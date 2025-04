Jest mnóstwo takich okazji ( poza oświadczynami, ślubem, uroczystym jubileuszem babci), gdzie zamiast pęku róż można wręczyć kwiat doniczkowy w wizytowym przebraniu lub kompozycję kilku kwiatów doniczkowych w ładnym koszyku lub skrzynce. Takie okazje to np.: imieniny przyjaciółki lub kogoś z rodziny, odwiedziny towarzyskie, drobne podziękowanie za jakąś przysługę. Kwiat doniczkowy powinien być efektowny ale równie ciekawa musi być wtedy osłonka na doniczkę. Taki kwiat dłużej zachowa urodę niż kwiaty cięte i w związku z tym dłużej będzie cieszył, przypominając osobie obdarowanej o życzliwości i sympatii darczyńcy.

Jaki kwiat doniczkowy pasuje na prezent?

1. Storczyk – dla kobiety ceniącej klasykę

Niby banalny, bo często kupowany kwiat doniczkowy, ale z drugiej strony pewniak! Zachwyca swoją urodą, robi wrażenie, na ogół długo stoi w mieszkaniu, nie wymaga wyjątkowych umiejętności ogrodniczych. Może to być najbardziej popularny, dorodny falenopsis z dwoma lu trzema pędami kwiatowymi lub mniej znany storczyk cambria o oryginalnych kwiatach w lamparcie cętki. Ozdobna doniczka powinna pasować do pokoju osoby obdarowywanej.

Co służy urodzie: Lubi być podlewany rzadko (przegotowaną wystudzoną wodą), ale obficie, a w okresie wzrostu i kwitnienia nawożony nawozem do storczyków. Najlepiej kupić taki egzemplarz, który ma jeszcze trochę pąków.

2. Frizea – dla amatorki egzotyki

Frizea to kwiat doniczkowy z rodziny ananasowatych. Pochodzi z Ameryki Środkowej i Południowej. W naturze rośnie na drzewach w tropikalnych lasach, jako epifit. Ze środka rozety liści wyrasta kwiat składający się z jaskrawych przykwiatków, położonych jeden przy drugim.

Wygląda jak okazały, kolorowy kłos. Najlepiej kupić frizeę, gdy ten kłos jest już na tyle wybarwiony, ze zachwyca, ale jeszcze nie jest w pełni dojrzały. Wtedy dłużej będzie cieszyć oko.

Co służy urodzie: To kwiat doniczkowy lubiący światło, ale raczej rozproszone. Podlewamy frizeę do środka rozety wodą zakwaszoną odrobiną soku z cytryny. W liściach powinno być zawsze nieco wilgoci. Raz w miesiącu stosujemy nawóz wieloskładnikowy o trzykrotnie mniejszym stężeniu niż dla innych kwiatów.

3. Róża – dla romantyczki

W kwiaciarniach są małe różyczki w doniczkach, które mają mnóstwo wdzięku. Trzeba do nich dobrać odpowiednio subtelne i niebanalne naczynie, np. szklany rozchylony kielich. Można też wstawić doniczkę z różyczkami do metalowej siatki.

Co służy urodzie? Gdy kupujemy doniczkowe różyczki, to rosną one w garstce torfu. Takie podłoże szybko wysycha, co jest niebezpieczne dla kwiatka. Gdy zwiędną liście, jest nie do uratowania. Dlatego trzeba przesadzić różę do nieco większej doniczki z ziemią uniwersalną, systematycznie ją podlewać i co dwa tygodnie nawozić. Należy też chronić kwiat przed mszycami.

4. Hiacynty – dla miłośniczki pięknych zapachów

Kiedyś były typowo wiosennym kwiatem. Teraz dostępne są także jesienią i zimą, sprzedawane w miniaturowych wręcz doniczkach. Na prezent najlepiej kupić trzy lub nawet pięć kwiatów i ostrożne przesadzić je do pięknej płaskiej, ceramicznej doniczki. Hiacyny powinny być jeszcze częściowo nie rozwinięte, bo dosłownie w ciągu kilku dni w ciepłym mieszkaniu w pełni się rozwiną. Mogą być w jednym kolorze lub w kilku odcieniach. Wystające ponad ziemię bulwy można przykryć np. mchem.

Co służy urodzie? Będą dłużej kwitły, jeśli przynajmniej na noc przeniesiemy je do chłodniejszej werandy lub postawimy przy uchylonym oknie. Gdy kwiaty zwiędną należy je obciąć, ustawić roślinę w jasnym miejscu ( jeśli nie ma mrozu np. na balkonie) i systematycznie podlewać oraz nawozić. Po kilku tygodniach liście same żółkną, wówczas cebule wykopujemy i przechowujemy w suchym przewiewnym miejscu. Jesienią można ją wysadzić na rabatę.

5. Cyklamen – dla kogoś, kto ma chłodne mieszkanie

Cyklameny potrafią długo kwitnąć. Są dostępne w kilku kolorach. Miewają niekiedy bardzo oryginalne kwiaty. Trzeba kupić taką roślinę, która ma tylko połowę rozwiniętych kwiatów a resztę w pąkach.

Co służy urodzie? Cyklamena trzeba ustawić w jasnym miejscu, ale chłodnym. Gdy ma za ciepło, kwiaty szybko więdną i opadają. Optymalna temperatura dla tego kwiatu doniczkowego to 12–16 st. C, a maksymalna to ok. 20 st. C. Najlepiej podlewać roślinę na podstawkę, a po 20–30 minutach wylać nadmiar wody, który nie zostanie przez roślinę wypity. Podlewanie do doniczki może spowodować gnicie bulwy, z której wyrastają liście i kwiaty. Wokresie kwitnienia co dwa tygodnie stosuj nawóz przeznaczony dla gatunków kwitnących.

6. Grubosz - dla szukających szczęścia i pieniędzy

Ten kwiat doniczkowy jest nazywany drzewkiem szczęścia. Do wyboru w sprzedaży jest kilka odmian. Grubosz jest sukulentem, to znaczy że gromadzi wodę w liściach i może długo przetrwać bez podlewania. Ładnie wygląda w nieco chropowatej, prostej osłonce z ceramiki.

Co służy urodzie? Jeśli zapewnimy gruboszowi dużo światła i nie przesadzimy z podlewaniem, będzie przez lata ozdobą pokoju a kto wie, może też zagwarantuje nam pomyślność. Kiedy urośnie należy go przesadzić do większej doniczki z lekką ziemi np. uniwersalną z domieszką piasku.

7.Skrzydłokwiat – dla ceniących zdrowie

Ta roślina doniczkowa ma piękne liście i bardzo atrakcyjne, białe kwiaty. Bywa, że nowe pędy kwiatowe wypuszcza nawet zimą, jeśli ma dobre warunki. Prezentuje się naprawdę okazale, a przy tym, jak twierdzi NASA, ma zdolność pochłaniania aż pięciu groźnych związków, obecnych w naszych mieszkaniach. To np. formaldehyd, benzen i ksyle, które spotyka się meblach z płyt wiórowych, farbach, lakierach, panelach itp.

Co służy urodzie? Skrzydłokwiat jest odporny na choroby i szkodniki. Trzeba go podlewać umiarkowanie, ale lubi wilgotne powietrze. Dlatego należy ustawić roślinę z dala od grzejnika i zraszać powietrze wokół niej. Najodpowiedniejszy jest dla skrzydłokwiata półcień. Co dwa tygodnie stosujemy nawóz do roślin kwitnących.

