatów. Lubi dość chłodne miejsca, nie lubi bezpośredniego nasłonecznienia.

2. Podkreśl piękno formy. Niektóre rośliny wyglądają jakby były narysowane ostrym ołówkiem albo wycięte nożyczkami. By wydobyć ich kontury, postaw je na kontrastowym tle. Nawet te dobrze znane będą wyglądały niebanalnie.

Aloe mitriformis ma mocne, solidne, ułożone w rozetki liście z delikatnymi żółto-białymi ząbkami.

Jak wszystkie rośliny gruboszowate, w porze wzrostu gromadzi wilgoć w liściach, łodydze albo korzeniach, by przetrwać okresy suszy. Lubi pełne światło słoneczne i powinien zimować w chłodnym i suchym miejscu.

3. Wzmocnij efekt. Posadź roślinę o zwisłym pokroju w wysokiej doniczce, w ten sposób podkreślisz kierunek zwieszających się pędów.

Rhipsalis cassutha należy do rodziny kaktusowatych, ale zamiast cierni ma krzaczaste włoski. Małe białe kwiatki pojawiają się na nim zimą, a na wiosnę zastępują je białe jagody. Ozdobne długie pędy z wieloma rozgałęzieniami pozostają zielone przez wszystkie pory roku. Lubi ciepłe otoczenie z dużą ilością rozproszonego światła słonecznego.

4. Pamiętaj: Kwiat to dekoracja. Nie musisz od razu hodować wielu roślin. Jeden kwiat jak bibelot będzie ozdobą obok innych przedmiotów i pamiątek.

Crassula ovata jest wyjątkowo łatwa w pielęgnacji: toleruje suche powietrze, pełne słońce i półcień,

a także nieregularne podlewanie. Nie lubi jedynie zalewania korzeni.

5. Rozbijaj monotonię. Ustaw identyczne rośliny jedną obok drugiej w naczyniach w różnych kolorach.

Proste, a bardzo dekoracyjne.

Dracena fragrans pochodzi z tropików Afryki. Nie dziwi więc, że najlepiej czuje się w jasnym pomieszczeniu. Dobrze znosi suche powietrze i lubi ciepło, co sprawia, że dracena – z ładnym pokrojem i pięknym zabarwieniem liści – jest idealną rośliną pokojową.

6. Wybieraj nietypowe miejsca. Rośliny zwykle stoją na parapecie. Ale możesz je ustawiać wszędzie, pod warunkiem, że nie będą przeszkadzały i będą miały odpowiednią ilość światła.

Sedum burrito jest rośliną pustynną. Ma miętowo-zielone, ściśle ułożone, mięsiste liście. Toleruje suche powietrze i ubogie podłoże, ale woli słoneczne otoczenie. Należy podlewać je regularnie w lecie, a w zimie postawić w jasnym, chłodnym i suchym pomieszczeniu.

7. Eksperymentuj z wielkością. Wybierz prostą tradycyjną doniczkę, ale o gigantycznych rozmiarach. Efekt będzie zaskakujący.

Alocasia odora to roślina z mocnymi, sztywnymi łodygami, z której pędów rozwijają się duże zielone liście. Każdy większy od poprzedniego. Lubi półcień i regularne podlewanie, ale trzeba pilnować, by korzenie nie były przez cały czas mokre. Liście można przecierać wilgotną szmatką.

8. Mebluj kwiatami. Olbrzymia roślina nie tylko sprawia efektowne wrażenie. Przy jej pomocy możesz wydzielić przestrzeń albo zapełnić puste miejsce we wnętrzu.

Ficus binnendijkii Alli to właściwie pokojowe drzewko. Wysoki, z wąskimi ciemnozielonymi liśćmi elegancko opadającymi w dół. Nie lubi zmian miejsca i przeciągów. Lubi jasne, ale nie słoneczne stanowisko. Należy go podlewać umiarkowanie, ale regularnie.

9. Podglądaj naturę. To najbezpieczniejsza metoda aranżacji. Doniczki i akcesoria z kory, trzciny, gałązek i innych naturalnych materiałów zawsze pasują do zieleni kwiatów.

Kalanchoe beharensis ma miękkie, srebrzyste, zielono-szare liście przypominające filc, twarde i mocne. Mają nieregularny kształt, często układają się w koronę. Kalanchoe najlepiej rośnie w pełnym świetle słonecznym przy umiarkowanym podlewaniu.

Tekst: Marta Suchodolska

Zdjęcia Biuro Kwiatowe Holandia