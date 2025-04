Kwiaty o brzydkim zapachu potrafią skutecznie oszpecić ogród, balkon lub pomieszczenie, w którym stoją. Chociaż wizualnie wyglądają ciekawie, ich nieprzyjemna woń bywa naprawdę nieznośna. Aksamitki, czarny bez, nagietki, cesarska korona - to problematyczne odmiany.

Reklama

Niemiły aromat może mieć jednak pewne zalety, np. te rośliny odstraszają szkodniki. Które kwiaty nieprzyjemnie pachną? Czy mimo wszystko warto je sadzić?

Aksamitki

Muszę przyznać, że mam słabość do aksamitek. Są według mnie niesamowicie urocze, a do tego niewymagające - odporne na choroby i upały, przyjmują się w każdej glebie, a kwitną przez wiele miesięcy (aż do przymrozków). Pewnie dlatego są nazywane jesiennymi kwiatami.

Nie da się jednak ukryć, że ich woń jest bardzo specyficzna. Niektórzy wprost nie są w stanie jej znieść...

fot. Aksamitka/Adobe Stock

Nagietek

Zapach nagietków nie jest intensywny, ale mimo wszystko charakterystyczny. O ile same płatki pachną raczej przyjemnie, o tyle liście i łodygi mają nieprzyjemną wonią (zwłaszcza np. po zerwaniu kwiatka, naderwaniu listka lub przełamaniu).

Nagietki są jednak bardzo atrakcyjne dla pszczół, więc nie warto zważać na ich specyficzny aromat.

fot. Nagietek/Adobe Stock

Cesarska korona

Jej inna nazwa to szachownica cesarska. Wygląda efektownie, ale jednak podczas kwitnienia (zazwyczaj w kwietniu) wydziela nieprzyjemny zapach. Ma jednak duży atut - jest sposobem na nornice, bo je skutecznie odstrasza.

Warto jednak uważać, jeśli w twoim ogrodzie bawią się dzieci lub zwierzaki. Szachownica cesarska jest silnie trująca.

fot. Szachownica cesarska (cesarska korona)/Adobe Stock

Czarny bez

Nie każdemu odpowiada zapach kwiatostanów czarnego bzu. Jest on dosyć mdły, wręcz duszący. Wiąże się z tym przesąd - dawniej wierzono, że niemiły aromat krzew zawdzięcza brudnym pieluszkom Jezusa, które suszyła na jego gałązkach Matka Boska.

Warto jednak hodować tę roślinę, bo ma zbawienny wpływ na nasze zdrowie. Wprawdzie surowe owoce są silnie trujące, ale w formie przetworzonej działają przeciwgorączkowo, przeciwzapalnie i wspierają układ odpornościowy. Syrop z kwiatów czarnego bzu, nalewkę z czarnego bzu, a z owoców doskonały na przeziębienie sok z czarnego bzu.

fot. Czarny bez/Adobe Stock

Reklama

Czytaj także:

Rośliny pochłaniające wilgoć. Zapobiegają rozwojowi grzybów i pleśni

Nie masz ręki do roślin? 5 roślin doniczkowych, których (prawie) nie da się zabić

Drzewa kwitnące na różowo – ozdobne drzewka z różowymi kwiatami