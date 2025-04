Kwiaty doniczkowe lubiące cień, sprawdzą się zwłaszcza w pomieszczeniach z oknem północnym. Jeśli chcesz postawić rośliny w miejscach, które w ogóle nie mają dostępu do światła dziennego, wybierz kwiaty do łazienki bez okna.

Pamiętaj, że nie wszystkie rośliny cieniolubne mogą rosnąć wyłącznie w sztucznym świetle - czasem warto zmienić im stanowisko.

Rośliny cieniolubne do domu

Kwiaty cieniolubne do domu często określa się mianem nie kwiatów, które lubią cień, ale tych, które jedynie znoszą cień, czyli brak słońca. Prawda jest taka, że światło słoneczne jest roślinom potrzebne i trudno oczekiwać, że będą dobrze rosły w zupełnym mroku.

Kwiaty, które lubią cień i można uprawiać je w doniczkach w domu, to przede wszystkim:

sansewieria,

skrzydłokwiat,

aspidistra,

chamedora wytworna,

zamiokulkas,

aglaonema,

bluszcz,

maranta,

rypsalis,

filodendron,

niekropień,

monstera,

dracena,

bromelia,

trzykrotka pasiasta,

hoja,

cissus,

difenbachia.

ciemnotka okrągłolistna,

filodendron pnący,

fikus sprężysty,

fiołek afrykański.

Kwiaty ogrodowe, które lubią cień

Posiadacze ogródków i ogrodów często mają problem z zagospodarowaniem jego zacienionej części. Większość roślin wymaga bowiem stanowiska „pół na pół”. Co więc z miejscami, w które słońce praktycznie nie dociera?

Jeśli nie chcesz, by większość twojego ogródka składała się z drzew i krzewów, które z przymusu posadzone są w zacienionym miejscu, wybierz kwiaty, które dobrze rosną w cieniu. Nie tylko nie zwiędną z braku słońca, ale będą miały się doskonale w miejscu, w którym nie świeci na nie słońce.

fot. Adobe Stock

W zacienionej części ogrodu posadź:

bluszcz,

cebulice,

konwalie majowe,

barwinek,

gajowiec żółty,

kokorycz żółtą,

fiołki winne,

bergenię,

begonię bulwiastą,

fuksję,

parzydło leśne,

zawilec mieszańcowy,

bluszczyk kurdybanek,

żurawkę drobnokwiatową,

trójlist wielkokwiatowy,

runiankę japońską,

kosmatkę śnieżną,

pragnię kuklikowatą.

Rośliny, które mogą rosnąć w cieniu, mają zwykle ciemnozielone i błyszczące liście. W zacienionych miejscach trzeba raczej unikać sadzenia roślin wielobarwnych – nie będą tak efektowne, jak te z dostępem do słońca. Są one bardziej wymagające w uprawie i pielęgnacji, a posadzone w cieniu, będą wyglądać po prostu marnie.

Trzeba pamiętać również o tym, że ziemia w miejscu, które nie jest wygrzewane przez słońce, dłużej będzie wilgotna. To doskonałe środowisko do rozwoju grzybów i innych chorób, a także siedlisko komarów i innych insektów. Dlatego rośliny trzeba sadzić w odpowiedniej odległości od siebie, by umożliwić lepszą cyrkulację powietrza i mieć stały wgląd w stan gleby – czy nie rozwija się grzyb.

Artykuł został pierwotnie opublikowany 8.09.2018.

