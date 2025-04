Wybór odpowiednich kwiatów do ogrodu warzywnego to nie tylko kwestia estetyki. Mają też spełniać bardzo ważną rolę. Chronią uprawy przed szkodliwymi działaniami warunków atmosferycznych, powstrzymują owady pasożytnicze, ale za to przyciągają te, które są niezbędne do zapylania kwiatów: na przykład trzmiele, pszczoły czy motyle.

Jest wiele kwiatów, które możesz posadzić w swoim warzywniku, jednak my wybrałyśmy te, które są najprostsze w uprawie, a przy okazji wyglądają najpiękniej. Pamiętaj jednak, że posadzenie ich to nie wszystko, co musisz wziąć pod uwagę podczas planowania ogrodu. Pamiętaj też, jakie warzywa sadzić koło siebie, a których mariaż jest z góry skazane na porażkę.

Kosmos podwójnie pierzasty

Kosmos ma delikatne, ale bardzo dekoracyjne kwiaty o wielu kolorach: od białych, przez odcienie różu i fioletu, aż po liliowoniebieskie. Kwitnie od lipca do października i dorasta nawet do wysokości 80 centymetrów. Łatwo się go wysiewa z nasion i nie wymaga specjalnej pielęgnacji.

Najlepiej będzie się czuł na słonecznym stanowisku. Możesz go wysiać już w marcu lub kwietniu, jednak pamiętaj, że do gruntu może trafić dopiero w maju - wcześniej powinien rosnąć w inspekcie, czyli rozsadniku. Kiełkuje bardzo szybko, bo już po ok. tydniu. Jest jednoroczny, więc po przekwitnięciu zbierz jego nasiona. Zachowają zdolność do kiełkowania jeszcze przez 2-3 lata.

fot. Kosmos podwójnie pierzasty/Adobe Stock

Ogórecznik lekarski

Ogórecznik lekarski stanowi nie tylko dobrego kompana dla warzyw, ale i dla ciebie. Jego lecznicze właściwości są znane od pokoleń. Wspomaga układ krążenia i układ odpornościowy, a dodatkowo działa też przeciwzapalnie.

Dorasta do wysokości około 70 centymetrów i ma duże, ale delikatne niebieskie kwiaty. Kwitnie zazwyczaj od czerwca do sierpnia i dzięki swojemu słodkiemu nektarowi przyciąga w tym czasie wiele pożytecznych owadów.

fot. Ogórecznik lekarski/Adobe Stock

Groszek pachnący

Groszek pachnący najlepiej posadzić przy siatce na słonecznym stanowisku. Dobrze znosi okresową suszę i nie potrzebuje bardzo wilgotnej gleby. Jego piękne różowo-białe kwiaty roztaczają cudowną woń, a pędy mogą urosnąć do długości nawet 2 metrów.

Kwitnie od czerwca do sierpnia przez około 2 tygodnie, możesz więc wysiewać go co jakiś czas, by cieszyć się jego kwiatami dłużej. Aby czuł się jeszcze lepiej, warto co kilka tygodni go nawozić. Użyj specjalnego nawozu dostępnego w sklepie ogrodniczym lub zrób go sama. Nawóz ze skórki awokado lub batata sprawi, że kwiaty będą rosły silniejsze i zdrowsze.

fot. Groszek pachnący/Adobe Stock

