Jeśli chcesz, by w twoim ogrodzie pojawiły się żółte akcenty, możesz zdecydować się na krzewy żółto kwitnące. Nie wszystkie rozrastają się do ogromnych rozmiarów, wiele z nich łatwo możesz formować.

Reklama

Oto żółte krzewy, które będą prawdziwą ozdobą działki. Warto przeplatać je z krzewami ozdobnymi zimozielonymi. W ich towarzystwie możesz też posadzić drzewa kwitnące na różowo.

Złotlin japoński pleniflora

Złotlin japoński nazywany jest także kerią kapońską, złotlinem żółtym lub chińskim. Krzew dorasta do 3 metrów wysokości i obficie obsypuje się kwiatami o średnicy około 3 cm.

Złotlin japoński kwitnie dosyć krótko, na przełomie maja i czerwca, czasem jednak powtarza kwitnienie we wrześniu.

Lubi stanowiska słoneczne i lekko zacienione, koniecznie osłonięte od wiatru. Posadź go, jeśli masz duży ogród, ponieważ jest to roślina ekspansywna - szybko się rozrasta, może zagłuszać inne gatunki kwiatów.

fot. Złotlin japoński/Adobe Stock, Galitsin

Azalia pontyjska

Azalia pontyjska zwana także różanecznikiem i azalią żółtą, to krzew, który lubi stanowiska słoneczne i lekko zacienione.

Azalia pontyjska dorasta do 2,5 metra wysokości, na szerokość rozrasta się nawet do 3 metrów. Dobrze wygląda sadzona w grupach. Słodki zapach tego żółtego różanecznika wabi mnóstwo owadów.

fot. Żółty różanecznik/Adobe Stock, Manek79

Forsycja

Wymieniając krzewy żółto kwitnące nie sposób pominąć forsycji, której żółte kwiaty oznaczają początek wiosny. Warto wiedzieć, że forsycja kwitnie jeszcze zanim wypuści listki, co czyni ją rośliną wyjątkową.

Kiedy kwitnie forsycja? Pierwsze żółte kwiaty na jej gałązkach mogą pojawić się już wraz z końcem marca, ale gdy zima wyjątkowo długo trzyma, forsycja zakwita około 20 kwietnia. Szybciej kwitną te żółte krzewy forsycji, które są posadzone od strony południowej i południowo-zachodniej.

fot. Forsycja/Adobe Stock, Vitaliy Hrabar

Dereń jadalny

Dereń jadalny może występować pod postacią rozłożystego krzewu lub rosnąć na pniu.

Dereń jadalny kwitnie wiosną, za to końcem lata wydaje czerwone owoce, które można spożytkować na przetwory oraz na nalewkę. Nalewka z derenia czyli dereniówka to trunek, który łagodzi dolegliwości trawienne.

Dereń może dorastać do 7 metrów wysokości, ale z powodzeniem z tego żółtego krzewu, sadzonego w rzędach, można formować żywopłoty.

fot. Dereń jadalny/Adobe Stock, Marc

Żarnowiec miotlasty

Żarnowiec miotlasty kwitnie na żółto wiosną, za to gdy przekwitnie, jego ciemnozielone liście pozostają ozdobą ogrodu aż do jesieni.

Jego inna nazwa to szczodrzeniec. Krzew dorasta do 1,5 - 2 metrów, dawniej z jego gałązek wykonywano... miotły.

Żarnowiec miotlasty kwitnie bardzo obficie końcem maja i w czerwcu. Lubi stanowiska słoneczne, dobrze radzi sobie w ubogiej w składniki mineralne glebie, także piaszczystej.

fot. Żarnowiec miotlasty/Adobe Stock, LFRabanedo

Pięciornik krzewiasty

Mało wymagający krzew, który może rosnąć w każdym przydomowym ogródku. Pięciornik krzewiasty lubi stanowiska słoneczne, krzew kwitnie na żółto bardzo długo - od maja do października, najpiękniej w czerwcu i w lipcu.

Pięciornik krzewiasty to żółty krzew łatwy w uprawie, szybko rośnie, jest odporny na suszę i mróz. Rzadko jest atakowany przez szkodniki, jednak źle rośnie w glebie zasobnej w wapń - wówczas jego liście mogą żółknąć.

fot. Pięciornik krzewiasty/Adobe Stock, Shchipkova Elena

Oczar wirgnijski

Jeśli szukasz krzewu kwitnącego na żółto nie wiosną i latem, ale jesienią i zimą - oczar to najlepszy wybór. Oczar wirgnijski uprawiany jest nie tylko jako roślina ozdobna. Jego liście wykorzystuje się w celach leczniczych i kosmetycznych, nazywany bywa także złotem Indian.

Oczar wirgnijski to krzew dorastający do 4 metrów wysokości, pochodzi z Ameryki Północnej. Nierzadko kwitnienie rozpoczyna dopiero na początku roku. Jedyne, czego nie znosi, to długotrwała susza.

Reklama

Czytaj więcej:

Krzewy podobne do bzu - rośliny kwitnące na liliowo

Wysokie krzewy do ogrodu - na które warto się zdecydować?

Kwitnące krzewy ozdobne do ogrodu