Kwiaty pnące na balkon to prawdziwa ozdoba nawet najmniejszych przestrzeni. Dzięki temu, że porastają ściany, barierki i specjalne siatki, nie zajmują dużo miejsca, a ich wygląd zwykle tworzy doskonały klimat na każdym balkonie i tarasie. Jakie kwiaty warto wybrać?

Reklama

Spis treści:

Pnące rośliny to piękna ozdoba każdej przestrzeni, zarówno dużej, jak i małej. Prezentuje się pięknie także w parkach i wzdłuż domowych ogrodzeń. Rośliny te są szczególnie popularne na południu Europy, gdzie mają doskonałe warunki do rozrastania się. W Polsce traktowane są one jako sezonowe rośliny, które idealnie sprawdzają się na balkonach i tarasach.

Róże pnące to popularne rośliny balkonowe, które doskonale czepiają się siatek, drucianych stelaży, a także barierek balkonowych. Występują głównie w dwóch odmianach – o pędach sztywnych i wiotkich. Te pierwsze wydają dużo małych kwiatów, natomiast drugie – posiadają duże kwiaty, ale jest ich nieco mniej.

Na pierwsze różane kwiaty trzeba czekać czasem nawet kilka lat od posadzenia. Niektóre z nich kwitną tylko raz na sezon, inne powtarzają letnie kwitnienie w jesieni. Najczęściej róża wypuszcza czerwone, różowe lub jasnożółte kwiaty. Okres kwitnienia róży pnącej to głównie czerwiec i lipiec. Po przekwitnięciu warto przyciąć roślinę, aby mogła znów zakwitnąć i jeszcze bardziej się rozkrzewić.

fot. Kwiaty pnące na balkon: róża/Adobe Stock, chrisdorney

Powojnik, czyli clematis, bardzo często spotykany jest na balkonach. Posiada duże ilości małych kwiatów o różnych kolorach – najczęściej jest to biały, różowy lub fioletowy. Powojniki wydzielają lekki, subtelny zapach i doskonale rozwijają się na siatkach i balustradach.

Aby stworzyć kwiatową ścianę na balkonie potrzeba jednak czasu – roślina rośnie dość powoli. Kwitnie od maja do sierpnia. Powojnik wymaga gleby o obojętnym odczynie, a także próchniczego, żyznego podłoża. Źle znosi nadmierne podlewanie, ale wymaga umiarkowanej wilgotności, szczególnie w okresie suszy.

fot. Kwiaty pnące na balkon: powojnik/Adobe Stock, MNStudio

Glicynia, inaczej wisteria, to jedno z najpiękniej rozrastających się kwiatów pnących na balkon. Może osiągać imponujące rozmiary, a jej kolor i kształt kwiatów sprawiają, że to prawdziwe balkonowe dzieło sztuki. Może rosnąć także na pergolach i ogrodzeniach. Lubi stanowiska spokojne i jasne, ale nie bezpośrednio nasłonecznione. Potrzebuje także żyznej gleby i sporej ilości miejsca. Niestety, jest to roślina ekspansywna i może piąć się po innych roślinach, prowadząc do ich obumarcia. Wisteria kwitnie przede wszystkim w maju i czerwcu. Motylkowate kwiaty pokrywają niemal całą roślinę, zapewniając fantastyczny efekt.

fot. Kwiaty pnące na balkon: glicynia/Adobe Stock, coco

Trzmielina jest kwiatem pnącym na balkon, który można dowolnie przycinać i formować (jak bukszpan), jednakże odpowiednio poprowadzona sprawdzi się także jako roślina pnąca. Dobrze radzi sobie na siatkach i drewnianych kratkach. Kwitnie głównie w maju i może osiągnąć wysokość około metra. Posiada bladozielone lub kremowe kwiaty, które raczej nie wydzielają zapachu. Do zdrowego wzrostu potrzebuje lekko kwaśnej, żyznej i próchniczej gleby. Dobrze znosi półcień, ale z powodzeniem można ją uprawiać także w słońcu.

Trzmielina potrzebuje stale wilgotnej gleby. Źle znosi susze i wykazuje różną odporność na zimno. W okresie mrozu warto osłonić szczególnie młode rośliny.

fot. Kwiaty pnące na balkon: trzmielina/Adobe Stock, Wirestock

Bugenwilla to roślina, która kwitnie bardzo długo i prezentuje się pięknie na balkonach, przy ogrodzeniach, a także na pergolach. Może mieć białe lub różowe kwiaty o niewielkich rozmiarach. Może być uprawiana w pojemnikach i w miejscach, które chcesz najbardziej wyeksponować. Dobrze sobie radzi w pełnym słońcu, potrzebuje stale wilgotnej, żyznej gleby. Lubi być też regularnie zraszana. Bugenwilla kwitnie od czerwca do września. W okresie zimy zachowuje zielone liście, jednak są one bardzo wrażliwe i łatwo odpadają. Warto więc sadzić roślinę w miejscach osłoniętych od wiatru.

fot. Kwiaty pnące na balkon: bugenwilla/Adobe Stock, nool

Reklama

Czytaj także:

Pachnące kwiaty na balkon

Kwiaty na balkon zachodni

Kwiaty na balkon północny