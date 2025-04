Kwiaty na balkon całoroczne to grupa roślin, które dobrze radzą sobie na mrozie i mogą zdobić balkon także zimą. Zwykle są to kwiaty zimozielone, kwitnące dopiero wiosną, jednak możesz posadzić także gatunki, które nie wypuszczają kwiatów i prezentują piękne, lśniące liście. Zobacz, co warto posadzić na balkonie, aby wytrzymało wiele mroźnych zim.

Reklama

Spis treści:

Bluszcz to niemal podstawowa roślina balkonowa, która pięknie prezentuje się przez cały rok. Rośnie powoli i pokrywa ściany, balustrady oraz siatki zieloną kołdrą. Tworzy w ten sposób ciepły, kameralny klimat. Nie ma też szczególnych wymagań pielęgnacyjnych. Lubi zacienione i lekko słoneczne stanowiska. Łatwo adaptuje się do warunków, w których jest posadzona. W bardzo surowe zimy może wymagać dodatkowego osłonięcia.

Bluszcz, który porasta całą ścianę, barierkę albo specjalnie przygotowaną do tego siatkę, doskonale chroni balkon przed utratą ciepła zimą. Latem natomiast zapewnia przyjemny chłód.

fot. Kwiaty na balkon całoroczne: bluszcz/Adobe Stock, Dima Anikin

Wiciokrzew to roślina w typie pnącza o długich liściach i intensywnie pachnących kwiatach. Najpiękniej rozwija się na podłożach żyznych i przepuszczalnych, ale dobrze sobie radzi w każdym rodzaju gleby. Dobrze czuje się w półcieniu, a podczas wzrostu potrzebuje stabilnej podpory. Kwitnie od maja do czerwca. Wymaga regularnego podlewania. W zależności od odmiany może być mniej lub bardziej mrozoodporna. Przed zimą warto zabezpieczyć podstawę pędów grubą warstwą ściółki organicznej. Co kilka lat warto lekko przyciąć wiciokrzew, aby go uformować i poprawić kwitnienie.

fot. Kwiaty na balkon całoroczne: wiciokrzew/Adobe Stock, Monika

Golteria może kojarzyć się z zimą i świętami Bożego Narodzenia. Pięknie prezentuje się w skrzynkach i donicach. To niewielka roślina całoroczna o małych, czerwonych owocach i różowych kwiatach, które wypuszcza w lipcu i sierpniu. To roślina mrozoodporna, zimą jej liście przebarwiają się na ciemną czerwień. Osiąga maksymalną wysokość od 20 cm. Owoce golterii utrzymują się od późnej jesieni do późnej wiosny.

fot. Kwiaty na balkon całoroczne: golteria/Adobe Stock, beres

Trzemilina to krzewinka, która może piąć się po kratkach i ogrodzeniach, ale może także być oprawiana podobnie, jak bukszpany czy tuje. Najbardziej lubi ciepłe i słoneczne stanowisko, więc to idealna roślina na balkon słoneczny. Trzeba ją regularnie podlewać, bo źle znosi okresy suszy. Jest rośliną odporną na zimno, jednak w okresie zimowym warto dodatkowo osłonić ją przy pomocy agrowłókniny (przynajmniej podstawę pędów).

Trzmielina posiada niewielkie kwiaty o kremowej lub białej barwie. Zakwita od czerwca do sierpnia. Nie tylko kwiaty, ale także liście są dekoracyjne dzięki swojej barwie.

fot. Kwiaty na balkon całoroczne: trzmielina/Adobe Stock, skymoon13

Barwinek to niepozorna bylina, która pięknie zakwita od kwietnia aż do października. Ma niewielkie, ozdobne kwiaty i sprawdza się jako roślina pnąca lub zwisająca. Jego pędy bardzo łatwo się ukorzeniają, dzięki czemu barwinek rośnie dość szybko.

Nie ma większych wymagań pielęgnacyjnych i jego rośliną zimozieloną. Najlepiej czuje się na stanowiskach cienistych i półcienistych. Potrzebuje żyznej i przepuszczalnej gleby, a w okresie przedłużającej się suszy warto go często podlewać. Nie lubi jednak zastoju wody, dlatego trzeba kontrolować wilgotność podłoża.

fot. Kwiaty na balkon całoroczne: barwinek/Adobe Stock, Mariola

Wśród całorocznych roślin balkonowych nie może zabraknąć także iglaków. Cyprysik jest idealny do małych przestrzeni. Jego niewielkie rozmiary sprawiają, że wygląda uroczo i tworzy ciepłą atmosferę. Możesz go dowolnie przycinać i formować. Lubi słoneczne, ale spokojne i zaciszne stanowiska. Dobrze czuje się w żyznym podłożu. Jest rośliną mrozoodporną, ale źle znosi silny wiatr i suche powietrze. Z tego powodu boczne pędy mogą zimą brązowieć i usychać.

Cyprysik lubi także wilgotne powietrze, dlatego najlepiej rośnie przy zbiornikach wodnych. Jeśli chcesz go mieć na swoim balkonie, musisz pamiętać o regularnym spryskiwaniu i zraszaniu pędów. Możesz także posadzić na balkonie inne iglaki całoroczne: sprawdzą się tuje oraz świerki.

fot. Kwiaty na balkon całoroczne: cyrpysik groszkowy/Adobe Stock, Pierre

Reklama

Czytaj także:

Rośliny pnące na balkon

Kwiaty na balkon północny

Niewymagające rośliny na balkon