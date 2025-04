Kwiaty balkonowe zwisające można sadzić pojedynczo lub w kompozycjach. Wspaniale prezentują się zestawienia utworzone z różnokolorowych odmian jednego gatunku - np. białe i czerwone pelargonie bluszczolistne czy białe i niebieskie lobelie. Balkon ozdobiony różnobarwnymi kwiatami z okazałymi, przewieszającymi się pędami to prawdziwa uczta dla oka. Najlepiej prezentują się i rozwijają w wiszących pojemnikach, wysokich donicach i skrzyniach balkonowych powieszonych na balustradach, bądź ustawionych na wysokim parapecie.

Reklama

Spis treści:

Fuksja to chyba jeden z najpopularniejszych kwiatów zwisających na balkon - tworzy okazałe zwisające pędy osiągające długość nawet do 1 metra. Występuje w wielu odmianach, z których każda zasługuje na uwagę i nadaje się na balkon. Nie jest przy tym rośliną wymagającą: może rosnąć zarówno w słońcu, jak i w półcieniu. Zdarza się, że w pełnym słońcu liście mogą ulec przypaleniu, dlatego warto postawić ją w stanowisku z rozproszonym światłem albo w półcieniu.

Fuksja wyróżnia się kwiatami o niezwykle oryginalnym kształcie przypominającym wiszące dzwoneczki z pręcikami, co sprawia, że na balkonie wygląda oryginalnie i ciekawie. Wymaga systematycznego podlewania i nawożenia (co 7-10 dni); zimą powinna być przechowywana w pomieszczeniu o temperaturze 6-8 stopni.

fot.Kwiaty na balkon zwisające: fuksja/Adobe Stock, Andriy Blokhin

Ta odmiana pelargonii ma długie, zwisające lub płożące pędy, które mogą osiągnąć nawet do 100 cm. Najefektywniej rozwija się w pełnym słońcu, choć toleruje także niewielki półcień. Kwiaty zebrane są w baldachy, mogą być pojedyncze, półpełne i pełne, jednobarwne lub dwubarwne; kwitną od końca maja do pierwszych przymrozków, czyli czasem nawet aż do listopada.

Pelargonia wymaga regularnego i obfitego nawożenia i podlewania. Dzięki temu może zdrowo rosnąć i kwitnąć przez wiele długich miesięcy. Kwitnienie przedłuża również obcinanie przekwitłych kwiatów. Rośnie niezwykle szybko, dlatego w kompozycjach najlepiej sadzić 1-2 sztuki, aby nie przyćmiły pozostałych gatunków kwiatów. Pelargonia bluszczolistna wspaniale prezentuje się z innymi roślinami, np. lobelią.

fot. Kwiaty na balkon zwisające: pelargonia bluszczolistna/Adobe Stock, Elba Cabrera

Scewola to ciekawa i oryginalna roślina, która wyróżnia się dużą liczbą kwiatów na zwisających pędach. Mogą one osiągnąć nawet do 60 cm. Ma podłużne, ciemnozielone liście i najlepiej rozwija się w słońcu, Potrafi rosnąć też na lekko zacienionych balkonach.

Kwiaty scewoli mają niezwykle interesujący kształt przypominający wachlarzyk, składający się z 5 subtelnych płatków. Ma białe różowe lub fioletowe kwiaty, które pojawiają się od czerwca do końca września, czasem także w październiku. Wymaga podłoża o kwaśnym odczynie, a także regularnego podlewania. Nie może jednak stać w wodzie. Pięknie komponuje się z takimi roślinami jak lobelia czy plektrantus.

fot. Kwiaty na balkon zwisające: scewola/Adobe Stock, Andrei Rybachuk

Lobelia wyróżnia się drobnymi listkami i kwiatami, pędy niektórych odmian (np. lobelii typu pendula) osiągają nawet do 40 cm długości. Najlepiej kwitnie w miejscu nasłonecznionym, dlatego sprawdza się np. na balkonie zachodnim.

W zależności od odmiany lobelia może mieć białe, niebieskie, fioletowe lub różowe kwiaty, które rozwijają się od czerwca do października. Nie radzi sobie z pierwszymi przymrozkami. Wymaga umiarkowanego podlewania, warto ją także przyciąć w połowie sierpnia, dzięki czemu zacznie obficie kwitnąć także jesienią. Najlepiej tworzyć kompozycje z różnych jej odmian.

fot. Kwiaty na balkon zwisające: lobelia przylądkowa/Adobe Stock, dainav

Roślina ta charakteryzuje się cienkimi zwisającymi pędami osiągającymi od 40 do 50 cm długości. Ma drobne i delikatne liście w kształcie serca. Najlepiej rośnie w miejscu słonecznym lub lekko zacienionym. Bakopa ma drobne, najczęściej białe kwiatki, można również spotkać odmiany o lekko niebieskawych lub różowych kwiatach. Kwitnie od maja do pierwszych przymrozków, czyli mniej więcej do końca października.

Wymaga systematycznego, ale umiarkowanego nawadniania, a także nawożenia w okresie letnim. Potrzebuje przepuszczalnego podłoża. Dobrze jest zrobić jej drenaż z keramzytu. Na balkonie pięknie prezentuje się z pelargonią.

fot. Kwiaty na balkon zwisające: bakopa/Adobe Stock, YuliaB

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 10.05.2016 r.

Reklama

Czytaj także:

Kwiaty doniczkowe zielone - zobacz najpiękniejsze

Jak pielęgnować surfinię?

Encyklopedia roślin balkonowych