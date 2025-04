Potocznie nazywany bzem, lilak pospolity wydaje się typowo polskim krzewem, tak zrósł się z naszym krajobrazem. Sprowadzony do Polski wieki temu z Imperium Osmańskiego, poczuł się tu tak dobrze, że często można go spotkać na polach i w lasach. Ale przede wszystkim jego liczne odmiany są ozdobą ogrodów.

Właśnie w ogrodach bez bywa czasem mylony z innymi krzewami podobnymi do bzu, które także kwitną na liliowo, wytwarzając obfite kwiatostany. To krzewy również piękne, urzekające zapachem, a często kwitnące dłużej niż lilak pospolity.

Budleja Davida

Ponieważ zwabia motyle, potocznie nazywa się ją motylim krzewem. W naturze występuje w Chinach i Japonii, dorastając do wysokości 5 metrów. Jej gałęzie wręcz wyginają się pod ciężarem kwiatów. Kwitnie od połowy lata do wczesnej jesieni, a pachnące kwiatostany są podobne do bzu.

fot. Budleja Davida/Adobe Stock

Zależnie od odmiany, kwiaty budlei mogą mieć różne kolory: fioletowy „Ile de France”, karmazynowy „Dartmoor”, fioletowoniebieski z pomarańczowymi środkami „Empire Blue”, czerwonawopurpurowy „Harlequin”, bladoniebieski „Nanho Blue” czy biały z żółtymi środkami „White Profusion”.

Wisteria (inaczej glicynia lub słodlin)



Niezwykłej urody pnącze ogrodowe. Wzbudza zachwyt ze względu na kwiaty, ale też rozmiar i grubość pędów przypominających wijące się węże. Zdrewniałe pnącza owijające się wokół podpór wspinają się na wysokość 6-10 m. W maju wisteria obsypuje się kwiatowymi gronami – zwykle w kolorze błękitu lub fioletu, rzadziej różowymi i białymi. Ale i potem ze względu na efektowny pokrój i ładnie przebarwiające się liście przypominające rubinię, wygląda dekoracyjnie.

fot. Wisteria japońska/Adobe Stock

Najpopularniejsze odmiany glicynii to: „Prolific”, „Macrobotrys (Multijuga)”, „Alba”, „Longissima Alba” i „Violacea Plena”. Niektóre intensywnie pachną, najmocniej glicynia „Prolific” o niebieskofioletowych kwiatach.

To efektowne pnącze wymaga stanowiska nasłonecznionego, np. przy południowym murze, osłoniętego od zimnych wiatrów. Trzeba jej zapewnić mocne rusztowania albo posadzić przy pergoli lub altanie, wokół których pędy będą mogły się owijać.

Lagerstremia

Wyjątkowy, efektowny krzew podobny do bzu, pochodzący z Azji. Uważany jest za najdłużej kwitnący krzew świata, niektóre odmiany są pokryte kwiatami przez cztery miesiące. To okazała roślina, osiągająca wysokość do czterech metrów i podobną szerokość. Kwiaty – w zależności od odmiany – mogą być fioletowe, białe, różowe lub purpurowe, zebrane w ogromne wiechowate kwiatostany do 20 cm długości.

fot. Lagerstremia wspaniała/Adobe Stock

Lagerstremię trzeba zabezpieczać przed silnym mrozem, ale poza tym jest rośliną łatwą w uprawie. Lubi stanowiska słoneczne. Wymaga dosyć żyznego, próchniczego podłoża i regularnego podlewania.

