Większość roślin w ogrodzie jesienią traci liście, przygotowując się w ten sposób do zimowego snu. Jest na to rada - liściaste i iglaste krzewy ozdobne zimozielone, zachowujące igły i liście przez cały rok. Przy wyborze zimozielonych roślin ozdobnych trzeba jednak pamiętać, że niektóre gorzej znoszą mrozy.

Krzewy ozdobne zimozielone liściaste

Takie rośliny choć są odporne na trudne warunki, to wymagają szczególnej atencji. Aby zmniejszyć ryzyko przemarznięcia, trzeba je sadzić w miejscach osłoniętych od wiatru, a niekiedy także zabezpieczyć przed mrozem. W zależności od potrzeb możemy dobrać gatunki i odmiany niskie lub wyższe. Warto jednak podjąć się tego wyzwania tym, bardziej, że niemało jest odmian ozdobnych krzewów zimozielonych, które rosnąc w ogrodzie, nie tracą jesienią liści.

Należą do nich wszystkie odmiany bukszpanu, mahonia, różaneczniki nazywane też rododendronami, ogniki, trzmielina, niektóre odmiany irgi i wiele innych. To bardzo zróżnicowana grupa roślin ozdobnych zimozielonych. Niektóre rosną wolno, inne dość szybko i osiągają wysokość co najmniej 3 m. Część wiosną zdobią piękne kwiaty, niekiedy pachnące, a inne mają kwiaty skromne, ale za to na zimę stroją się w jaskrawe korale. Niektóre należy na zimę osłaniać włókniną przed mrozem, a też sporo gatunków wymaga miejsc zacisznych i bezpiecznych.

Bukszpan​

To niski krzew ozdobny zimozielony i w jest w tej grupie absolutnym hitem. Dorasta do 2-3 metrów, ale zajmuje mu to wiele lat. Ta roślina rośnie wolno i z biegiem lat nabiera się do niej szacunku za kształt, gęstość i efektowność. Bukszpan lubi strzyżenie, więc jego wysokość i kształt można dowolnie korygować, co czyni go niezmiernie popularnym krzewem ozdobnym.

Bukszpan ma skórzaste, błyszczące listki, jest dość odporny na mrozy. Sprawdza się jako żywopłot, a co poniektórzy tworzą z niego ogrodowe zimozielone żywe rzeźby. Nie ma wyśrubowanych wymagań glebowych.

Lawenda wą​skolistna

To niewielkich rozmiarów krzew ozdobny o niebywałych właściwościach. Niezwykle pożyteczna roślina (odstrasza kleszcze, jest sposobem na nornice) urasta do wysokości ok. 50 cm. Zdobią ją wąskie, szarozielone listki. W bardzo mroźne zimy może przemarzać, ale są już odmiany coraz bardziej odporne na niskie temperatury. Lawendę należy sadzić w miejscach osłoniętych od wiatru, a niekiedy także zabezpieczyć przed mrozem.

Lawenda wąskolistna to roślina zimozielona szybko rosnąca, kwitnie latem w barwach fioletu. Najlepiej wygląda w grupie, w doniczce - sprawdź, jak uprawiać lawendę na balkonie. Silnie pachnie, przywabia pszczoły, a odstrasza komary. Ususzony pęczek i włożony do szafy odstrasza mole.

Barwinek

To co prawda nie krzew, a wiecznie zielona zimozielona krzewinka: barwinek estetycznie się płoży i zakrywa ziemię np. pod koronami drzew. Wysokość nie przekracza 30 cm, a szerokość dochodzi do ok. 0,5 m. Wiosną ten piękny krzew ozdobny kwitnie na niebiesko, ale są też np. odmiany białe. Bardzo dobrze znosi zimy.

Irga płożąca

Irga płożąca tworzy urokliwy dywan ogrodowy, dorastając zazwyczaj do wysokości 15 cm. Dość dobrze znosi zimy i zdobi ogród na wiele lat. Irga ma drobne sztywne listki, dzięki którym jest bardziej odporna na przymrozki. Zimą dekorują ją drobne czerwone koraliki, a wiosną zdobią ją drobne białe kwiaty. Woli rosnąć w słońcu niż w cieniu. Nie ma specjalnych wymagań glebowych.

Kalmia wąskolistna

Piękny krzew, u nas jeszcze niezbyt popularny. Dorasta maksymalnie do 1 m. Ma skórzaste, lancetowate liście długości do 6 cm. W surowe zimy może jednak przemarzać, dlatego należy sadzić go w miejscach ciepłych i osłoniętych. Lubi kwaśną glebę i miejsca osłonięte, słoneczne lub półcieniste. Ładnie komponuje się z wrzosami.

Wrzos

To, podobnie jak barwinek, mały krzew ozdobny idealny do ogrodu. Wrzosy są piękne jesienią, gdy kwitną, ale zimą także zachowują swoją urodę. Lubią kwaśne gleby, dobrze znoszą mrozy. Listki są drobne niczym igiełki, sztywne. Najczęściej spotykane są różowo-fioletowe drobne kwiaty zebrane w luźnych gronach. Jest to roślina nie tyle efektowna, co praktyczna i ceniona przez pszczelarzy.

Mahonia

Przez całą zimę zdobią ją błyszczące, skórzaste liście. Ten krzew ozdobny dekoruje ogród cały rok: jego liście ciemnozielone, jesienią przebarwiają się na czerwonobrunatno; kwitnie wiosną, a dodatkową ozdobą latem są granatowe owoce, które często spotkać można też zimą. Lubi cień i półcień, miejsca osłonięte od wiatru. Dorasta do ok. 1 m.

Pieris



W naszych warunkach klimatycznych dorasta do 2 m, ale rośnie bardzo wolno (ma ok. 70 cm po 5 latach). Dlatego można go zliczyć do zimozielonych krzewów ozdobnych niskich. Jego zielone skórzaste liście są skupione na szczycie pędu. Wiosną zdobią go okazałe kwiaty, są pachnące i utrzymują się na roślinie kilka tygodni. Lubi miejsca półcieniste i kwaśne gleby.

Laurowiśnia

Wiecznie zielona laurowiśnia wschodnia ma kilkanaście odmian, a większość z nich potrafi spokojnie przetrwać zimę bez okrywania. Warto jednak zadbać o młode rośliny i otulić je zimą włókniną - odwdzięczy się za to ze dwojoną siłą. Laurowiśnia bowiem potrafi przenieść swoich opiekunów do słonecznej Grecji dzięki liściom, które przypominają liście laurowe (stąd nazwa).

W maju i czerwcu wypuszcza piękne białe kwiaty w postaci wyprostowanych gron. Są bardzo efektowne i niespotykane. W okresie letnim laurowiśnia wydaje czarne drobne owoce, które są trujące. Roślina ta osiąga wysokość od 30 cm do nawet 4 m, rośnie dość prędko i nie wymaga szczególnej pielęgnacji - warto jednak, by nie miała w pełni słonecznego stanowiska.

Os​trokrzew kolczasty

W krajach anglosaskich jego gałązki z dekoracyjnymi listkami i czerwonymi owocami są popularną ozdobą bożonarodzeniową. W naturze jest drzewem, jednak u nas zazwyczaj ma formę dość okazałego krzewu. Dobrze znosi przycinanie, nadaje się więc na żywopłoty, choć może też rosnąć pojedynczo lub w niewielkiej grupie. Lub słońce i półcień, miejsca osłonięte od wiatru. Preferuje gleby żyzne, ale niezbyt ciężkie, również te bogate w wapń. Zimą zdobią go ładne skórzaste, błyszczące liście i czerwone owoce.

Ognik szkarłatny

Jest dużym, rozłożystym krzewem ozdobnym kolczastym o zimozielonych, drobnych listkach i atrakcyjnych, jaskrawych owocach. Choć nazywa się szkarłatny, to owoce mogą mieć kolor czerwony, pomarańczowy lub żółty. Najlepiej sadzić go w miejscach osłoniętych od mroźnych wiatrów. Jeśli zima jest bardzo mroźna, jego listki brązowieją.

Trzmielina Fortune'a

Powinna rosnąć w najcieplejszym, dobrze osłoniętym miejscu ogrodu, bo wtedy zachowa swoje liście również w czasie zimy. Lubi gleby żyzne, wilgotne. Do wyboru szkółkarze oferują wiele odmian różniących się barwą liści. Mogą być zielone z jaskrawożółtymi obwódkami, z białymi obwódkami, prawie całe żółte itp. Kwiaty pojawiające się wiosną są niepozorne. Ponieważ ma pędy płożące się, najlepiej posadzić ją przy podporze, np. przy płocie lub drzewie. Wtedy dorasta nawet do 4 m. Dobrze znosi słońce i cień.

Rododendron (różanecznik)

Odmian rododendrona jest mnóstwo i każda warta jest uwagi i osobnego komentarza. Różanecznik bowiem w zależności od typu może rosnąć szybko i osiągać nawet 4 m wysokości; nie brakuje też takich, które z powodzeniem, bez okrywania, wytrzymują temperatury przekraczające nawet - 20 st. C i są sztandarowymi krzewami zimozielonymi.

Rododendrony zachowują swoje skórzaste liście przez całą zimę. Lubią gleby kwaśne, zasobne w składniki pokarmowe. Dobrze rosną w półcieniu, np. lekko osłonięte drzewami. To jedne z najpiękniej kwitnących krzewów zimozielonych. Najwięcej odmian kwitnie na różowo i fioletowo. Najbardziej znane rododendrony to te wielokwiatowe, które kwitną od maja do czerwca, prezentując dumnie kuliste zwoje kwiatów. Rododendron pachnie pięknie i skrada całe „show” w ogrodzie, dlatego jest bardzo popularnym i pożądanym krzewem ozdobnym.

Różaneczniki drobnokwiatowe to niskie rośliny zimozielone - choć nie będą grać pierwszych skrzypiec w przydomowej rabacie, to z pewnością będą lepiej znosić przymrozki. Każdy rododendron warto osłonić przed wiatrem i mrozem - młode okazy wymagają szczególnej opieki posiadaczy. Rododendrony lubią lekko kwaśne podłoże i umiarkowane nasłonecznienie.

