Aby kwiaty kwitły niemal przez cały rok, musisz odpowiednio o nie dbać. Nie chodzi tylko o podlewanie i nawożenie, ale przede wszystkim o regularne usuwanie przekwitłych kwiatostanów i odpowiednie przycinanie roślin. Dzięki tym zabiegom pobudzisz je do wzrostu oraz obfitego i długiego kwitnienia.

Budleja to piękna roślina, która przyciąga motyle i zachwyca niezwykłym wyglądem przez wiele miesięcy. Ten pachnący krzew kwitnie od początków czerwca aż do października. Najczęściej wypuszcza mnóstwo drobnych kwiatów zebranych w duże, dekoracyjne stożkowe kwiatostany.

Najlepiej czuje się bezpośrednio w gruncie, ponieważ mocno się rozrasta. Pięknie wygląda jako krzew wolnostojący, ale może też piąć się po kratkach czy siatkach ogrodowych. Ważne jest, aby nie przesadzać jej zbyt często - budleja przywiązuje się do miejsca, w którym rośnie i to właśnie stałe stanowisko jest jednym z czynników obfitego kwitnienia. Aby je dodatkowo pobudzić, warto także przycinać budleję przynajmniej raz na sezon.

fot. Kwiaty, które kwitną od wiosny do jesieni: budleja/Adobe Stock, Sarawut

Pięciornik występuje w wielu odmianach kolorystycznych, a niewielkie, gęsto usypane kwiaty prezentują się pięknie w każdym ogrodzie. Wierzchołkowate kwiatostany są niezwykle dekoracyjne, a sam krzew jest bardzo łatwy w uprawie. Lubi mocno się krzewić, dlatego warto zapewnić mu dużo miejsca.

Idealnie sprawdza się jako roślina na wielokolorowe rabatki, a także jako roślina na większy skalniak. Pięciornik kwitnie od maja do października, a największa obfitość przypada na miesiące letnie. Wiosną wymaga przycięcia, a po kwitnieniu usunięcia wszystkich suchych kwiatostanów.

fot. Kwiaty kwitnące od wiosny do jesieni: pięciornik krzewiasty/Adobe Stock, Marc

Hortensja to prawdziwy ogrodowy hit. Można spotkać go niemal na każdym osiedlu, w parkach i przestrzeniach miejskich. Występuje w wielu odmianach i kolorach, ale w każdym przypadku prezentuje się pięknie i jest niezwykłą dekoracją ogrodu. Możliwa jest także uprawa hortensji na balkonie, ale nie każda odmiana się do tego nadaje.

Duże, okrągłe lub stożkowe kwiatostany obficie pokryte są drobnopłatkowymi kwiatkami. Jeśli na bieżąco usuwasz przekwitłe kwiatostany, roślina może kwitnąć nieprzerwanie od czerwca aż do końca września. Przycinanie hortensji zaplanuj na wiosnę i absolutnie nie rób tego latem ani jesienią.

fot. Kwiaty, które kwitną od wiosny do jesieni: hortensja/Adobe Stock, Pichchapatr

Róże, podobnie jak hortensje, są niezwykle popularną rośliną ogrodową. W zależności od odmiany mogą rosnąć luźno jako krzew wolnostojący, być elementem żywopłotu albo piąć się po pergolach.

Zwykle róże zaczynają kwitnąć na początku czerwca i trwa to do połowy jesieni, najczęściej do pierwszych przymrozków.

Dokładnie tak, jak w przypadku hortensji, przycinanie róży najlepiej zaplanować na wiosnę, a latem i jesienią jedynie obrywać przekwitłe kwiatostany. Róże pięknie prezentują się zarówno w ogrodzie, jak i w wazonie w formie kwiatów ciętych.

fot. Kwiaty, które kwitną od wiosny do jesieni: róże/Adobe Stock, K.Douzin

Powojnik to piękna wieloletnia bylina, która idealnie sprawdzi się w ogrodzie, ale także jako roślina pnąca na balkon. Drobne pędy doskonale wiją się dookoła kratek i siatek ogrodowych, na pergolach, a także strukturalnych murkach czy elewacjach.

Jeśli chcesz cieszyć się długim i obfitym kwitnieniem, wybieraj odmiany mrozoodporne. Większość powojników dość dobrze radzi sobie zimą - roślina ta zrzuca liście w tym okresie i z łatwością odradza się wiosną.

Powojniki kwitną zwykle od czerwca do września, ale niektóre odmiany aż do grudnia zachowują ciekawe, puszyste owocostany.

fot. Kwiaty, które kwitną od wiosny do jesieni: powojnik/Adobe Stock, MNStudio

