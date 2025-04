Większość kwiatów na balkon to gatunki mało wymagające i proste w pielęgnacji. Mają jednak określone preferencje dotyczące ilości światła, dlatego wybierając rośliny, należy wziąć pod uwagę czy balkon znajduje się z nasłonecznionej, czy może z zacienionej strony. Kwiaty sadzimy lub wystawiamy zazwyczaj w drugiej połowie maja - wcześniej noce bywają jeszcze zimne i trzeba będzie chować skrzynki do mieszkania, aby chronić rośliny przed zmarznięciem. Jakie kwiaty na balkon są najpopularniejsze? Przedstawiamy 7 gatunków!

1. Begonia

Tej rośliny nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Lubi ciepło, dlatego należy trzymać ją w miejscu osłoniętym od wiatru. Trzeba ją regularnie podlewać, najlepiej o wczesnym ranku lub późnym wieczorem. Begonia nie jest odporna na przymrozki, dlatego najlepiej wystawić ją na balkon dopiero na sam koniec maja.

Lubi ziemię przepuszczalną, próchniczą oraz lekko kwaśną. Należy ją nawozić nawozem wieloskładnikowym. Na zimę begonię można schować do mieszkania - nie będzie jej przeszkadzać stosunkowo wysoka temperatura.

2. Pelargonia

Kolejny klasyk w kategorii kwiatów na balkon. Pelargonia musi mieć sporo miejsca w doniczce - odległość pomiędzy poszczególnymi roślinkami powinna wynosić co najmniej 25 cm. Ta roślina lubi wilgoć! W upalne dni trzeba ją podlewać nawet dwukrotnie, rano i wieczorem. Pelargonię należy nawozić co 7-10 dni, najlepiej nawozem specjalnie przeznaczonym do roślin tego gatunku.

Usuwaj przekwitłe kwiatostany - dzięki temu pelargonia będzie kwitła jeszcze piękniej. Aby rozwinąć się w kolejnym sezonie, kwiat musi zapaść niejako w "sen zimowy". Potrzebuje do tego chłodu, a więc temperatury w granicach 9-11 stopni C. Nie wolno zimą przechowywać pelargonii w cieple.

3. Fuksja

Stanowisko dla fuksji musi być osłonięte od wiatru. Ta roślina lubi pełne słońce lub półcień. Glebę dla fuksji musisz wzbogacić odrobiną torfu. Podczas kwitnienia należy ją zasilać nawozem wieloskładnikowym co około 14 dni. Roślina musi zimować w pomieszczeniu o temperaturze 5-8 stopni. Trzeba wtedy podlewać ją dość rzadko. W marcu lub na początku kwietnia przenieś fuksję do miejsca o temperaturze około 13-16 stopni i rozpocznij częstsze podlewanie. Dzięki temu kwiat obudzi się z zimowej wegetacji i na początku czerwca będzie można go wystawić na balkon.

4. Aksamitka

Kwitnie na żółto, pomarańczowo lub pomarańczowo-brązowo. Jest rośliną jednoroczną, więc nie musi zimować. Aksamitka najlepiej rośnie na balkonach od strony zachodniej lub południowej. Nie lubi zbyt dużej wilgoci. Podobnie jak większość kwiatów na balkon, nie jest odporna na przymrozki.

5. Petunia (surfinia)

W Polsce najpopularniejsza jest zwisająca odmiana petunii, nazywana surfinią. To roślina jednoroczna, zazwyczaj hoduje się ją z sadzonek. Lubi stanowiska nasłonecznione, ale nie powinna być narażona na bezpośredni wpływ deszczu - padające krople będą niszczyć kwiaty.

Surfinię można wystawiać na balkon w drugiej połowie maja. Podczas kwitnienia należy nawozić ją co około 14 dni. Gdy panują duże upały, zaleca się podlewanie 2 razy w ciągu doby. Warto usuwać przekwitłe kwiatostany, dzięki czemu surfinia będzie piękniej kwitła.

6. Niecierpek

To kolejna roślina jednoroczna. Kwitnie bardzo bujnie - nawet na maleńkim krzaczku pojawia się niezliczona ilość kwiatostanów. Lubi dobrze oświetlone lub półcieniste balkony. Gleba powinna być żyzna i przepuszczalna. Niecierpek musi mieć wilgoć, ale doniczek nie można "przelewać" - zbyt duża ilość wody zdecydowanie mu nie służy.

